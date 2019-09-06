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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3900390139023903 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:02 budivelnik написав: zРадио написав: Я здесь живу Я здесь живу Брешеш і не червонієш

Ти розпалюєш зрадофілію і вважаєш що тільки в москві випускають шоколадні батончики для України...

Тому

Хоча Лібо і не верх правильності-але в порівнянні з ним ти дно.... Брешеш і не червонієшТи розпалюєш зрадофілію і вважаєш що тільки в москві випускають шоколадні батончики для України...ТомуХоча Лібо і не верх правильності-але в порівнянні з ним ти дно....



Это ты - дно, использующее ложь и провокацию в аргументации. Я никогда не говорил, что шоколадные батончики для нас производят только в москве. Я говорил, что на прилавках украинских магазинов можно встретить батончики производства Mars Russia.



А теперь посчитаем, сколько раз budivelnik соврал в одном предложении:

1) "тільки";

2) "в москві";

3) "шоколадні батончики" без важного замечания о том, какого производителя.



Да и контекст моего комментария тоже смело можно записывать в твою ложь номер 4 - я говорил не о том, что мы сами не можем выпускать для себя шоколадные батончики, а о том, что budivelnik не обращает внимание на страну-производителя, пока товар хорошо продается в его магазинчике и приносит ему профит... Точно так же, как ты топишь свое жилье зимой российским газом, и он тебе не пахнет Это ты - дно, использующее ложь и провокацию в аргументации. Я никогда не говорил, что шоколадные батончики для нас производят только в москве. Я говорил, что на прилавках украинских магазинов можно встретить батончики производства Mars Russia.А теперь посчитаем, сколько разсоврал в одном предложении:1) "тільки";2) "в москві";3) "шоколадні батончики" без важного замечания о том, какого производителя.Да и контекст моего комментария тоже смело можно записывать в твою ложь номер 4 - я говорил не о том, что мы сами не можем выпускать для себя шоколадные батончики, а о том, чтоне обращает внимание на страну-производителя, пока товар хорошо продается в его магазинчике и приносит ему профит... Точно так же, как ты топишь свое жилье зимой российским газом, и он тебе не пахнет zРадио

Повідомлень: 3364 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:05 Libo написав: zРадио написав: Вы (апологеты майданов) путем самоуправства, а не выборов, уже сделали одного президента нелегитимным. Результат - потеря территорий, нищета и война. Мало??? Вы (апологеты майданов) путем самоуправства, а не выборов, уже сделали одного президента нелегитимным. Результат - потеря территорий, нищета и война. Мало???



Будем гонять воров и предателей всегда. Не будет предателей и территории сразу вернутся. Где нищету увидел? В методичке? В Украине рай. Я сейчас в Америке без слуг, поварихи и вообще скромнее живу, чем в Украине. Будем гонять воров и предателей всегда. Не будет предателей и территории сразу вернутся. Где нищету увидел? В методичке? В Украине рай. Я сейчас в Америке без слуг, поварихи и вообще скромнее живу, чем в Украине.



А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа zРадио

Повідомлень: 3364 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:17 Shram написав: И что вас останавливает?

В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем? И что вас останавливает?В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем?



Выполняю интернациональный долг на другом континенте. Но обязательно вернусь. Если будет куда. А то со вчерашнего дня все складывается так, что вы с этим жидком сдаете Украину Путину с потрохами.

Очень плохо всё складывается.

Выполняю интернациональный долг на другом континенте. Но обязательно вернусь. Если будет куда. А то со вчерашнего дня все складывается так, что вы с этим жидком сдаете Украину Путину с потрохами.Очень плохо всё складывается. Libo 2

Повідомлень: 7310 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3644 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:23 zРадио написав:

А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа



Не свисти. Сразу видно, что не из Украины.

За один приход экономке-хозяйке и поварихе плачу каждой: за полный день - 1000 грн., за полдня - 500 грн. Садовнику - 1000 грн. за полный день. Не свисти. Сразу видно, что не из Украины.За один приход экономке-хозяйке и поварихе плачу каждой: за полный день - 1000 грн., за полдня - 500 грн. Садовнику - 1000 грн. за полный день. Libo 2

Повідомлень: 7310 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3644 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3900390139023903 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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