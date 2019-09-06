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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3901390239033904

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:37

  shapo написав:[Этот лжец и провокатор вчера наговорил намного больше обвиняя евреев во всех смертных грехах, в т. ч. в организации собственного Холокоста.


А ты с этим разве не согласен?
Холокост организовал и санкционировал еврей-полукровка фюрер Адольф Шикльгрубер. Сами своих. Весь мир знает, а вы стыдливо делаете вид, что первый раз слышите. И в камеры еврейские капо-помощники евреев запихивали, и газовые вентили они откручивали, и трупы в печах сжигали ... Ты читал что-нибудь на эту тему? Я могу порекомендовать тебе интересную литературу. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:05

  vano80 написав:
  innamax2008 написав:Это вы про пороха, мало того, что сцыкун так ещё и жадный до ужаса


Это да. Стадион так стадион. Не начинай, а? А то пойдем по десятому кругу, как нынешнее ссыкло в офшорках бабло прятал, да на рашке зарабатывал.

сами просите не начинать, а продолжаете про По...
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