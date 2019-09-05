Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:............ Старший уже вышел из призывного офицерского возраста. Младшего могут призвать. Если призовут - тогда обсудим этот вопрос. Но мне кажется, что "моряки и родители не хотят" - это несерьезный аргумент, что и вызвало мою реакцию.
Я Ваших сыновей упомянул только потому, что Вы легко можете представить себя в роли родителя этих "военных".
Вообще мое мнение об этом инциденте таково: 1) история с их пленением темная. Если они по приказу начальства действительно что-то нарушили - тогда за это должно ответить начальство вплоть до самого высокого. 2) если они ничего не нарушали - должны были открыть ответный огонь. Иначе это повторение Крыма.
С п.1 согласен и сильно подозреваю, что так и было. По п.2 большие сомнения - это не боевая эскадра и они не выполняли боевую задачу. Более того, флот РФ не являлся флотом врага - война, как Вы знаете, у нас не объявлена. Не знаток морских уставов, но сомневаюсь,что в их условиях открытие огня без прямого приказа сверху было бы оправданно.
Насчет "не хочу отвечать" - я вас понимаю, см. список в моей подписи. Сейчас еще добавлю Баблонавта. С этими людьми спорить противно и бесполезно, им лично петя в борщ нас..л. У вас другие идеологические противники.
Я заношу в подпись не по принципу "идеологические противники". Могу спорить, да и просто разговаривать и с идеологическим противником. Раздражает тупость, хамство, демагогия и подтасовка фактов. Не все идейные (по тем или иным вопросам) противники присутсвуют в моей подписи - например, Либо, Волгарь, флаймен. И не всех в моей подписи я рассматриваю как идеологических противников. Кстати, например, добавление Баблонавта в Вашу подпись достаточно сомнительно (хотя это, конечно, Ваше право).
Израильское государство и народ при этом воюют. Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться. Чтобы бесплатной баланды налили полную миску.
shapo Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете.
Да, это разумный аргумент. Только если его логически продолжить - надо просто перестать стрелять (зачеркнуто) просто начать выполнять все указания соседского фюрера и превратиться в сателлита РФ. Если нарiд сочтет это наилучшим вариантом - мне остается только ждать своей кончины, чтобы младший мог со спокойной совестью уехать из этой несчастной страны.
Вывод не логичный. Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость. Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что и государства разные. Хотя можно защищать страну, будучи недовольным государством.
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Вся эта донбасская банда расползется по Украине и начнется террор.
Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом? Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое? ---------------- Да, я это мое мнение, о котором писал много раз. Типа Приднестровья. С восстановлением экономических связей. Но с настоящей границей по нынешней линии разделения, желательно с миротворцами. Причем согласен даже на российских, как в Молдове , те по крайней мере не будут стрелять по нашим пограничникам. Бред о "российских террористических войсках, обстреливающих наших воинов" надоело читать, стреляют в основном местные бандиты, ходившие на "парады пленных", и наемники - "антифашисты".
Тут, скорее всего, соглашусь с Вами и уже как-то писал об этом. Хотя, опять же, не обладаю достаточной информацией для окончательных выводов.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 вер, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
19yuriy91 написав:а как ваш пост о том, что вы, типа, работали на зел.команду? шутка была такая?
Не шутка, но после президентских мне быстро стало очевидно, что все идет не так, и слова очень сильно расходятся с делом. А когда начали набирать кандидатов в список и по мажоритарке, то я понял, что это трэш. Когда в огромном Приморском районе с большим количеством ВУЗов, большим количеством реально успешных менеджеров реально успешных фирм, которые незапятнаны, реально хотят помочь, хорошо образованы, много знают, выбирают в качестве кандидата совладельца небольшого кафе-гриль, по моему еще и без высшего образования, это за гранью моего понимания.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 06 вер, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:freeze Законопроекты не листал, спорить с Вами не буду, но замечу, что штрафы, возможно, поднимать надо, чтобы добиться выполнения законов. Главный вопрос - за что штрафы и справедливость их назначения.
Я полистал законопроекты, два года изучал в ВУЗе такой предмет как психология, так вот запах этих законопроектов - это наказать, оштрафовать, посчитать сколько у тебя денег. В предвыборных баталиях был совсем другой акцент - надо упростить, создать условия, облегчить.
Сегодня Зеленский открыто предал всех нас и Украину. Сегодня он окончательно лег под Путина. С сегодняшнего дня он утрачивает свою легитимность. Надо срочно его сметать пока он не превратил нас и наших детей в рабов русского свинства. Пора вставать! Трусливая путинская подстилка в обличье шута. Прошу больше не называть его тут президентом. Он предатель.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании 12 российских заключенных, которые включены в обменные списки для передачи Москве. Об этом сообщил близкий к переговорному процессу адвокат россиян Валентин Рыбин в Facebook. «Украинская сторона (...) выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал он и добавил, что в пункты сбора на Украине доставлены почти все лица, выдачи которых требовала Россия. https://lenta.ru/news/2019/09/06/zel_ukazi/
19yuriy91 написав:а как ваш пост о том, что вы, типа, работали на зел.команду? шутка была такая?
Не шутка, но после президентских мне быстро стало очевидно, что все идет не так, и слова очень сильно расходятся с делом. А когда начали набирать кандидатов в список и по мажоритарке, то я понял, что это трэш. Когда в огромном Приморском районе с большим количеством ВУЗов, большим количеством реально успешных менеджеров реально успешных фирм, которые незапятнаны, реально хотят помочь, хорошо образованы, много знают, выбирают в качестве кандидата совладельца небольшого кафе-гриль, по моему еще и без высшего образования, это за гранью моего понимания.
Отже підсумовую Мінус один в Зеленського вже є Залишилось попрацювати щоб став плюс один в ПЄС
ПС Почитав сьогоднішнього Лібо В Зеленського мінус два
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Отже підсумовую Мінус один в Зеленського вже є Залишилось попрацювати щоб став плюс один в ПЄС
ПС Почитав сьогоднішнього Лібо В Зеленського мінус два
При этом констатирую, что вина Пороха состоит в том, что он перевел акцент и дискурс с освобождения украинской земли в первоочередность освобождения и обмена пленными. Т.е. суверинитетом, независимостью, принципиальностью, будущим и пр. святым можно и должно поступиться во имя немедленного особождения трусов, дезертиров и предателей ... Вы только посмотрите на США. Десятилетиями американцы находились в плену в Корее, Вьетнаме, Иране и др. странах, но их президент и народ не шел на поклон врагу. Даже ради освобождения из плена своих национальных героев. А наше нынешнее недоразумение под видом обмена пленными открыто встало на сдачу национальных интересов и страны. Может он просто не воевал, не служил, не понимает? Тогда кем и какими советниками себя окружил? Присланными Кремлем? Гнать его в шею пока не поздно. Грозного урку-рецидивиста прогнали, а этого писюньця и подавно.
Libo написав:При этом констатирую, что вина Пороха состоит в том, что он перевел акцент и дискурс с освобождения украинской земли в первоочередность освобождения и обмена пленными.
Він грамотно перевів дискус з того на що Україна не готова була на той момент (військова операція проти армії росії) в русло того де педерація була в програшній ситуації По офіційній педераційній версії в Україні- громадянський конфлікт А полоненні чомусь в педерації....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав: Вывод не логичный. Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость. Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что и государства разные. Хотя можно защищать страну, будучи недовольным государством.
Пример с Францией периода 2-й мировой неудачный. Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей. А о участии французов в боевых действиях против немцев точно сказал Кейтель при подписании акта о капитуляции Германии "Как, и они нас победили?"