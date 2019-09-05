Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
buratinyo написав:Как ваши эмоциональные изыскания и предположения (доказательств всегда в таких случаях не бывает, историю пишут победители, свидетели вымерли как мамонты)
Свидетели то вымерли, но документы остались. Сохранилось множество старинных карт, атласов и международных договоров, где видно название Русь только на землях нынешней Украины, в то же время на территориях РФ только Московия или Тартария. Есть даже карты, где одновременно присутствуют названия Русь - на западноукраинских землях, Украина - на землях центральной и восточной Украины и Московия/Тартария - на месте РФ.
"при современном развитии печатного дела изготовить подобные археологические карты и документы" специалистам как два пальца в розетку засунуть.
Ну, и повторяю вопрос - как это поможет Украине? Вы хотите и далее заниматься здесь сепаратизмом?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Украинцам хотят разрешить покупать и использовать для защиты короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы). Соответствующий законопроект (№1222) «Об оружии» зарегистрировали в Верховной Раде два депутата от партии «Слуга народа» Игорь Фрис и Александр Матусевич. В случае принятия, документ заработает на следующий день после его принятия.
Политика двух сильных государств всегда направлена на миролюбивое их существование. Тем более речь идет о Боинге европейском.
По Вашей же ссылке идет первым прекрасный комментарий для шоколадных последователей. Эмоционально? Но мне понятно и я с ним согласен.
все на ЗЕ? А о том, что рашисты должны были освободить моряков по решению Гаагского суда до 25 июня в противном случае адские санкции (запрет захода суден РФ во все иностранные порты,перекрытие для них Босфора и т.д. ) Фюрер Путин забил на эти Суды и их вердикты и вместо наказания наши "партнеры " вернули их в ПАСЕ и добиваются возвращения в ДЖ-8, а морячки им пох вместе со страной - жертвой агрессора, 13-ю тысячами убитых и многими тысячами покалеченых украинцев. Так почему нам так жалко их боинг? Может Зе это хотел им сказать?
А из террориста СБУ уже наверное вытрясли всё под видео и личную подпись.
Далее по Вашей же ссылке есть информация, то освобожденный не причастен к крушению Боинга, он всего лишь свидетель. Понимаете? Свидетель!!!!
И что это за шоколадная политика важного свидетеля держать под замком в тюрьме?
Из всего мной услышанного и прочитанного можно структурно определить наличие многоходовки от украинской власти. Это освободить свидетеля перед обменом, чтобы убрать его из списков на обмен. Рискованно, но этим Зеленский ему спасает жизнь или дает шанс выжить на свободе, уехав подальше от России. Ведь если его обменяют и его вывезут в Россию, то там он не проживет и недели.
freeze Не знаю, за кого Вы были на выборах (против По выступали очень активно), но сейчас слишком торопитесь с выводами. Законопроекты не листал, спорить с Вами не буду, но замечу, что штрафы, возможно, поднимать надо, чтобы добиться выполнения законов. Главный вопрос - за что штрафы и справедливость их назначения. Атаки на каналы ТВ были и при По, тут ничего нового. Шариковщину, согласен, пора прекращать, но это за один день, видимо, сделать сложно. Прижать к ногтю радикалов - тут же начнутся крики о диктатуре (Вы уже об этом пишете). Посмотрим на поведение Нацкомиссии и президента - будут ли кого-то запрещать или зажимать. И, если будут, как и за что.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Слово из трех букв, средняя буква "у", далее обоснование, почему это слово "Бук", а не "#у&"
Мы провели эксперимент с помощью продвинутой системы «Яндекса» по переводу текста в речь.
Там же. "Яндекс", насколько я помню, запрещен в Украине.
И опять прямая речь от Bellingcat:
Несмотря на то, что Цемах был командиром ПВО, он, вероятнее всего, не принимал участия собственно в сбитии MH17. Отсутствуют свидетельства того, что он когда-либо обучался применению зенитных ракетных комплексов «Бук», а опубликованные записи телефонных переговоров показывают, что экипаж «Бука» прибыл из России. В нашем недавнем материале мы также продемонстрировали, что со стороны сепаратистов поставкой установки «Бук» занимались члены «ГРУ ДНР». Ничто не говорит о том, что Цемах входил в это формирование.
Тем не менее, фраза «Я этого пацана вытаскивал, я этот [Бук] прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где я его забирал» в речи Цемаха говорит о том, что он принимал участие в эвакуации установки «Бук» и по крайней мере одного из членов ее экипажа после сбития MH17. ... мы знаем, что эвакуация «Бука» и его экипажа пошла не по плану — один из членов экипажа отбился от своих коллег, и его пришлось вести в Снежное с неустановленного блокпоста. Некоторые предполагали, что в своем признании Цемах имеет в виду именно этого «пацана», но мы не знаем, так ли это. ...
Там же.
Но утверждаем, что это было не так, на основании слова из трех букв с буквой "у" посередине!