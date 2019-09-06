Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Брешеш і не червонієш Ти розпалюєш зрадофілію і вважаєш що тільки в москві випускають шоколадні батончики для України... Тому Хоча Лібо і не верх правильності-але в порівнянні з ним ти дно....
Это ты - дно, использующее ложь и провокацию в аргументации. Я никогда не говорил, что шоколадные батончики для нас производят только в москве. Я говорил, что на прилавках украинских магазинов можно встретить батончики производства Mars Russia.
А теперь посчитаем, сколько раз budivelnik соврал в одном предложении: 1) "тільки"; 2) "в москві"; 3) "шоколадні батончики" без важного замечания о том, какого производителя.
Да и контекст моего комментария тоже смело можно записывать в твою ложь номер 4 - я говорил не о том, что мы сами не можем выпускать для себя шоколадные батончики, а о том, что budivelnik не обращает внимание на страну-производителя, пока товар хорошо продается в его магазинчике и приносит ему профит... Точно так же, как ты топишь свое жилье зимой российским газом, и он тебе не пахнет
zРадио написав:Вы (апологеты майданов) путем самоуправства, а не выборов, уже сделали одного президента нелегитимным. Результат - потеря территорий, нищета и война. Мало???
Будем гонять воров и предателей всегда. Не будет предателей и территории сразу вернутся. Где нищету увидел? В методичке? В Украине рай. Я сейчас в Америке без слуг, поварихи и вообще скромнее живу, чем в Украине.
А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа
Shram написав:И что вас останавливает? В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем?
Выполняю интернациональный долг на другом континенте. Но обязательно вернусь. Если будет куда. А то со вчерашнего дня все складывается так, что вы с этим жидком сдаете Украину Путину с потрохами. Очень плохо всё складывается.
zРадио написав: А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа
Не свисти. Сразу видно, что не из Украины. За один приход экономке-хозяйке и поварихе плачу каждой: за полный день - 1000 грн., за полдня - 500 грн. Садовнику - 1000 грн. за полный день.
zРадио написав: А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа
Не свисти. Сразу видно, что не из Украины. За один приход экономке-хозяйке и поварихе плачу каждой: за полный день - 1000 грн., за полдня - 500 грн. Садовнику - 1000 грн. за полный день.
Дык претензии не ко мне, а Госстату - сразу видно, что тебе не знакомо понятие научного подхода, раз позволяешь делать выводы на личном опыте, или скорее даже балабольстве
Shram написав:И что вас останавливает? В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем?
Выполняю интернациональный долг на другом континенте. Но обязательно вернусь. Если будет куда. А то со вчерашнего дня все складывается так, что вы с этим жидком сдаете Украину Путину с потрохами. Очень плохо всё складывается.
"Жидки", "тупики пейсатые" - на сколько недель бана ты наговорил за один вечер? Вопрос, разумеется, риторический - посмотрим завтра, насколько лояльны к открытой ксенофобии на форуме окажутся модераторы...
zРадио написав:посмотрим завтра, насколько лояльны к открытой ксенофобии на форуме окажутся модераторы...
Ты думаешь тут кругом одни агенты главжиды и Кремля? Я тебя умоляю. Вокруг нас подавляющая масса людей это добропорядочные граждане и патриоты. И модераторы в том числе ... Ты просто плохо знаешь Украину. Сразу видно, что дрищешь из Ольгино.
zРадио написав:посмотрим завтра, насколько лояльны к открытой ксенофобии на форуме окажутся модераторы...
Ты думаешь тут кругом одни агенты главжиды и Кремля? Я тебя умоляю. Вокруг нас подавляющая масса людей это добропорядочные граждане и патриоты. И модераторы в том числе ... Ты просто плохо знаешь Украину. Сразу видно, что дрищешь из Ольгино.
Да-да, именно кремль и есть главным борцом с антисемитизмом и ксенофобией Пиши еще.
А добропорядочных граждан и настоящих патриотов Украины просто не трогай - они никогда не были и не будут экстремистами, как бы не старались разжигатели вроде тебя
Shram написав:И что вас останавливает? В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем?
Выполняю интернациональный долг на другом континенте. Очень плохо всё складывается.
Так что вы там забыли на другом континенте? Бросайте всё, и скорее спасать Украину, ведь без вас (и сотен тысяч ваших аналогов "забугорных патриотов" из Канады , Польши, Чехии, Австралии...) тут всё очень плохо складывается.