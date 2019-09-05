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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 38983899390039013902>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:58

Re: Політичні дискусії

  buratinyo написав:то-то я смотрю доллары многие не могут от подделки отличить, даже работники касс в банках ни в чем не уверены. Технологии развиваются каждый день, но с обоих сторон.

Я не о многих говорил, а о специалистах со спецоборудованием.

  buratinyo написав:Что касается старинных карт, то сообщаю Вам о граничном сроке сохранения бумажных листов без создания им условий консервации - от 100 до 200 лет.

Ага, сотни и тысячи старинных документов - все подделки, всемирный заговор против росиюшки.

Вот они, подделки
http://fakeoff.org/history/rus-ukraina- ... kh-kartakh
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:51

  Starikan написав:............
Старший уже вышел из призывного офицерского возраста.
Младшего могут призвать. Если призовут - тогда обсудим этот вопрос.
Но мне кажется, что "моряки и родители не хотят" - это несерьезный аргумент, что и вызвало мою реакцию.

Я Ваших сыновей упомянул только потому, что Вы легко можете представить себя в роли родителя этих "военных".

Вообще мое мнение об этом инциденте таково:
1) история с их пленением темная. Если они по приказу начальства действительно что-то нарушили - тогда за это должно ответить начальство вплоть до самого высокого.
2) если они ничего не нарушали - должны были открыть ответный огонь. Иначе это повторение Крыма.

С п.1 согласен и сильно подозреваю, что так и было.
По п.2 большие сомнения - это не боевая эскадра и они не выполняли боевую задачу. Более того, флот РФ не являлся флотом врага - война, как Вы знаете, у нас не объявлена.
Не знаток морских уставов, но сомневаюсь,что в их условиях открытие огня без прямого приказа сверху было бы оправданно.

Насчет "не хочу отвечать" - я вас понимаю, см. список в моей подписи. Сейчас еще добавлю Баблонавта. С этими людьми спорить противно и бесполезно, им лично петя в борщ нас..л.
У вас другие идеологические противники.

Я заношу в подпись не по принципу "идеологические противники". Могу спорить, да и просто разговаривать и с идеологическим противником.
Раздражает тупость, хамство, демагогия и подтасовка фактов.
Не все идейные (по тем или иным вопросам) противники присутсвуют в моей подписи - например, Либо, Волгарь, флаймен. И не всех в моей подписи я рассматриваю как идеологических противников.
Кстати, например, добавление Баблонавта в Вашу подпись достаточно сомнительно (хотя это, конечно, Ваше право).

Израильское государство и народ при этом воюют.
Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться.
Чтобы бесплатной баланды налили полную миску.

shapo Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете.

Да, это разумный аргумент.
Только если его логически продолжить - надо просто перестать стрелять (зачеркнуто) просто начать выполнять все указания соседского фюрера и превратиться в сателлита РФ. Если нарiд сочтет это наилучшим вариантом - мне остается только ждать своей кончины, чтобы младший мог со спокойной совестью уехать из этой несчастной страны.

Вывод не логичный.
Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость.
Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что и государства разные. Хотя можно защищать страну, будучи недовольным государством.

----------------
Вся эта донбасская банда расползется по Украине и начнется террор.
Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?
Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?
----------------
Да, я это мое мнение, о котором писал много раз.
Типа Приднестровья. С восстановлением экономических связей.
Но с настоящей границей по нынешней линии разделения, желательно с миротворцами.
Причем согласен даже на российских, как в Молдове :wink: , те по крайней мере не будут стрелять по нашим пограничникам. Бред о "российских террористических войсках, обстреливающих наших воинов" надоело читать, стреляют в основном местные бандиты, ходившие на "парады пленных", и наемники - "антифашисты".

Тут, скорее всего, соглашусь с Вами и уже как-то писал об этом. Хотя, опять же, не обладаю достаточной информацией для окончательных выводов.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 вер, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:11

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:а как ваш пост о том, что вы, типа, работали на зел.команду?
шутка была такая?
:shock: :D


Не шутка, но после президентских мне быстро стало очевидно, что все идет не так, и слова очень сильно расходятся с делом.
А когда начали набирать кандидатов в список и по мажоритарке, то я понял, что это трэш.
Когда в огромном Приморском районе с большим количеством ВУЗов, большим количеством реально успешных менеджеров реально успешных фирм, которые незапятнаны, реально хотят помочь, хорошо образованы, много знают, выбирают в качестве кандидата совладельца небольшого кафе-гриль, по моему еще и без высшего образования, это за гранью моего понимания.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 06 вер, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:29

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:freeze
Законопроекты не листал, спорить с Вами не буду, но замечу, что штрафы, возможно, поднимать надо, чтобы добиться выполнения законов. Главный вопрос - за что штрафы и справедливость их назначения.


Я полистал законопроекты, два года изучал в ВУЗе такой предмет как психология, так вот запах этих законопроектов - это наказать, оштрафовать, посчитать сколько у тебя денег.
В предвыборных баталиях был совсем другой акцент - надо упростить, создать условия, облегчить.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:31

Сегодня Зеленский открыто предал всех нас и Украину. Сегодня он окончательно лег под Путина. С сегодняшнего дня он утрачивает свою легитимность. Надо срочно его сметать пока он не превратил нас и наших детей в рабов русского свинства. Пора вставать!
Трусливая путинская подстилка в обличье шута.
Прошу больше не называть его тут президентом.
Он предатель.

8) 8) 8)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании 12 российских заключенных, которые включены в обменные списки для передачи Москве. Об этом сообщил близкий к переговорному процессу адвокат россиян Валентин Рыбин в Facebook.
«Украинская сторона (...) выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал он и добавил, что в пункты сбора на Украине доставлены почти все лица, выдачи которых требовала Россия.
https://lenta.ru/news/2019/09/06/zel_ukazi/

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:37

  Schmit написав:
  buratinyo написав:то-то я смотрю доллары многие не могут от подделки отличить, даже работники касс в банках ни в чем не уверены. Технологии развиваются каждый день, но с обоих сторон.

Я не о многих говорил, а о специалистах со спецоборудованием.

  buratinyo написав:Что касается старинных карт, то сообщаю Вам о граничном сроке сохранения бумажных листов без создания им условий консервации - от 100 до 200 лет.

Ага, сотни и тысячи старинных документов - все подделки, всемирный заговор против росиюшки.

Вот они, подделки
http://fakeoff.org/history/rus-ukraina- ... kh-kartakh


А ще карта 1918 року.
І чий Крим? і інше...

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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:53

  freeze написав:
19yuriy91 написав:а как ваш пост о том, что вы, типа, работали на зел.команду?
шутка была такая? :shock: :D
Не шутка, но после президентских мне быстро стало очевидно, что все идет не так, и слова очень сильно расходятся с делом.
А когда начали набирать кандидатов в список и по мажоритарке, то я понял, что это трэш.
Когда в огромном Приморском районе с большим количеством ВУЗов, большим количеством реально успешных менеджеров реально успешных фирм, которые незапятнаны, реально хотят помочь, хорошо образованы, много знают, выбирают в качестве кандидата совладельца небольшого кафе-гриль, по моему еще и без высшего образования, это за гранью моего понимания.
Отже підсумовую
Мінус один в Зеленського вже є :D
Залишилось попрацювати щоб став плюс один в ПЄС :D

ПС
Почитав сьогоднішнього Лібо
В Зеленського мінус два :D
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:10

  budivelnik написав:Отже підсумовую
Мінус один в Зеленського вже є
Залишилось попрацювати щоб став плюс один в ПЄС

ПС
Почитав сьогоднішнього Лібо
В Зеленського мінус два


При этом констатирую, что вина Пороха состоит в том, что он перевел акцент и дискурс с освобождения украинской земли в первоочередность освобождения и обмена пленными.
Т.е. суверинитетом, независимостью, принципиальностью, будущим и пр. святым можно и должно поступиться во имя немедленного особождения трусов, дезертиров и предателей ... Вы только посмотрите на США. Десятилетиями американцы находились в плену в Корее, Вьетнаме, Иране и др. странах, но их президент и народ не шел на поклон врагу. Даже ради освобождения из плена своих национальных героев.
А наше нынешнее недоразумение под видом обмена пленными открыто встало на сдачу национальных интересов и страны.
Может он просто не воевал, не служил, не понимает?
Тогда кем и какими советниками себя окружил? Присланными Кремлем?
Гнать его в шею пока не поздно.
Грозного урку-рецидивиста прогнали, а этого писюньця и подавно.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:14

  Libo написав:При этом констатирую, что вина Пороха состоит в том, что он перевел акцент и дискурс с освобождения украинской земли в первоочередность освобождения и обмена пленными.
Він грамотно перевів дискус з того на що Україна не готова була на той момент (військова операція проти армії росії) в русло того де педерація була в програшній ситуації
По офіційній педераційній версії
в Україні- громадянський конфлікт
А полоненні чомусь в педерації....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:15

  ЛАД написав:
Вывод не логичный.
Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость.
Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что и государства разные. Хотя можно защищать страну, будучи недовольным государством.


Пример с Францией периода 2-й мировой неудачный.
Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.
А о участии французов в боевых действиях против немцев точно сказал Кейтель при подписании акта о капитуляции Германии "Как, и они нас победили?"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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