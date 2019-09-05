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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3897389838993900 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:58 Re: Політичні дискусії buratinyo написав: то-то я смотрю доллары многие не могут от подделки отличить, даже работники касс в банках ни в чем не уверены. Технологии развиваются каждый день, но с обоих сторон. то-то я смотрю доллары многие не могут от подделки отличить, даже работники касс в банках ни в чем не уверены. Технологии развиваются каждый день, но с обоих сторон.

Я не о многих говорил, а о специалистах со спецоборудованием.



buratinyo написав: Что касается старинных карт, то сообщаю Вам о граничном сроке сохранения бумажных листов без создания им условий консервации - от 100 до 200 лет. Что касается старинных карт, то сообщаю Вам о граничном сроке сохранения бумажных листов без создания им условий консервации - от 100 до 200 лет.

Ага, сотни и тысячи старинных документов - все подделки, всемирный заговор против росиюшки.



Вот они, подделки

http://fakeoff.org/history/rus-ukraina- ... kh-kartakh Я не о многих говорил, а о специалистах со спецоборудованием.Ага, сотни и тысячи старинных документов - все подделки, всемирный заговор против росиюшки.Вот они, подделки Schmit

Повідомлень: 551 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:51 Starikan написав: ............

Старший уже вышел из призывного офицерского возраста.

Младшего могут призвать. Если призовут - тогда обсудим этот вопрос.

Но мне кажется, что "моряки и родители не хотят" - это несерьезный аргумент, что и вызвало мою реакцию. ............Старший уже вышел из призывного офицерского возраста.Младшего могут призвать. Если призовут - тогда обсудим этот вопрос.Но мне кажется, что "моряки и родители не хотят" - это несерьезный аргумент, что и вызвало мою реакцию.

Я Ваших сыновей упомянул только потому, что Вы легко можете представить себя в роли родителя этих "военных".



Вообще мое мнение об этом инциденте таково:

1) история с их пленением темная. Если они по приказу начальства действительно что-то нарушили - тогда за это должно ответить начальство вплоть до самого высокого.

2) если они ничего не нарушали - должны были открыть ответный огонь. Иначе это повторение Крыма.

С п.1 согласен и сильно подозреваю, что так и было.

По п.2 большие сомнения - это не боевая эскадра и они не выполняли боевую задачу. Более того, флот РФ не являлся флотом врага - война, как Вы знаете, у нас не объявлена.

Не знаток морских уставов, но сомневаюсь,что в их условиях открытие огня без прямого приказа сверху было бы оправданно.



Насчет "не хочу отвечать" - я вас понимаю, см. список в моей подписи. Сейчас еще добавлю Баблонавта. С этими людьми спорить противно и бесполезно, им лично петя в борщ нас..л.

У вас другие идеологические противники.

Я заношу в подпись не по принципу "идеологические противники". Могу спорить, да и просто разговаривать и с идеологическим противником.

Раздражает тупость, хамство, демагогия и подтасовка фактов.

Не все идейные (по тем или иным вопросам) противники присутсвуют в моей подписи - например, Либо, Волгарь, флаймен. И не всех в моей подписи я рассматриваю как идеологических противников.

Кстати, например, добавление Баблонавта в Вашу подпись достаточно сомнительно (хотя это, конечно, Ваше право).



Израильское государство и народ при этом воюют.

Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться.

Чтобы бесплатной баланды налили полную миску.

shapo Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете. Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете.

Да, это разумный аргумент.

Только если его логически продолжить - надо просто перестать стрелять (зачеркнуто) просто начать выполнять все указания соседского фюрера и превратиться в сателлита РФ. Если нарiд сочтет это наилучшим вариантом - мне остается только ждать своей кончины, чтобы младший мог со спокойной совестью уехать из этой несчастной страны. Да, это разумный аргумент.Только если его логически продолжить - надо просто перестать стрелять (зачеркнуто) просто начать выполнять все указания соседского фюрера и превратиться в сателлита РФ. Если нарiд сочтет это наилучшим вариантом - мне остается только ждать своей кончины, чтобы младший мог со спокойной совестью уехать из этой несчастной страны.

Вывод не логичный.

Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость.

Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что и государства разные. Хотя можно защищать страну , будучи недовольным государством .





Вся эта донбасская банда расползется по Украине и начнется террор. Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?

Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?

----------------

Да, я это мое мнение, о котором писал много раз.

Типа Приднестровья. С восстановлением экономических связей.

Но с настоящей границей по нынешней линии разделения, желательно с миротворцами.

Причем согласен даже на российских, как в Молдове , те по крайней мере не будут стрелять по нашим пограничникам. Бред о "российских террористических войсках, обстреливающих наших воинов" надоело читать, стреляют в основном местные бандиты, ходившие на "парады пленных", и наемники - "антифашисты". ----------------Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?----------------Да, я это мое мнение, о котором писал много раз.Типа Приднестровья. С восстановлением экономических связей.Но с настоящей границей по нынешней линии разделения, желательно с миротворцами.Причем согласен даже на российских, как в Молдове, те по крайней мере не будут стрелять по нашим пограничникам. Бред о "российских террористических войсках, обстреливающих наших воинов" надоело читать, стреляют в основном местные бандиты, ходившие на "парады пленных", и наемники - "антифашисты".

Тут, скорее всего, соглашусь с Вами и уже как-то писал об этом. Хотя, опять же, не обладаю достаточной информацией для окончательных выводов. Я Ваших сыновей упомянул только потому, что Вы легко можете представить себя в роли родителя этих "военных".С п.1 согласен и сильно подозреваю, что так и было.По п.2 большие сомнения - это не боевая эскадра и они не выполняли боевую задачу. Более того, флот РФ не являлся флотом врага - война, как Вы знаете, у нас не объявлена.Не знаток морских уставов, но сомневаюсь,что в их условиях открытие огня без прямого приказа сверху было бы оправданно.Я заношу в подпись не по принципу "идеологические противники". Могу спорить, да и просто разговаривать и с идеологическим противником.Раздражает тупость, хамство, демагогия и подтасовка фактов.Не все идейные (по тем или иным вопросам) противники присутсвуют в моей подписи - например, Либо, Волгарь, флаймен. И не всех в моей подписи я рассматриваю как идеологических противников.Кстати, например, добавление Баблонавта в Вашу подпись достаточно сомнительно (хотя это, конечно, Ваше право).Вывод не логичный.Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость.Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что иразные. Хотя можно защищать, будучи недовольнымТут, скорее всего, соглашусь с Вами и уже как-то писал об этом. Хотя, опять же, не обладаю достаточной информацией для окончательных выводов. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 вер, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13969 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4249 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:11 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: а как ваш пост о том, что вы, типа, работали на зел.команду?

шутка была такая?

а как ваш пост о том, что вы, типа, работали на зел.команду?шутка была такая?



Не шутка, но после президентских мне быстро стало очевидно, что все идет не так, и слова очень сильно расходятся с делом.

А когда начали набирать кандидатов в список и по мажоритарке, то я понял, что это трэш.

Когда в огромном Приморском районе с большим количеством ВУЗов, большим количеством реально успешных менеджеров реально успешных фирм, которые незапятнаны, реально хотят помочь, хорошо образованы, много знают, выбирают в качестве кандидата совладельца небольшого кафе-гриль, по моему еще и без высшего образования, это за гранью моего понимания. Не шутка, но после президентских мне быстро стало очевидно, что все идет не так, и слова очень сильно расходятся с делом.А когда начали набирать кандидатов в список и по мажоритарке, то я понял, что это трэш.Когда в огромном Приморском районе с большим количеством ВУЗов, большим количеством реально успешных менеджеров реально успешных фирм, которые незапятнаны, реально хотят помочь, хорошо образованы, много знают, выбирают в качестве кандидата совладельца небольшого кафе-гриль, по моему еще и без высшего образования, это за гранью моего понимания. Востаннє редагувалось freeze в П'ят 06 вер, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 12676 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5306 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:29 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: freeze

Законопроекты не листал, спорить с Вами не буду, но замечу, что штрафы, возможно, поднимать надо, чтобы добиться выполнения законов. Главный вопрос - за что штрафы и справедливость их назначения.



Я полистал законопроекты, два года изучал в ВУЗе такой предмет как психология, так вот запах этих законопроектов - это наказать, оштрафовать, посчитать сколько у тебя денег.

В предвыборных баталиях был совсем другой акцент - надо упростить, создать условия, облегчить. Я полистал законопроекты, два года изучал в ВУЗе такой предмет как психология, так вот запах этих законопроектов - это наказать, оштрафовать, посчитать сколько у тебя денег.В предвыборных баталиях был совсем другой акцент - надо упростить, создать условия, облегчить. freeze 4 Повідомлень: 12676 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5306 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:31

Трусливая путинская подстилка в обличье шута.

Прошу больше не называть его тут президентом.

Он предатель.







«Украинская сторона (...) выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал он и добавил, что в пункты сбора на Украине доставлены почти все лица, выдачи которых требовала Россия.

https://lenta.ru/news/2019/09/06/zel_ukazi/



Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании 12 российских заключенных, которые включены в обменные списки для передачи Москве. Об этом сообщил близкий к переговорному процессу адвокат россиян Валентин Рыбин в Facebook.«Украинская сторона (...) выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал он и добавил, что в пункты сбора на Украине доставлены почти все лица, выдачи которых требовала Россия. Сегодня Зеленский открыто предал всех нас и Украину. Сегодня он окончательно лег под Путина. С сегодняшнего дня он утрачивает свою легитимность. Надо срочно его сметать пока он не превратил нас и наших детей в рабов русского свинства. Пора вставать!Трусливая путинская подстилка в обличье шута.Прошу больше не называть его тут президентом. Libo 2

Повідомлень: 7298 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3644 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3897389838993900 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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