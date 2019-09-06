Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:[Этот лжец и провокатор вчера наговорил намного больше обвиняя евреев во всех смертных грехах, в т. ч. в организации собственного Холокоста.
А ты с этим разве не согласен? Холокост организовал и санкционировал еврей-полукровка фюрер Адольф Шикльгрубер. Сами своих. Весь мир знает, а вы стыдливо делаете вид, что первый раз слышите. И в камеры еврейские капо-помощники евреев запихивали, и газовые вентили они откручивали, и трупы в печах сжигали ... Ты читал что-нибудь на эту тему? Я могу порекомендовать тебе интересную литературу.
19yuriy91 написав:а как ваш пост о том, что вы, типа, работали на зел.команду? шутка была такая?
Не шутка, но после президентских мне быстро стало очевидно, что все идет не так, и слова очень сильно расходятся с делом. А когда начали набирать кандидатов в список и по мажоритарке, то я понял, что это трэш. Когда в огромном Приморском районе с большим количеством ВУЗов, большим количеством реально успешных менеджеров реально успешных фирм, которые незапятнаны, реально хотят помочь, хорошо образованы, много знают, выбирают в качестве кандидата совладельца небольшого кафе-гриль, по моему еще и без высшего образования, это за гранью моего понимания.
Тлумачення із "Словника української мови"* НАЇВНИЙ, Простодушно-довірливий, який не має життєвого досвіду; безпосередній, недосвідчений. Та не переживайте Ви так. Ви не один такий наївний в цій прекрасній країні...