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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3901390239033904>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:02

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я здесь живу
Брешеш і не червонієш
Ти розпалюєш зрадофілію і вважаєш що тільки в москві випускають шоколадні батончики для України...
Тому
Хоча Лібо і не верх правильності-але в порівнянні з ним ти дно....


Это ты - дно, использующее ложь и провокацию в аргументации. Я никогда не говорил, что шоколадные батончики для нас производят только в москве. Я говорил, что на прилавках украинских магазинов можно встретить батончики производства Mars Russia.

А теперь посчитаем, сколько раз budivelnik соврал в одном предложении:
1) "тільки";
2) "в москві";
3) "шоколадні батончики" без важного замечания о том, какого производителя.

Да и контекст моего комментария тоже смело можно записывать в твою ложь номер 4 - я говорил не о том, что мы сами не можем выпускать для себя шоколадные батончики, а о том, что budivelnik не обращает внимание на страну-производителя, пока товар хорошо продается в его магазинчике и приносит ему профит... Точно так же, как ты топишь свое жилье зимой российским газом, и он тебе не пахнет
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:05

  Libo написав:
  zРадио написав:Вы (апологеты майданов) путем самоуправства, а не выборов, уже сделали одного президента нелегитимным. Результат - потеря территорий, нищета и война. Мало???


Будем гонять воров и предателей всегда. Не будет предателей и территории сразу вернутся. Где нищету увидел? В методичке? В Украине рай. Я сейчас в Америке без слуг, поварихи и вообще скромнее живу, чем в Украине. :?


А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:17

  Shram написав:И что вас останавливает?
В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем?


Выполняю интернациональный долг на другом континенте. Но обязательно вернусь. Если будет куда. А то со вчерашнего дня все складывается так, что вы с этим жидком сдаете Украину Путину с потрохами.
Очень плохо всё складывается.
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:23

  zРадио написав:
А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа


Не свисти. Сразу видно, что не из Украины.
За один приход экономке-хозяйке и поварихе плачу каждой: за полный день - 1000 грн., за полдня - 500 грн. Садовнику - 1000 грн. за полный день. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:07

  Libo написав:
  zРадио написав:
А ты посмотри на средние пенсии и зарплаты в 2015-м - 50 и 190 долларов, соответственно. Так что если у тебя в Украине были слуги и поварихи (в чем я сильно сомневаюсь, но допустим), то только потому, что стоимость труда здесь находится на уровне африканских государств племенного типа


Не свисти. Сразу видно, что не из Украины.
За один приход экономке-хозяйке и поварихе плачу каждой: за полный день - 1000 грн., за полдня - 500 грн. Садовнику - 1000 грн. за полный день. 8)


Дык претензии не ко мне, а Госстату - сразу видно, что тебе не знакомо понятие научного подхода, раз позволяешь делать выводы на личном опыте, или скорее даже балабольстве :mrgreen:

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2015/
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:11

  Libo написав:
  Shram написав:И что вас останавливает?
В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем?


Выполняю интернациональный долг на другом континенте. Но обязательно вернусь. Если будет куда. А то со вчерашнего дня все складывается так, что вы с этим жидком сдаете Украину Путину с потрохами.
Очень плохо всё складывается.
:? :? :?


"Жидки", "тупики пейсатые" - на сколько недель бана ты наговорил за один вечер? Вопрос, разумеется, риторический - посмотрим завтра, насколько лояльны к открытой ксенофобии на форуме окажутся модераторы...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:19

  zРадио написав:посмотрим завтра, насколько лояльны к открытой ксенофобии на форуме окажутся модераторы...


Ты думаешь тут кругом одни агенты главжиды и Кремля? :roll:
Я тебя умоляю. :wink:
Вокруг нас подавляющая масса людей это добропорядочные граждане и патриоты. И модераторы в том числе ...
Ты просто плохо знаешь Украину. Сразу видно, что дрищешь из Ольгино. :P
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:27

  Libo написав:
  zРадио написав:посмотрим завтра, насколько лояльны к открытой ксенофобии на форуме окажутся модераторы...


Ты думаешь тут кругом одни агенты главжиды и Кремля? :roll:
Я тебя умоляю. :wink:
Вокруг нас подавляющая масса людей это добропорядочные граждане и патриоты. И модераторы в том числе ...
Ты просто плохо знаешь Украину. Сразу видно, что дрищешь из Ольгино. :P


Да-да, именно кремль и есть главным борцом с антисемитизмом и ксенофобией :mrgreen: Пиши еще.

А добропорядочных граждан и настоящих патриотов Украины просто не трогай - они никогда не были и не будут экстремистами, как бы не старались разжигатели вроде тебя
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:37

  Libo написав:
  Shram написав:И что вас останавливает?
В смысле - почему мы вас сейчас на баррикадах не наблюдаем?


Выполняю интернациональный долг на другом континенте.
Очень плохо всё складывается.


Так что вы там забыли на другом континенте?
Бросайте всё, и скорее спасать Украину, ведь без вас (и сотен тысяч ваших аналогов "забугорных патриотов" из Канады , Польши, Чехии, Австралии...) тут всё очень плохо складывается.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:15

  zРадио написав:
"Жидки", "тупики пейсатые" - на сколько недель бана ты наговорил за один вечер? Вопрос, разумеется, риторический - посмотрим завтра, насколько лояльны к открытой ксенофобии на форуме окажутся модераторы...

Можете не ждать до утра, не произойдёт ничего.
Этот лжец и провокатор вчера наговорил намного больше обвиняя евреев во всех смертных грехах, в т. ч. в организации собственного Холокоста.
И что.
А ничего.
Его посты утром вытерли и он снова строчит то же самое
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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