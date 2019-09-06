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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:37
shapo написав:
[Этот лжец и провокатор вчера наговорил намного больше обвиняя евреев во всех смертных грехах, в т. ч. в организации собственного Холокоста.
А ты с этим разве не согласен?
Холокост организовал и санкционировал еврей-полукровка фюрер Адольф Шикльгрубер. Сами своих. Весь мир знает, а вы стыдливо делаете вид, что первый раз слышите. И в камеры еврейские капо-помощники евреев запихивали, и газовые вентили они откручивали, и трупы в печах сжигали ... Ты читал что-нибудь на эту тему? Я могу порекомендовать тебе интересную литературу.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:05
vano80 написав: innamax2008 написав:
Это вы про пороха, мало того, что сцыкун так ещё и жадный до ужаса
Это да. Стадион так стадион. Не начинай, а? А то пойдем по десятому кругу, как нынешнее ссыкло в офшорках бабло прятал, да на рашке зарабатывал.
сами просите не начинать, а продолжаете про По...
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