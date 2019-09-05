Я не о многих говорил, а о специалистах со спецоборудованием.
Ага, сотни и тысячи старинных документов - все подделки, всемирный заговор против росиюшки.
Вот они, подделки
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:58
Re: Політичні дискусії
Я не о многих говорил, а о специалистах со спецоборудованием.
Ага, сотни и тысячи старинных документов - все подделки, всемирный заговор против росиюшки.
Вот они, подделки
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:51
Я Ваших сыновей упомянул только потому, что Вы легко можете представить себя в роли родителя этих "военных".
С п.1 согласен и сильно подозреваю, что так и было.
По п.2 большие сомнения - это не боевая эскадра и они не выполняли боевую задачу. Более того, флот РФ не являлся флотом врага - война, как Вы знаете, у нас не объявлена.
Не знаток морских уставов, но сомневаюсь,что в их условиях открытие огня без прямого приказа сверху было бы оправданно.
Я заношу в подпись не по принципу "идеологические противники". Могу спорить, да и просто разговаривать и с идеологическим противником.
Раздражает тупость, хамство, демагогия и подтасовка фактов.
Не все идейные (по тем или иным вопросам) противники присутсвуют в моей подписи - например, Либо, Волгарь, флаймен. И не всех в моей подписи я рассматриваю как идеологических противников.
Кстати, например, добавление Баблонавта в Вашу подпись достаточно сомнительно (хотя это, конечно, Ваше право).
Вывод не логичный.
Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость.
Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что и государства разные. Хотя можно защищать страну, будучи недовольным государством.
Тут, скорее всего, соглашусь с Вами и уже как-то писал об этом. Хотя, опять же, не обладаю достаточной информацией для окончательных выводов.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 вер, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:11
Re: Політичні дискусії
Не шутка, но после президентских мне быстро стало очевидно, что все идет не так, и слова очень сильно расходятся с делом.
А когда начали набирать кандидатов в список и по мажоритарке, то я понял, что это трэш.
Когда в огромном Приморском районе с большим количеством ВУЗов, большим количеством реально успешных менеджеров реально успешных фирм, которые незапятнаны, реально хотят помочь, хорошо образованы, много знают, выбирают в качестве кандидата совладельца небольшого кафе-гриль, по моему еще и без высшего образования, это за гранью моего понимания.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 06 вер, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:29
Re: Політичні дискусії
Я полистал законопроекты, два года изучал в ВУЗе такой предмет как психология, так вот запах этих законопроектов - это наказать, оштрафовать, посчитать сколько у тебя денег.
В предвыборных баталиях был совсем другой акцент - надо упростить, создать условия, облегчить.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:31
Сегодня Зеленский открыто предал всех нас и Украину. Сегодня он окончательно лег под Путина. С сегодняшнего дня он утрачивает свою легитимность. Надо срочно его сметать пока он не превратил нас и наших детей в рабов русского свинства. Пора вставать!
Трусливая путинская подстилка в обличье шута.
Прошу больше не называть его тут президентом.
Он предатель.
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