|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:18
От на днях було 5 років від Іловайського котла . У нас всі говорять - що там були кадрові російські підрозділи - які і розстрілювали наших . І що ? Світ про це говорив , чи якісь суди ідуть , докази наявні ? А тут про якогось "начальника ППО" містечка ... Чи голандці не могли його "попросити" собі - якщо якісь докази вини є ? Все це розмови просто ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1801
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:50
Schmit написав: buratinyo написав:
"при современном развитии печатного дела изготовить подобные археологические карты и документы" специалистам как два пальца в розетку засунуть.
При современном развитии технологий отличить подделку от оригинала специалистам "как два пальца в розетку засунуть".
то-то я смотрю доллары многие не могут от подделки отличить, даже работники касс в банках ни в чем не уверены. Технологии развиваются каждый день, но с обоих сторон.
Что касается старинных карт, то сообщаю Вам о граничном сроке сохранения бумажных листов без создания им условий консервации - от 100 до 200 лет.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1168
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2118 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор