Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.
Эта версия нам известна, но она несостоятельна и просто курвам насмех - 2-ю мировую войну выиграли евреи и русские. И нестыдно такую хрень повторять?
ЗЫ Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
Libo написав:При этом констатирую, что вина Пороха состоит в том, что он перевел акцент и дискурс с освобождения украинской земли в первоочередность освобождения и обмена пленными. Т.е. суверинитетом, независимостью, принципиальностью, будущим и пр. святым можно и должно поступиться во имя немедленного особождения трусов, дезертиров и предателей ... Вы только посмотрите на США. Десятилетиями американцы находились в плену в Корее, Вьетнаме, Иране и др. странах, но их президент и народ не шел на поклон врагу. Даже ради освобождения из плена своих национальных героев.
shapo написав:Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.
Эта версия нам известна, но она несостоятельна и просто курвам насмех - 2-ю мировую войну выиграли евреи и русские. И нестыдно такую хрень повторять?
ЗЫ Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
Так и вы с русскими. Две великие нации, йопть.
Так приведи список этнических французов участвующих в Сопротивлении и сражения которые выграл Шарл Де Голль со своим войском. Евреи в эту войну потеряли 6 млн человек , фактически все европейское еврейство, и поняли, что без своего государства Холокост опять повторится. А вот Украине незалежность и государство досталась случайно и на шару и бороться за свое государство в Украине желающих мало, в основном такие диванные вояки как ты. И где обещанные тобой решения европейских судов о Протоколах сионских мудрецов?
Libo написав:Сегодня Зеленский открыто предал всех нас и Украину. Сегодня он окончательно лег под Путина. С сегодняшнего дня он утрачивает свою легитимность. Надо срочно его сметать пока он не превратил нас и наших детей в рабов русского свинства. Пора вставать! Трусливая путинская подстилка в обличье шута. Прошу больше не называть его тут президентом.
Так бросай комп и выходи на Майдан,заодно прихвати всех местных любителей Порошенко, покажи гражданскую активность, пидриот.
Ни капельки. Американцы до сих пор устанавливают судьбу своих пленных и без вести пропавших. Американский национальный герой Джон Маккейн просидел в плену во Вьетнаме 7 лет и был отпущен только после окончания войны. Россия до сих пор ищет под две сотни людей человек в Афганистане, несколько в Сомали, несколько человек в Анголе, ЮАР, Эфиопии, Эритрее … Хотя уже прошел не один десяток лет ... Кому не повезло, пусть сидит. Можно и долго. Не горит. Не надо было сдаваться.
Libo написав:Т.е. суверинитетом, независимостью, принципиальностью, будущим и пр. святым можно и должно поступиться во имя немедленного особождения трусов, дезертиров и предателей ... Вы только посмотрите на США. Десятилетиями американцы находились в плену в Корее, Вьетнаме, Иране и др. странах, но их президент и народ не шел на поклон врагу. Даже ради освобождения из плена своих национальных героев. А наше нынешнее недоразумение под видом обмена пленными открыто встало на сдачу национальных интересов и страны.
Это наши пленные моряки - трусы, дезертиры и предатели? Что-то мне подсказывает, что герой Libo на второй же день в Лефортово написал бы путену прошение о помиловании. Слил бы и Пороха, и начальника Генштаба, и своего капитана, и Крым с Донбассом Чтобы можно было продолжать "воевать" на диване, не просыхая
ЛАД написав:freeze Не знаю, за кого Вы были на выборах (против По выступали очень активно), но сейчас слишком торопитесь с выводами. Законопроекты не листал, спорить с Вами не буду, но замечу, что штрафы, возможно, поднимать надо, чтобы добиться выполнения законов. Главный вопрос - за что штрафы и справедливость их назначения. Атаки на каналы ТВ были и при По, тут ничего нового. Шариковщину, согласен, пора прекращать, но это за один день, видимо, сделать сложно. Прижать к ногтю радикалов - тут же начнутся крики о диктатуре (Вы уже об этом пишете). Посмотрим на поведение Нацкомиссии и президента - будут ли кого-то запрещать или зажимать. И, если будут, как и за что.
А я скорее соглашусь с freeze - по назначениям и бездействию уже если не все, то почти все понятно. Популизм, непрофессионализм, узурпация власти. Чего пока нет, так это коррупции, но тут скорее еще не вечер, чем идейное "нет"
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 06 вер, 2019 18:55, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Евреи в эту войну потеряли 6 млн человек , фактически все европейское еврейство, и поняли, что без своего государства Холокост опять повторится. А вот Украине незалежность и государство досталась случайно и на шару
Ты сам этим примером продемонстрировал насколько украинцы умнее и хитрее вашего еврейства. Вам государственность за 6 млн. жизней и Холокост, а нам Незалежність без жертв. И еще 10 лет газ русский из трубы воровали. Учитесь, тупики пейсатые. Коли українець народився, жид повісився.
zРадио написав:Это наши пленные моряки - трусы, дезертиры и предатели? Что-то мне подсказывает, что герой Libo на второй же день в Лефортово написал бы путену прошение о помиловании. Слил бы и Пороха, и начальника Генштаба, и своего капитана, и Крым с Донбассом Чтобы можно было продолжать "воевать" на диване, не просыхая
Ты это напрасно. Я три месяца просидел в окружении и прятался по джунглям. Все нормально. Не обосрался.
zРадио написав:Это наши пленные моряки - трусы, дезертиры и предатели? Что-то мне подсказывает, что герой Libo на второй же день в Лефортово написал бы путену прошение о помиловании. Слил бы и Пороха, и начальника Генштаба, и своего капитана, и Крым с Донбассом Чтобы можно было продолжать "воевать" на диване, не просыхая
Ты это напрасно. Я три месяца просидел в окружении и прятался по джунглям. Все нормально. Не обосрался.