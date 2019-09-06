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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3900390139023903> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:03 Libo написав: shapo написав: Диванный вояка по обыкновению наврал

https://rg.ru/2009/04/21/voennoplennye.html

http://nvo.ng.ru/nvo/2003-02-14/9_vietnam.html Диванный вояка по обыкновению наврал

Ни капельки.

Американцы до сих пор устанавливают судьбу своих пленных и без вести пропавших.

Американский национальный герой Джон Маккейн просидел в плену во Вьетнаме 7 лет и был отпущен только после окончания войны.

Россия до сих пор ищет под две сотни людей человек в Афганистане, несколько в Сомали, несколько человек в Анголе, ЮАР, Эфиопии, Эритрее … Хотя уже прошел не один десяток лет ...

Кому не повезло, пусть сидит. Можно и долго. Не горит. Не надо было сдаваться. Ни капельки.Американцы до сих пор устанавливают судьбу своих пленных и без вести пропавших.Американский национальный герой Джон Маккейн просидел в плену во Вьетнаме 7 лет и был отпущен только после окончания войны.Россия до сих пор ищет под две сотни людей человек в Афганистане, несколько в Сомали, несколько человек в Анголе, ЮАР, Эфиопии, Эритрее … Хотя уже прошел не один десяток лет ...Кому не повезло, пусть сидит. Можно и долго. Не горит. Не надо было сдаваться.



https://petrimazepa.com/dzhon_makkeyn

Время от времени некоторых из американских военнослужащих, содержавшихся в «Плантации», освобождали и отпускали на родину. Условиями такого освобождения были обязательные положительные отзывы об условиях содержания в плену и о Вьетнаме вообще. Джону Маккейну (учитывая его особое положение и повышенное внимание прессы к его судьбе) вьетнамцы тоже предлагали вернуться домой, но он отказался, сказав при этом, что согласится лишь тогда, когда будут освобождены все американцы, попавшие в плен раньше его. Вьетнамцы, возлагавшие на Маккейна очень большие надежды в плане пропаганды, были чрезвычайно недовольны его отказом. «Теперь тебе будет очень плохо», — сказал американцу начальник лагеря. На несколько месяцев Маккейна оставили в покое, но в конце лета его вновь начали принуждать к «интервью», на этот раз — пытками. На протяжении нескольких дней подряд пленного каждые несколько часов жестоко избивали, а в перерывах оставляли связанным в болезненном положении. Через четыре дня мучений и после двух попыток самоубийства Маккейн всё же подписал и записал на плёнку «признание», в котором он поблагодарил вьетнамский народ за спасение его жизни и назвал себя преступником. Позднее Маккейн писал: «Я узнал тогда, что у каждого человека есть предел, и я дошёл до своего». Тем не менее, в своём «признании» Джон сознательно использовал грамматически неправильную речь, чтобы хотя бы таким образом показать, что он действует под давлением. Вьетнамцы «придержали» тогда запись Маккейна, использовав её почти через год, летом 1969 года, когда США начали активную кампанию, направленную на улучшение условий содержания американских военнопленных. Время от времени некоторых из американских военнослужащих, содержавшихся в «Плантации», освобождали и отпускали на родину. Условиями такого освобождения были обязательные положительные отзывы об условиях содержания в плену и о Вьетнаме вообще. Джону Маккейну (учитывая его особое положение и повышенное внимание прессы к его судьбе) вьетнамцы тоже предлагали вернуться домой, но он отказался, сказав при этом, что согласится лишь тогда, когда будут освобождены все американцы, попавшие в плен раньше его. Вьетнамцы, возлагавшие на Маккейна очень большие надежды в плане пропаганды, были чрезвычайно недовольны его отказом. «Теперь тебе будет очень плохо», — сказал американцу начальник лагеря. На несколько месяцев Маккейна оставили в покое, но в конце лета его вновь начали принуждать к «интервью», на этот раз — пытками. На протяжении нескольких дней подряд пленного каждые несколько часов жестоко избивали, а в перерывах оставляли связанным в болезненном положении. Через четыре дня мучений и после двух попыток самоубийства Маккейн всё же подписал и записал на плёнку «признание», в котором он поблагодарил вьетнамский народ за спасение его жизни и назвал себя преступником. Позднее Маккейн писал: «Я узнал тогда, что у каждого человека есть предел, и я дошёл до своего». Тем не менее, в своём «признании» Джон сознательно использовал грамматически неправильную речь, чтобы хотя бы таким образом показать, что он действует под давлением. Вьетнамцы «придержали» тогда запись Маккейна, использовав её почти через год, летом 1969 года, когда США начали активную кампанию, направленную на улучшение условий содержания американских военнопленных. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1839 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:08 Libo написав: shapo написав: Евреи в эту войну потеряли 6 млн человек , фактически все европейское еврейство, и поняли, что без своего государства Холокост опять повторится.

А вот Украине незалежность и государство досталась случайно и на шару Евреи в эту войну потеряли 6 млн человек , фактически все европейское еврейство, и поняли, что без своего государства Холокост опять повторится.А вот Украине незалежность и государство досталась случайно и на шару





Ты сам этим примером продемонстрировал насколько украинцы умнее и хитрее вашего еврейства. Вам государственность за 6 млн. жизней и Холокост, а нам Незалежність без жертв. И еще 10 лет газ русский из трубы воровали. Учитесь, тупики пейсатые.

Коли українець народився, жид повісився. Ты сам этим примером продемонстрировал насколько украинцы умнее и хитрее вашего еврейства. Вам государственность за 6 млн. жизней и Холокост, а нам Незалежність без жертв. И еще 10 лет газ русский из трубы воровали. Учитесь, тупики пейсатые.Коли українець народився, жид повісився.



На сегодняшний день украинцы если кого и обманули и перехитрили, то только самих себя.

Из процветающей советской республики всего за 28 лет превратились в банановую республику с огромными долгами, деградировавшей промышленностью, образованием и медициной из которой бежит самое ценное что есть в любой стране - молодежь.

Ну да тебя, провокатора, призывающему других на Майдан или повоевать за Донбасс, это вряд ли волнует На сегодняшний день украинцы если кого и обманули и перехитрили, то только самих себя.Из процветающей советской республики всего за 28 лет превратились в банановую республику с огромными долгами, деградировавшей промышленностью, образованием и медициной из которой бежит самое ценное что есть в любой стране - молодежь.Ну да тебя, провокатора, призывающему других на Майдан или повоевать за Донбасс, это вряд ли волнует Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1839 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:15 Libo написав: Сегодня Зеленский открыто предал всех нас и Украину. Сегодня он окончательно лег под Путина. С сегодняшнего дня он утрачивает свою легитимность. Надо срочно его сметать пока он не превратил нас и наших детей в рабов русского свинства. Пора вставать!

Трусливая путинская подстилка в обличье шута.

Прошу больше не называть его тут президентом.

Он предатель.







«Украинская сторона (...) выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал он и добавил, что в пункты сбора на Украине доставлены почти все лица, выдачи которых требовала Россия.

https://lenta.ru/news/2019/09/06/zel_ukazi/



Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании 12 российских заключенных, которые включены в обменные списки для передачи Москве. Об этом сообщил близкий к переговорному процессу адвокат россиян Валентин Рыбин в Facebook.«Украинская сторона (...) выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал он и добавил, что в пункты сбора на Украине доставлены почти все лица, выдачи которых требовала Россия. Сегодня Зеленский открыто предал всех нас и Украину. Сегодня он окончательно лег под Путина. С сегодняшнего дня он утрачивает свою легитимность. Надо срочно его сметать пока он не превратил нас и наших детей в рабов русского свинства. Пора вставать!Трусливая путинская подстилка в обличье шута.Прошу больше не называть его тут президентом.

господа модераторы почему вы не обращаете внимание на призывы к свержению власти в Украине? почему не баните провокаторов? господа модераторы почему вы не обращаете внимание на призывы к свержению власти в Украине? почему не баните провокаторов? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4145 З нами з: 06.08.08 Подякував: 235 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:25 zРадио написав: Libo написав: zРадио написав: Это наши пленные моряки - трусы, дезертиры и предатели? Что-то мне подсказывает, что герой Libo на второй же день в Лефортово написал бы путену прошение о помиловании. Слил бы и Пороха, и начальника Генштаба, и своего капитана, и Крым с Донбассом Чтобы можно было продолжать "воевать" на диване, не просыхая Это наши пленные моряки - трусы, дезертиры и предатели? Что-то мне подсказывает, что геройна второй же день в Лефортово написал бы путену прошение о помиловании. Слил бы и Пороха, и начальника Генштаба, и своего капитана, и Крым с ДонбассомЧтобы можно было продолжать "воевать" на диване, не просыхая



Ты это напрасно. Я три месяца просидел в окружении и прятался по джунглям. Все нормально. Не обосрался. Ты это напрасно. Я три месяца просидел в окружении и прятался по джунглям. Все нормально. Не обосрался.



В Тайланде в плену у меконгского виски? В Тайланде в плену у меконгского виски?



Сразу видно ты не служил и не нюхал пороха.

В армии всегда есть возможность отказаться.

Перед первым прыжком перед посадкой в самолет командир обязательно спросит солдат: Кто боится или не хочет прыгать, два шага вперед. Пока сядет самолет вы будете уже в другой части, где не надо прыгать, без каких-либо записей и последствий. Никто не узнает причину перевода. Кроме твоих товарищей, которые сейчас рядом...

Точно также и перед боевым выходом. Боишься - лучше не иди.

Всегда есть выбор. А сделал его - иди до конца и как положено.

И у тебя тоже есть выбор. Ты же можешь прямо сейчас написать рапорт Пригожину и отказаться заниматься позорной пропагандой русского мира, врать и клеветать на украинский народ, правда? Сразу видно ты не служил и не нюхал пороха.В армии всегда есть возможность отказаться.Перед первым прыжком перед посадкой в самолет командир обязательно спросит солдат: Кто боится или не хочет прыгать, два шага вперед. Пока сядет самолет вы будете уже в другой части, где не надо прыгать, без каких-либо записей и последствий. Никто не узнает причину перевода. Кроме твоих товарищей, которые сейчас рядом...Точно также и перед боевым выходом. Боишься - лучше не иди.Всегда есть выбор. А сделал его - иди до конца и как положено.И у тебя тоже есть выбор. Ты же можешь прямо сейчас написать рапорт Пригожину и отказаться заниматься позорной пропагандой русского мира, врать и клеветать на украинский народ, правда? Libo 2

Повідомлень: 7310 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3644 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:30 Тракторист написав: господа модераторы почему вы не обращаете внимание на призывы к свержению власти в Украине? почему не баните провокаторов? господа модераторы почему вы не обращаете внимание на призывы к свержению власти в Украине? почему не баните провокаторов?



Президент сегодня утратил свою легитимность. Он пошел на сделку с врагом, предал народ и страну. Он больше не власть. Его надо просто прогнать из помещения, которое предназначено для главы Украины. Президент сегодня утратил свою легитимность. Он пошел на сделку с врагом, предал народ и страну. Он больше не власть. Его надо просто прогнать из помещения, которое предназначено для главы Украины. Libo 2

Повідомлень: 7310 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3644 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:35 Libo написав: Тракторист написав: господа модераторы почему вы не обращаете внимание на призывы к свержению власти в Украине? почему не баните провокаторов? господа модераторы почему вы не обращаете внимание на призывы к свержению власти в Украине? почему не баните провокаторов?



Президент сегодня утратил свою легитимность. Он пошел на сделку с врагом, предал народ и страну. Он больше не власть. Его надо просто прогнать из помещения, которое предназначено для главы Украины. Президент сегодня утратил свою легитимность. Он пошел на сделку с врагом, предал народ и страну. Он больше не власть. Его надо просто прогнать из помещения, которое предназначено для главы Украины.



Вы (апологеты майданов) путем самоуправства, а не выборов, уже сделали одного президента нелегитимным. Результат - потеря территорий, нищета и война. Мало??? Вы (апологеты майданов) путем самоуправства, а не выборов, уже сделали одного президента нелегитимным. Результат - потеря территорий, нищета и война. Мало??? zРадио

Повідомлень: 3364 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:39 Libo написав: Ты же можешь прямо сейчас написать рапорт Пригожину и отказаться заниматься позорной пропагандой русского мира, врать и клеветать на украинский народ, правда? Ты же можешь прямо сейчас написать рапорт Пригожину и отказаться заниматься позорной пропагандой русского мира, врать и клеветать на украинский народ, правда?



Я даже не знаю, кто такой Пригожин, в отличие от тебя. И ни одного факта пропаганды русского мира, как и клеветы на родной мне украинский народ ты не найдешь!



Я критикую лишь непрофессионалов, воров и ксенофобов в украинской власти и ее обслуге. Делаю это потому, что мне небезразлична судьба Украины. Я здесь живу и, опять же, в отличие тебя, уезжать не собираюсь Я даже не знаю, кто такой Пригожин, в отличие от тебя. И ни одного факта пропаганды русского мира, как и клеветы на родной мне украинский народ ты не найдешь!Я критикую лишь непрофессионалов, воров и ксенофобов в украинской власти и ее обслуге. Делаю это потому, что мне небезразлична судьба Украины. Я здесь живу и, опять же, в отличие тебя, уезжать не собираюсь zРадио

Повідомлень: 3364 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:41 zРадио написав: Вы (апологеты майданов) путем самоуправства, а не выборов, уже сделали одного президента нелегитимным. Результат - потеря территорий, нищета и война. Мало??? Вы (апологеты майданов) путем самоуправства, а не выборов, уже сделали одного президента нелегитимным. Результат - потеря территорий, нищета и война. Мало???



Будем гонять воров и предателей всегда. Не будет предателей и территории сразу вернутся. Где нищету увидел? В методичке? В Украине рай. Я сейчас в Америке без слуг, поварихи и вообще скромнее живу, чем в Украине. Будем гонять воров и предателей всегда. Не будет предателей и территории сразу вернутся. Где нищету увидел? В методичке? В Украине рай. Я сейчас в Америке без слуг, поварихи и вообще скромнее живу, чем в Украине. Libo 2

Повідомлень: 7310 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3644 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:43 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Я здесь живу Я здесь живу Брешеш і не червонієш

Ти розпалюєш зрадофілію і вважаєш що тільки в москві випускають шоколадні батончики для України...

Тому

Хоча Лібо і не верх правильності-але в порівнянні з ним ти дно.... Брешеш і не червонієшТи розпалюєш зрадофілію і вважаєш що тільки в москві випускають шоколадні батончики для України...ТомуХоча Лібо і не верх правильності-але в порівнянні з ним ти дно.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21332 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:57 Libo написав: Президент сегодня утратил свою легитимность. Он пошел на сделку с врагом, предал народ и страну. Он больше не власть. Его надо просто прогнать из помещения, которое предназначено для главы Украины. Президент сегодня утратил свою легитимность. Он пошел на сделку с врагом, предал народ и страну. Он больше не власть. Его надо просто прогнать из помещения, которое предназначено для главы Украины.



И что вас останавливает?

В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем? И что вас останавливает?В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2740 З нами з: 26.03.16 Подякував: 135 раз. Подякували: 853 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3900390139023903> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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