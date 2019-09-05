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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3898389939003901

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:18

Re: Політичні дискусії

От на днях було 5 років від Іловайського котла . У нас всі говорять - що там були кадрові російські підрозділи - які і розстрілювали наших . І що ? Світ про це говорив , чи якісь суди ідуть , докази наявні ? А тут про якогось "начальника ППО" містечка ... Чи голандці не могли його "попросити" собі - якщо якісь докази вини є ? Все це розмови просто ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:50

  Schmit написав:
  buratinyo написав:"при современном развитии печатного дела изготовить подобные археологические карты и документы" специалистам как два пальца в розетку засунуть.

При современном развитии технологий отличить подделку от оригинала специалистам "как два пальца в розетку засунуть".

то-то я смотрю доллары многие не могут от подделки отличить, даже работники касс в банках ни в чем не уверены. Технологии развиваются каждый день, но с обоих сторон.

Что касается старинных карт, то сообщаю Вам о граничном сроке сохранения бумажных листов без создания им условий консервации - от 100 до 200 лет.
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