Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:51

Starikan написав: ............

Старший уже вышел из призывного офицерского возраста.

Младшего могут призвать. Если призовут - тогда обсудим этот вопрос.

Но мне кажется, что "моряки и родители не хотят" - это несерьезный аргумент, что и вызвало мою реакцию. ............Старший уже вышел из призывного офицерского возраста.Младшего могут призвать. Если призовут - тогда обсудим этот вопрос.Но мне кажется, что "моряки и родители не хотят" - это несерьезный аргумент, что и вызвало мою реакцию.

Вообще мое мнение об этом инциденте таково:

1) история с их пленением темная. Если они по приказу начальства действительно что-то нарушили - тогда за это должно ответить начальство вплоть до самого высокого.

2) если они ничего не нарушали - должны были открыть ответный огонь. Иначе это повторение Крыма.

Насчет "не хочу отвечать" - я вас понимаю, см. список в моей подписи. Сейчас еще добавлю Баблонавта. С этими людьми спорить противно и бесполезно, им лично петя в борщ нас..л.

У вас другие идеологические противники.

Израильское государство и народ при этом воюют.

Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться.

Чтобы бесплатной баланды налили полную миску.

shapo Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете. Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете.

Да, это разумный аргумент.

Только если его логически продолжить - надо просто перестать стрелять (зачеркнуто) просто начать выполнять все указания соседского фюрера и превратиться в сателлита РФ. Если нарiд сочтет это наилучшим вариантом - мне остается только ждать своей кончины, чтобы младший мог со спокойной совестью уехать из этой несчастной страны. Да, это разумный аргумент.Только если его логически продолжить - надо просто перестать стрелять (зачеркнуто) просто начать выполнять все указания соседского фюрера и превратиться в сателлита РФ. Если нарiд сочтет это наилучшим вариантом - мне остается только ждать своей кончины, чтобы младший мог со спокойной совестью уехать из этой несчастной страны.

государства

страну

государством



Вся эта донбасская банда расползется по Украине и начнется террор. Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?

Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?

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Да, я это мое мнение, о котором писал много раз.

Типа Приднестровья. С восстановлением экономических связей.

Но с настоящей границей по нынешней линии разделения, желательно с миротворцами.

Причем согласен даже на российских, как в Молдове , те по крайней мере не будут стрелять по нашим пограничникам. Бред о "российских террористических войсках, обстреливающих наших воинов" надоело читать, стреляют в основном местные бандиты, ходившие на "парады пленных", и наемники - "антифашисты". ----------------Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?----------------Да, я это мое мнение, о котором писал много раз.Типа Приднестровья. С восстановлением экономических связей.Но с настоящей границей по нынешней линии разделения, желательно с миротворцами.Причем согласен даже на российских, как в Молдове, те по крайней мере не будут стрелять по нашим пограничникам. Бред о "российских террористических войсках, обстреливающих наших воинов" надоело читать, стреляют в основном местные бандиты, ходившие на "парады пленных", и наемники - "антифашисты".

Я Ваших сыновей упомянул только потому, что Вы легко можете представить себя в роли родителя этих "военных".С п.1 согласен и сильно подозреваю, что так и было.По п.2 большие сомнения - это не боевая эскадра и они не выполняли боевую задачу. Более того, флот РФ не являлся флотом врага - война, как Вы знаете, у нас не объявлена.Не знаток морских уставов, но сомневаюсь,что в их условиях открытие огня без прямого приказа сверху было бы оправданно.Я заношу в подпись не по принципу "идеологические противники". Могу спорить, да и просто разговаривать и с идеологическим противником.Раздражает тупость, хамство, демагогия и подтасовка фактов.Не все идейные (по тем или иным вопросам) противники присутсвуют в моей подписи - например, Либо, Волгарь, флаймен. И не всех в моей подписи я рассматриваю как идеологических противников.Кстати, например, добавление Баблонавта в Вашу подпись достаточно сомнительно (хотя это, конечно, Ваше право).Вывод не логичный.Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость.Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что иразные. Хотя можно защищать, будучи недовольнымТут, скорее всего, соглашусь с Вами и уже как-то писал об этом. Хотя, опять же, не обладаю достаточной информацией для окончательных выводов.