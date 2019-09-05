Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:58

antey1969 написав: buratinyo написав: antey1969 написав: Все споры по поводу Цемаха можно прекращать. Госдеп высказался, что одобряет обмен. Все споры по поводу Цемаха можно прекращать. Госдеп высказался, что одобряет обмен.

дайте сцылку



И это точно госдеп США? А какой именно?



Может из России ветер дует? Тогда все логично. Можно сделать вывод, что он им не нужен и на нем поставили жирный крест - слишком он нежелателен в России живым. дайте сцылкуИ это точно госдеп США? А какой именно?Может из России ветер дует? Тогда все логично. Можно сделать вывод, что он им не нужен и на нем поставили жирный крест - слишком он нежелателен в России живым.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/6/7225471/

Вряд ли сенатор США выдувает российские ветра в эфир Вряд ли сенатор США выдувает российские ветра в эфир

все на ЗЕ? А о том, что рашисты должны были освободить моряков по решению Гаагского суда до 25 июня в противном случае адские санкции (запрет захода суден РФ во все иностранные порты,перекрытие для них Босфора и т.д. ) Фюрер Путин забил на эти Суды и их вердикты и вместо наказания наши "партнеры " вернули их в ПАСЕ и добиваются возвращения в ДЖ-8, а морячки им пох вместе со страной - жертвой агрессора, 13-ю тысячами убитых и многими тысячами покалеченых украинцев. Так почему нам так жалко их боинг? Может Зе это хотел им сказать?



А из террориста СБУ уже наверное вытрясли всё под видео и личную подпись.

Политика двух сильных государств всегда направлена на миролюбивое их существование.Тем более речь идет о Боинге европейском.По Вашей же ссылке идет первым прекрасный комментарий для шоколадных последователей. Эмоционально? Но мне понятно и я с ним согласен.Далее по Вашей же ссылке есть информация, то освобожденный не причастен к крушению Боинга, он всего лишь свидетель. Понимаете? Свидетель!!!!И что это за шоколадная политика важного свидетеля держать под замком в тюрьме?Из всего мной услышанного и прочитанного можно структурно определить наличие многоходовки от украинской власти. Это освободить свидетеля перед обменом, чтобы убрать его из списков на обмен. Рискованно, но этим Зеленский ему спасает жизнь или дает шанс выжить на свободе, уехав подальше от России. Ведь если его обменяют и его вывезут в Россию, то там он не проживет и недели.