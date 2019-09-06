Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ни капельки. Американцы до сих пор устанавливают судьбу своих пленных и без вести пропавших. Американский национальный герой Джон Маккейн просидел в плену во Вьетнаме 7 лет и был отпущен только после окончания войны. Россия до сих пор ищет под две сотни людей человек в Афганистане, несколько в Сомали, несколько человек в Анголе, ЮАР, Эфиопии, Эритрее … Хотя уже прошел не один десяток лет ... Кому не повезло, пусть сидит. Можно и долго. Не горит. Не надо было сдаваться.
https://petrimazepa.com/dzhon_makkeyn Время от времени некоторых из американских военнослужащих, содержавшихся в «Плантации», освобождали и отпускали на родину. Условиями такого освобождения были обязательные положительные отзывы об условиях содержания в плену и о Вьетнаме вообще. Джону Маккейну (учитывая его особое положение и повышенное внимание прессы к его судьбе) вьетнамцы тоже предлагали вернуться домой, но он отказался, сказав при этом, что согласится лишь тогда, когда будут освобождены все американцы, попавшие в плен раньше его. Вьетнамцы, возлагавшие на Маккейна очень большие надежды в плане пропаганды, были чрезвычайно недовольны его отказом. «Теперь тебе будет очень плохо», — сказал американцу начальник лагеря. На несколько месяцев Маккейна оставили в покое, но в конце лета его вновь начали принуждать к «интервью», на этот раз — пытками. На протяжении нескольких дней подряд пленного каждые несколько часов жестоко избивали, а в перерывах оставляли связанным в болезненном положении. Через четыре дня мучений и после двух попыток самоубийства Маккейн всё же подписал и записал на плёнку «признание», в котором он поблагодарил вьетнамский народ за спасение его жизни и назвал себя преступником. Позднее Маккейн писал: «Я узнал тогда, что у каждого человека есть предел, и я дошёл до своего». Тем не менее, в своём «признании» Джон сознательно использовал грамматически неправильную речь, чтобы хотя бы таким образом показать, что он действует под давлением. Вьетнамцы «придержали» тогда запись Маккейна, использовав её почти через год, летом 1969 года, когда США начали активную кампанию, направленную на улучшение условий содержания американских военнопленных.
shapo написав:Евреи в эту войну потеряли 6 млн человек , фактически все европейское еврейство, и поняли, что без своего государства Холокост опять повторится. А вот Украине незалежность и государство досталась случайно и на шару
Ты сам этим примером продемонстрировал насколько украинцы умнее и хитрее вашего еврейства. Вам государственность за 6 млн. жизней и Холокост, а нам Незалежність без жертв. И еще 10 лет газ русский из трубы воровали. Учитесь, тупики пейсатые. Коли українець народився, жид повісився.
На сегодняшний день украинцы если кого и обманули и перехитрили, то только самих себя. Из процветающей советской республики всего за 28 лет превратились в банановую республику с огромными долгами, деградировавшей промышленностью, образованием и медициной из которой бежит самое ценное что есть в любой стране - молодежь. Ну да тебя, провокатора, призывающему других на Майдан или повоевать за Донбасс, это вряд ли волнует
Libo написав:Сегодня Зеленский открыто предал всех нас и Украину. Сегодня он окончательно лег под Путина. С сегодняшнего дня он утрачивает свою легитимность. Надо срочно его сметать пока он не превратил нас и наших детей в рабов русского свинства. Пора вставать! Трусливая путинская подстилка в обличье шута. Прошу больше не называть его тут президентом. Он предатель.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании 12 российских заключенных, которые включены в обменные списки для передачи Москве. Об этом сообщил близкий к переговорному процессу адвокат россиян Валентин Рыбин в Facebook. «Украинская сторона (...) выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал он и добавил, что в пункты сбора на Украине доставлены почти все лица, выдачи которых требовала Россия. https://lenta.ru/news/2019/09/06/zel_ukazi/
господа модераторы почему вы не обращаете внимание на призывы к свержению власти в Украине? почему не баните провокаторов?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
zРадио написав:Это наши пленные моряки - трусы, дезертиры и предатели? Что-то мне подсказывает, что герой Libo на второй же день в Лефортово написал бы путену прошение о помиловании. Слил бы и Пороха, и начальника Генштаба, и своего капитана, и Крым с Донбассом Чтобы можно было продолжать "воевать" на диване, не просыхая
Ты это напрасно. Я три месяца просидел в окружении и прятался по джунглям. Все нормально. Не обосрался.
В Тайланде в плену у меконгского виски?
Сразу видно ты не служил и не нюхал пороха. В армии всегда есть возможность отказаться. Перед первым прыжком перед посадкой в самолет командир обязательно спросит солдат: Кто боится или не хочет прыгать, два шага вперед. Пока сядет самолет вы будете уже в другой части, где не надо прыгать, без каких-либо записей и последствий. Никто не узнает причину перевода. Кроме твоих товарищей, которые сейчас рядом... Точно также и перед боевым выходом. Боишься - лучше не иди. Всегда есть выбор. А сделал его - иди до конца и как положено. И у тебя тоже есть выбор. Ты же можешь прямо сейчас написать рапорт Пригожину и отказаться заниматься позорной пропагандой русского мира, врать и клеветать на украинский народ, правда?
Libo написав:Ты же можешь прямо сейчас написать рапорт Пригожину и отказаться заниматься позорной пропагандой русского мира, врать и клеветать на украинский народ, правда?
Я даже не знаю, кто такой Пригожин, в отличие от тебя. И ни одного факта пропаганды русского мира, как и клеветы на родной мне украинский народ ты не найдешь!
Я критикую лишь непрофессионалов, воров и ксенофобов в украинской власти и ее обслуге. Делаю это потому, что мне небезразлична судьба Украины. Я здесь живу и, опять же, в отличие тебя, уезжать не собираюсь
zРадио написав:Вы (апологеты майданов) путем самоуправства, а не выборов, уже сделали одного президента нелегитимным. Результат - потеря территорий, нищета и война. Мало???
Будем гонять воров и предателей всегда. Не будет предателей и территории сразу вернутся. Где нищету увидел? В методичке? В Украине рай. Я сейчас в Америке без слуг, поварихи и вообще скромнее живу, чем в Украине.
Libo написав:Президент сегодня утратил свою легитимность. Он пошел на сделку с врагом, предал народ и страну. Он больше не власть. Его надо просто прогнать из помещения, которое предназначено для главы Украины.
И что вас останавливает? В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем?