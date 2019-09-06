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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:02
budivelnik написав: zРадио написав:
Я здесь живу
Брешеш і не червонієш
Ти розпалюєш зрадофілію і вважаєш що тільки в москві випускають шоколадні батончики для України...
Тому
Хоча Лібо і не верх правильності-але в порівнянні з ним ти дно....
Это ты - дно, использующее ложь и провокацию в аргументации. Я никогда не говорил, что шоколадные батончики для нас производят только в москве. Я говорил, что на прилавках украинских магазинов можно встретить батончики производства Mars Russia.
А теперь посчитаем, сколько раз budivelnik
соврал в одном предложении:
1) "тільки";
2) "в москві";
3) "шоколадні батончики" без важного замечания о том, какого производителя.
Да и контекст моего комментария тоже смело можно записывать в твою ложь номер 4 - я говорил не о том, что мы сами не можем выпускать для себя шоколадные батончики, а о том, что budivelnik
не обращает внимание на страну-производителя, пока товар хорошо продается в его магазинчике и приносит ему профит... Точно так же, как ты топишь свое жилье зимой российским газом, и он тебе не пахнет
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:05
Libo написав: zРадио написав:
Вы (апологеты майданов) путем самоуправства, а не выборов, уже сделали одного президента нелегитимным. Результат - потеря территорий, нищета и война. Мало???
Будем гонять воров и предателей всегда. Не будет предателей и территории сразу вернутся. Где нищету увидел? В методичке? В Украине рай. Я сейчас в Америке без слуг, поварихи и вообще скромнее живу, чем в Украине.
А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:17
Shram написав:
И что вас останавливает?
В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем?
Выполняю интернациональный долг на другом континенте. Но обязательно вернусь. Если будет куда. А то со вчерашнего дня все складывается так, что вы с этим жидком сдаете Украину Путину с потрохами.
Очень плохо всё складывается.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:23
zРадио написав:
А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа
Не свисти. Сразу видно, что не из Украины.
За один приход экономке-хозяйке и поварихе плачу каждой: за полный день - 1000 грн., за полдня - 500 грн. Садовнику - 1000 грн. за полный день.
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