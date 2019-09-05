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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3898389939003901 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:21 shapo написав: Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.

Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.



Эта версия нам известна, но она несостоятельна и просто курвам насмех - 2-ю мировую войну выиграли евреи и русские. И нестыдно такую хрень повторять?



ЗЫ Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.



Так и вы с русскими. Две великие нации, йопть. Эта версия нам известна, но она несостоятельна и просто курвам насмех - 2-ю мировую войну выиграли евреи и русские. И нестыдно такую хрень повторять?ЗЫ Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.Так и вы с русскими. Две великие нации, йопть. Libo 2

Повідомлень: 7304 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3644 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:26 Libo написав: При этом констатирую, что вина Пороха состоит в том, что он перевел акцент и дискурс с освобождения украинской земли в первоочередность освобождения и обмена пленными.

Т.е. суверинитетом, независимостью, принципиальностью, будущим и пр. святым можно и должно поступиться во имя немедленного особождения трусов, дезертиров и предателей ... Вы только посмотрите на США. Десятилетиями американцы находились в плену в Корее, Вьетнаме, Иране и др. странах, но их президент и народ не шел на поклон врагу. Даже ради освобождения из плена своих национальных героев.

При этом констатирую, что вина Пороха состоит в том, что он перевел акцент и дискурс с освобождения украинской земли в первоочередность освобождения и обмена пленными.Т.е. суверинитетом, независимостью, принципиальностью, будущим и пр. святым можно и должно поступиться во имя немедленного особождения трусов, дезертиров и предателей ... Вы только посмотрите на США. Десятилетиями американцы находились в плену в Корее, Вьетнаме, Иране и др. странах, но их президент и народ не шел на поклон врагу. Даже ради освобождения из плена своих национальных героев.

Диванный вояка по обыкновению наврал

https://rg.ru/2009/04/21/voennoplennye.html

http://nvo.ng.ru/nvo/2003-02-14/9_vietnam.html Диванный вояка по обыкновению наврал Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1837 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:31 Libo написав: shapo написав: Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.

Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.



Эта версия нам известна, но она несостоятельна и просто курвам насмех - 2-ю мировую войну выиграли евреи и русские. И нестыдно такую хрень повторять?



ЗЫ Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.



Так и вы с русскими. Две великие нации, йопть. Эта версия нам известна, но она несостоятельна и просто курвам насмех - 2-ю мировую войну выиграли евреи и русские. И нестыдно такую хрень повторять?ЗЫ Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.Так и вы с русскими. Две великие нации, йопть.



Так приведи список этнических французов участвующих в Сопротивлении и сражения которые выграл Шарл Де Голль со своим войском.

Евреи в эту войну потеряли 6 млн человек , фактически все европейское еврейство, и поняли, что без своего государства Холокост опять повторится.

А вот Украине незалежность и государство досталась случайно и на шару и бороться за свое государство в Украине желающих мало, в основном такие диванные вояки как ты.

И где обещанные тобой решения европейских судов о Протоколах сионских мудрецов? Так приведи список этнических французов участвующих в Сопротивлении и сражения которые выграл Шарл Де Голль со своим войском.Евреи в эту войну потеряли 6 млн человек , фактически все европейское еврейство, и поняли, что без своего государства Холокост опять повторится.А вот Украине незалежность и государство досталась случайно и на шару и бороться за свое государство в Украине желающих мало, в основном такие диванные вояки как ты.И где обещанные тобой решения европейских судов о Протоколах сионских мудрецов? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1837 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:35 Libo написав: Сегодня Зеленский открыто предал всех нас и Украину. Сегодня он окончательно лег под Путина. С сегодняшнего дня он утрачивает свою легитимность. Надо срочно его сметать пока он не превратил нас и наших детей в рабов русского свинства. Пора вставать!

Трусливая путинская подстилка в обличье шута.

Прошу больше не называть его тут президентом.

Сегодня Зеленский открыто предал всех нас и Украину. Сегодня он окончательно лег под Путина. С сегодняшнего дня он утрачивает свою легитимность. Надо срочно его сметать пока он не превратил нас и наших детей в рабов русского свинства. Пора вставать!Трусливая путинская подстилка в обличье шута.Прошу больше не называть его тут президентом.



Так бросай комп и выходи на Майдан,заодно прихвати всех местных любителей Порошенко, покажи гражданскую активность, пидриот. Так бросай комп и выходи на Майдан,заодно прихвати всех местных любителей Порошенко, покажи гражданскую активность, пидриот. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1837 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:47 shapo написав: Диванный вояка по обыкновению наврал

https://rg.ru/2009/04/21/voennoplennye.html

http://nvo.ng.ru/nvo/2003-02-14/9_vietnam.html Диванный вояка по обыкновению наврал

Ни капельки.

Американцы до сих пор устанавливают судьбу своих пленных и без вести пропавших.

Американский национальный герой Джон Маккейн просидел в плену во Вьетнаме 7 лет и был отпущен только после окончания войны.

Россия до сих пор ищет под две сотни людей человек в Афганистане, несколько в Сомали, несколько человек в Анголе, ЮАР, Эфиопии, Эритрее … Хотя уже прошел не один десяток лет ...

Кому не повезло, пусть сидит. Можно и долго. Не горит. Не надо было сдаваться. Ни капельки.Американцы до сих пор устанавливают судьбу своих пленных и без вести пропавших.Американский национальный герой Джон Маккейн просидел в плену во Вьетнаме 7 лет и был отпущен только после окончания войны.Россия до сих пор ищет под две сотни людей человек в Афганистане, несколько в Сомали, несколько человек в Анголе, ЮАР, Эфиопии, Эритрее … Хотя уже прошел не один десяток лет ...Кому не повезло, пусть сидит. Можно и долго. Не горит. Не надо было сдаваться. Libo 2

Повідомлень: 7304 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3644 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:49 Libo написав: Т.е. суверинитетом, независимостью, принципиальностью, будущим и пр. святым можно и должно поступиться во имя немедленного особождения трусов, дезертиров и предателей ... Вы только посмотрите на США. Десятилетиями американцы находились в плену в Корее, Вьетнаме, Иране и др. странах, но их президент и народ не шел на поклон врагу. Даже ради освобождения из плена своих национальных героев.

А наше нынешнее недоразумение под видом обмена пленными открыто встало на сдачу национальных интересов и страны.

Т.е. суверинитетом, независимостью, принципиальностью, будущим и пр. святым можно и должно поступиться во имя немедленного особождения трусов, дезертиров и предателей ... Вы только посмотрите на США. Десятилетиями американцы находились в плену в Корее, Вьетнаме, Иране и др. странах, но их президент и народ не шел на поклон врагу. Даже ради освобождения из плена своих национальных героев.А наше нынешнее недоразумение под видом обмена пленными открыто встало на сдачу национальных интересов и страны.



Это наши пленные моряки - трусы, дезертиры и предатели? Что-то мне подсказывает, что герой Libo на второй же день в Лефортово написал бы путену прошение о помиловании. Слил бы и Пороха, и начальника Генштаба, и своего капитана, и Крым с Донбассом Чтобы можно было продолжать "воевать" на диване, не просыхая Это наши пленные моряки - трусы, дезертиры и предатели? Что-то мне подсказывает, что геройна второй же день в Лефортово написал бы путену прошение о помиловании. Слил бы и Пороха, и начальника Генштаба, и своего капитана, и Крым с ДонбассомЧтобы можно было продолжать "воевать" на диване, не просыхая zРадио

Повідомлень: 3359 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:54 ЛАД написав: freeze

Не знаю, за кого Вы были на выборах (против По выступали очень активно), но сейчас слишком торопитесь с выводами.

Законопроекты не листал, спорить с Вами не буду, но замечу, что штрафы, возможно, поднимать надо, чтобы добиться выполнения законов. Главный вопрос - за что штрафы и справедливость их назначения.

Атаки на каналы ТВ были и при По, тут ничего нового. Шариковщину, согласен, пора прекращать, но это за один день, видимо, сделать сложно. Прижать к ногтю радикалов - тут же начнутся крики о диктатуре (Вы уже об этом пишете). Посмотрим на поведение Нацкомиссии и президента - будут ли кого-то запрещать или зажимать. И, если будут, как и за что. Не знаю, за кого Вы были на выборах (против По выступали очень активно), но сейчас слишком торопитесь с выводами.Законопроекты не листал, спорить с Вами не буду, но замечу, что штрафы, возможно, поднимать надо, чтобы добиться выполнения законов. Главный вопрос - за что штрафы и справедливость их назначения.Атаки на каналы ТВ были и при По, тут ничего нового. Шариковщину, согласен, пора прекращать, но это за один день, видимо, сделать сложно. Прижать к ногтю радикалов - тут же начнутся крики о диктатуре (Вы уже об этом пишете). Посмотрим на поведение Нацкомиссии и президента - будут ли кого-то запрещать или зажимать. И, если будут, как и за что.



А я скорее соглашусь с freeze - по назначениям и бездействию уже если не все, то почти все понятно. Популизм, непрофессионализм, узурпация власти. Чего пока нет, так это коррупции, но тут скорее еще не вечер, чем идейное "нет" А я скорее соглашусь с- по назначениям и бездействию уже если не все, то почти все понятно. Популизм, непрофессионализм, узурпация власти. Чего пока нет, так это коррупции, но тут скорее еще не вечер, чем идейное "нет" Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 06 вер, 2019 18:55, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 3359 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:55 shapo написав: Евреи в эту войну потеряли 6 млн человек , фактически все европейское еврейство, и поняли, что без своего государства Холокост опять повторится.

А вот Украине незалежность и государство досталась случайно и на шару Евреи в эту войну потеряли 6 млн человек , фактически все европейское еврейство, и поняли, что без своего государства Холокост опять повторится.А вот Украине незалежность и государство досталась случайно и на шару





Ты сам этим примером продемонстрировал насколько украинцы умнее и хитрее вашего еврейства. Вам государственность за 6 млн. жизней и Холокост, а нам Незалежність без жертв. И еще 10 лет газ русский из трубы воровали. Учитесь, тупики пейсатые.

Коли українець народився, жид повісився. Ты сам этим примером продемонстрировал насколько украинцы умнее и хитрее вашего еврейства. Вам государственность за 6 млн. жизней и Холокост, а нам Незалежність без жертв. И еще 10 лет газ русский из трубы воровали. Учитесь, тупики пейсатые.Коли українець народився, жид повісився. Libo 2

Повідомлень: 7304 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3644 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:59 zРадио написав: Это наши пленные моряки - трусы, дезертиры и предатели? Что-то мне подсказывает, что герой Libo на второй же день в Лефортово написал бы путену прошение о помиловании. Слил бы и Пороха, и начальника Генштаба, и своего капитана, и Крым с Донбассом Чтобы можно было продолжать "воевать" на диване, не просыхая Это наши пленные моряки - трусы, дезертиры и предатели? Что-то мне подсказывает, что геройна второй же день в Лефортово написал бы путену прошение о помиловании. Слил бы и Пороха, и начальника Генштаба, и своего капитана, и Крым с ДонбассомЧтобы можно было продолжать "воевать" на диване, не просыхая



Ты это напрасно. Я три месяца просидел в окружении и прятался по джунглям. Все нормально. Не обосрался. Ты это напрасно. Я три месяца просидел в окружении и прятался по джунглям. Все нормально. Не обосрался. Libo 2

Повідомлень: 7304 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3644 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3898389939003901 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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