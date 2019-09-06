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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3902390339043905> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:37 shapo написав: [Этот лжец и провокатор вчера наговорил намного больше обвиняя евреев во всех смертных грехах, в т. ч. в организации собственного Холокоста.

[Этот лжец и провокатор вчера наговорил намного больше обвиняя евреев во всех смертных грехах, в т. ч. в организации собственного Холокоста.



А ты с этим разве не согласен?

Холокост организовал и санкционировал еврей-полукровка фюрер Адольф Шикльгрубер. Сами своих. Весь мир знает, а вы стыдливо делаете вид, что первый раз слышите. И в камеры еврейские капо-помощники евреев запихивали, и газовые вентили они откручивали, и трупы в печах сжигали ... Ты читал что-нибудь на эту тему? Я могу порекомендовать тебе интересную литературу. А ты с этим разве не согласен?Холокост организовал и санкционировал еврей-полукровка фюрер Адольф Шикльгрубер. Сами своих. Весь мир знает, а вы стыдливо делаете вид, что первый раз слышите. И в камеры еврейские капо-помощники евреев запихивали, и газовые вентили они откручивали, и трупы в печах сжигали ... Ты читал что-нибудь на эту тему? Я могу порекомендовать тебе интересную литературу. Libo 2

Повідомлень: 7315 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3653 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:05 vano80 написав: innamax2008 написав: Это вы про пороха, мало того, что сцыкун так ещё и жадный до ужаса Это вы про пороха, мало того, что сцыкун так ещё и жадный до ужаса



Это да. Стадион так стадион. Не начинай, а? А то пойдем по десятому кругу, как нынешнее ссыкло в офшорках бабло прятал, да на рашке зарабатывал. Это да. Стадион так стадион. Не начинай, а? А то пойдем по десятому кругу, как нынешнее ссыкло в офшорках бабло прятал, да на рашке зарабатывал.

сами просите не начинать, а продолжаете про По... сами просите не начинать, а продолжаете про По... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5514 З нами з: 20.01.15 Подякував: 356 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:47 Re: Політичні дискусії



https://censor.net.ua/blogs/3146695/hto ... _bulbashka



Непогана була зарплата в актора - 300 млн. грн за 5 років - щоб ми так заробляли на збиткових підприємствах ... Всі читали вже про марадера-баригу ПАрашен... , ой - Зєлєнського ?Непогана була зарплата в актора - 300 млн. грн за 5 років - щоб ми так заробляли на збиткових підприємствах ... maxprofit Повідомлень: 953 З нами з: 19.11.08 Подякував: 987 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:57 zРадио написав: Libo написав: Ты же можешь прямо сейчас написать рапорт Пригожину и отказаться заниматься позорной пропагандой русского мира, врать и клеветать на украинский народ, правда? Ты же можешь прямо сейчас написать рапорт Пригожину и отказаться заниматься позорной пропагандой русского мира, врать и клеветать на украинский народ, правда?



Я даже не знаю, кто такой Пригожин Я даже не знаю, кто такой Пригожин

Ну ти видав!

От все, все знаєш!

А хто такий Пригожин не знаєш!

Ти за кого всіх форумчан маєш?

Ну скажи, не соромся... Ну ти видав!От все, все знаєш!А хто такий Пригожин не знаєш!Ти за кого всіх форумчан маєш?Ну скажи, не соромся... Кармелюк 1

Повідомлень: 565 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 00:21 freeze написав: 19yuriy91 написав: а как ваш пост о том, что вы, типа, работали на зел.команду?

шутка была такая?

а как ваш пост о том, что вы, типа, работали на зел.команду?шутка была такая?



Не шутка, но после президентских мне быстро стало очевидно, что все идет не так, и слова очень сильно расходятся с делом.

А когда начали набирать кандидатов в список и по мажоритарке, то я понял, что это трэш.

Когда в огромном Приморском районе с большим количеством ВУЗов, большим количеством реально успешных менеджеров реально успешных фирм, которые незапятнаны, реально хотят помочь, хорошо образованы, много знают, выбирают в качестве кандидата совладельца небольшого кафе-гриль, по моему еще и без высшего образования, это за гранью моего понимания. Не шутка, но после президентских мне быстро стало очевидно, что все идет не так, и слова очень сильно расходятся с делом.А когда начали набирать кандидатов в список и по мажоритарке, то я понял, что это трэш.Когда в огромном Приморском районе с большим количеством ВУЗов, большим количеством реально успешных менеджеров реально успешных фирм, которые незапятнаны, реально хотят помочь, хорошо образованы, много знают, выбирают в качестве кандидата совладельца небольшого кафе-гриль, по моему еще и без высшего образования, это за гранью моего понимания.

Тлумачення із "Словника української мови"*

НАЇВНИЙ, Простодушно-довірливий, який не має життєвого досвіду; безпосередній, недосвідчений.

Та не переживайте Ви так. Ви не один такий наївний в цій прекрасній країні... Тлумачення із "Словника української мови"*НАЇВНИЙ, Простодушно-довірливий, який не має життєвого досвіду; безпосередній, недосвідчений.Та не переживайте Ви так. Ви не один такий наївний в цій прекрасній країні... Кармелюк 1

Повідомлень: 565 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 01:24 Re: Політичні дискусії



"Россия в 1918 году юридически и де-факто признала Украину независимым государством, подписав ряд международных договоров с УНР и другими странами Европы, но, даже выдав несколько внутренних нормативно-правовых актов - через короткое время ОТКАЗАЛАСЬ от своих обещаний и пошла войной на Украину, уничтожив УНР, оккупировав и аннексировав украинскую территорию более чем на 70 лет.



***



...Ответ германского правительства на ноту советского правительства от 19 февраля содержал более тяжелые условия мира, чем те, которые ранее были отвергнуты Троцким. По новым условиям Россия теряла всю территорию Польши, Литвы и Прибалтики, часть Белоруссии; должна была отдать Турции Батум, Карс и Ардаган с их округами; произвести полную демобилизацию армии; вывести войска из Финляндии и Украины и заключить мир с Украинской Народной Республикой. Условия эти должны были быть приняты в трехдневный срок и мирный договор ратифицирован в течение двух недель.



В ночь на 24 февраля было созвано пленарное собрание ВЦИК, на котором Ленин заявил, что "иного выхода, как подписать эти условия, у нас нет". Утешал предсказанием, что к нам на помощь придет "наш союзник, международный пролетариат" (т. 22, с. 283). — При голосовании за принятие немецких условий голосовало 116, против 84, воздержалось 26.



В конце февраля новая советская делегация (возглавляемая Сокольниковым) отправилась в Брест и 3 марта подписала немецкие условия Мира. http://goo.gl/rvCDW6



***



Российская сторона согласилась подписать Договор о мире с Украинской Народной Республикой, вывести свои войска с украинской территории, а также прекратить любую агитацию и пропаганду против правительства или государственных учреждений УНР: http://goo.gl/SXJr2c



***



Поскольку потеря Украины Россией не афишировалась в прессе, (DVP, 1, с. 281) публикует ноту Чичерина, советского наркома иностранных дел, от 4 мая 1918 года в адрес немецкого министра иностранных дел с копией представителям РСФСР, в которой выражается готовность РСФСР заключить Мирный договор с Украинской Центральной Радой.



04 мая 1918 года В. А. Антонов-Овсеенко, командующий советскими войсками в Украине, послал радиограмму из Кремля советскому правительству Украины и Донецкой рабочей республики, в которой он заявил, что "наша мирная делегация поставила ребром вопрос о прекращении военных действий войсками советской Украины", и подал прошение об отставке (текст Антонова-Овсеенко В.А. в "Записки о гражданской войне", Москва, 1928, Vol. 2, стр. 294-95). До этого Ленин и Троцкий направили директиву местным советским военачальникам, приказав им не вмешиваться и помочь немедленно заключить перемирие с немецкими и украинскими силами (там же). http://goo.gl/bBSMFP



***



Перемирие [между Украиной и Россией], подписано в Киеве 12 июня 1918 г (Информация от "Государственного департамента еженедельных отчетов, Россия") : http://goo.gl/1leP5C



1. Военные действия по всему фронту должны быть остановлены в период мирных переговоров.



2. Гражданам договаривающихся сторон разрешено вернуться в свои государства вместе с их собственностью, за исключением товаров, ценных бумаг и денежных средств. Денежные средства, которые могут быть перевезены, ограничены до десяти тысяч рублей на каждого дополнительного члена и до максимум двадцати тысяч рублей на семью. Восемьдесят тысяч рублей дополнительно может быть перевезено в результате продажи имущества. Обе Договаривающиеся Стороны имеют право ограничить и прекратить ввоз и вывоз иностранной валюты. Комиссия из представителей обоих государств может быть сформирована для постепенной передачи из России в Украину железнодорожного подвижного состава, взятого [угнанного] из Украины. Почтовая и телеграфная связи будут восстановлены одновременно с выполнением положений настоящей статьи.



3. Оба государства на взаимной основе установят их представителей, уполномоченных и консулов.



4. Общества Красного Креста России и Украины оказывают помощь в репатриации военнопленных, которые являются гражданами одного из государств.



5. Комиссия будет сформирована в течение одной недели для урегулирования вопросов о помощи и об обмене товарами.



6. Оба государства должны немедленно рассмотреть условия мира.



***



Исходя из взятых на себя Россией обязательств в указанных международных соглашениях, украинское государство мирно развивалось и 2 июля 1918 года был принят Закон о гражданстве Украинской Державы: http://goo.gl/IbHINS



***



В связи с этим в России было принято постановление от 10 сентября 1918 г "О порядке выхода из российского гражданства лиц, проживавших на территории РСФСР и желавших вступить в украинское подданство, и о регистрации российских граждан, проживавших на Украине. (Временные Правила)", за подписью председателя НКВД Уншлихта (казнен в 1938 г). http://goo.gl/sFikvp



И, как свидетельствуют британские архивы, хотя этот указ был временным - несколько тысяч лиц пожелали сделать выбор в пользу украинского гражданства и вышли из гражданства РСФСР. http://goo.gl/8fYPVl



***



23 августа 1918 в Украине принимается Закон «Об утверждении Устава Государственного Земельного банка», а 29 августа издается Приказ министра внутренних дел Украинской Державы о запрете пророссийской агитации: http://goo.gl/iR2zKV



"В Министерство Внутренних дел поступают донесения, что в ресторанах устраиваются систематические демонстрации, имеющих направлением против государственного строя Украины... Участников подобных демонстраций задерживать и отправлять (!) в Россию, чтобы они там с честью могли на деле, а не в ресторанных гульбищах проявить свою преданность дорогим для них политическим идеям..."



***



05 сентября "человеколюбивый" СНК большевиков, не желая более мириться с таким "унижением" и проводя в жизнь идеи коммунизма, принимает решение залить Россию кровью и забрызгать её мозгами населения, для чего издает ДЕКРЕТ О КРАСНОМ ТЕРРОРЕ:



Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии и внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры...



***



И, наконец, 24 декабря 1918 г лживые маски сброшены - в России возникает всем известное Постановление Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР об отмене постановлений, касающихся Украинской Державы:



"...Ввиду того, что ЗА АННУЛИРОВАНИЕМ Брестского мирного договора Украина НЕ ПРИЗНАЕТСЯ БОЛЕЕ Советским правительством Российской Республики самостоятельным государством, Народный Комиссариат по Иностранным Делам предлагает всем учреждениям РСФСР срочно отменить все постановления, касающиеся БЫВШИХ УКРАИНСКИХ граждан, и считать все документы, выданные УКРАИНСКИМИ властями, недействительными. Со дня опубликования сего постановления всем лицам и учреждениям, представляющим интересы БЫВШЕЙ УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ в пределах РСФСР, предлагается немедленно прекратить свою деятельность и снять с помещений, занимаемых ими, вывески и объявления, удостоверявшие их деятельность, как учреждений и должностных лиц БЫВШЕЙ УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ"" Трохи історії для зерадио и иже с ними."Россия в 1918 году юридически и де-факто признала Украину независимым государством, подписав ряд международных договоров с УНР и другими странами Европы, но, даже выдав несколько внутренних нормативно-правовых актов - через короткое время ОТКАЗАЛАСЬ от своих обещаний и пошла войной на Украину, уничтожив УНР, оккупировав и аннексировав украинскую территорию более чем на 70 лет.***...Ответ германского правительства на ноту советского правительства от 19 февраля содержал более тяжелые условия мира, чем те, которые ранее были отвергнуты Троцким. По новым условиям Россия теряла всю территорию Польши, Литвы и Прибалтики, часть Белоруссии; должна была отдать Турции Батум, Карс и Ардаган с их округами; произвести полную демобилизацию армии; вывести войска из Финляндии и Украины и заключить мир с Украинской Народной Республикой. Условия эти должны были быть приняты в трехдневный срок и мирный договор ратифицирован в течение двух недель.В ночь на 24 февраля было созвано пленарное собрание ВЦИК, на котором Ленин заявил, что "иного выхода, как подписать эти условия, у нас нет". Утешал предсказанием, что к нам на помощь придет "наш союзник, международный пролетариат" (т. 22, с. 283). — При голосовании за принятие немецких условий голосовало 116, против 84, воздержалось 26.В конце февраля новая советская делегация (возглавляемая Сокольниковым) отправилась в Брест и 3 марта подписала немецкие условия Мира.***Российская сторона согласилась подписать Договор о мире с Украинской Народной Республикой, вывести свои войска с украинской территории, а также прекратить любую агитацию и пропаганду против правительства или государственных учреждений УНР:***Поскольку потеря Украины Россией не афишировалась в прессе, (DVP, 1, с. 281) публикует ноту Чичерина, советского наркома иностранных дел, от 4 мая 1918 года в адрес немецкого министра иностранных дел с копией представителям РСФСР, в которой выражается готовность РСФСР заключить Мирный договор с Украинской Центральной Радой.04 мая 1918 года В. А. Антонов-Овсеенко, командующий советскими войсками в Украине, послал радиограмму из Кремля советскому правительству Украины и Донецкой рабочей республики, в которой он заявил, что "наша мирная делегация поставила ребром вопрос о прекращении военных действий войсками советской Украины", и подал прошение об отставке (текст Антонова-Овсеенко В.А. в "Записки о гражданской войне", Москва, 1928, Vol. 2, стр. 294-95). До этого Ленин и Троцкий направили директиву местным советским военачальникам, приказав им не вмешиваться и помочь немедленно заключить перемирие с немецкими и украинскими силами (там же).***Перемирие [между Украиной и Россией], подписано в Киеве 12 июня 1918 г (Информация от "Государственного департамента еженедельных отчетов, Россия") :1. Военные действия по всему фронту должны быть остановлены в период мирных переговоров.2. Гражданам договаривающихся сторон разрешено вернуться в свои государства вместе с их собственностью, за исключением товаров, ценных бумаг и денежных средств. Денежные средства, которые могут быть перевезены, ограничены до десяти тысяч рублей на каждого дополнительного члена и до максимум двадцати тысяч рублей на семью. Восемьдесят тысяч рублей дополнительно может быть перевезено в результате продажи имущества. Обе Договаривающиеся Стороны имеют право ограничить и прекратить ввоз и вывоз иностранной валюты. Комиссия из представителей обоих государств может быть сформирована для постепенной передачи из России в Украину железнодорожного подвижного состава, взятого [угнанного] из Украины. Почтовая и телеграфная связи будут восстановлены одновременно с выполнением положений настоящей статьи.3. Оба государства на взаимной основе установят их представителей, уполномоченных и консулов.4. Общества Красного Креста России и Украины оказывают помощь в репатриации военнопленных, которые являются гражданами одного из государств.5. Комиссия будет сформирована в течение одной недели для урегулирования вопросов о помощи и об обмене товарами.6. Оба государства должны немедленно рассмотреть условия мира.***Исходя из взятых на себя Россией обязательств в указанных международных соглашениях, украинское государство мирно развивалось и 2 июля 1918 года был принят Закон о гражданстве Украинской Державы:***В связи с этим в России было принято постановление от 10 сентября 1918 г "О порядке выхода из российского гражданства лиц, проживавших на территории РСФСР и желавших вступить в украинское подданство, и о регистрации российских граждан, проживавших на Украине. (Временные Правила)", за подписью председателя НКВД Уншлихта (казнен в 1938 г).И, как свидетельствуют британские архивы, хотя этот указ был временным - несколько тысяч лиц пожелали сделать выбор в пользу украинского гражданства и вышли из гражданства РСФСР.***23 августа 1918 в Украине принимается Закон «Об утверждении Устава Государственного Земельного банка», а 29 августа издается Приказ министра внутренних дел Украинской Державы о запрете пророссийской агитации:"В Министерство Внутренних дел поступают донесения, что в ресторанах устраиваются систематические демонстрации, имеющих направлением против государственного строя Украины... Участников подобных демонстраций задерживать и отправлять (!) в Россию, чтобы они там с честью могли на деле, а не в ресторанных гульбищах проявить свою преданность дорогим для них политическим идеям..."***05 сентября "человеколюбивый" СНК большевиков, не желая более мириться с таким "унижением" и проводя в жизнь идеи коммунизма, принимает решение залить Россию кровью и забрызгать её мозгами населения, для чего издает ДЕКРЕТ О КРАСНОМ ТЕРРОРЕ:Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии и внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры...***И, наконец, 24 декабря 1918 г лживые маски сброшены - в России возникает всем известное Постановление Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР об отмене постановлений, касающихся Украинской Державы:"...Ввиду того, что ЗА АННУЛИРОВАНИЕМ Брестского мирного договора Украина НЕ ПРИЗНАЕТСЯ БОЛЕЕ Советским правительством Российской Республики самостоятельным государством, Народный Комиссариат по Иностранным Делам предлагает всем учреждениям РСФСР срочно отменить все постановления, касающиеся БЫВШИХ УКРАИНСКИХ граждан, и считать все документы, выданные УКРАИНСКИМИ властями, недействительными. Со дня опубликования сего постановления всем лицам и учреждениям, представляющим интересы БЫВШЕЙ УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ в пределах РСФСР, предлагается немедленно прекратить свою деятельность и снять с помещений, занимаемых ими, вывески и объявления, удостоверявшие их деятельность, как учреждений и должностных лиц БЫВШЕЙ УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ"" Ethereum Повідомлень: 721 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 01:40 maxprofit написав: Всі читали вже про марадера-баригу ПАрашен... , ой - Зєлєнського ?



https://censor.net.ua/blogs/3146695/hto ... _bulbashka



Непогана була зарплата в актора - 300 млн. грн за 5 років - щоб ми так заробляли на збиткових підприємствах ... Всі читали вже про марадера-баригу ПАрашен... , ой - Зєлєнського ?Непогана була зарплата в актора - 300 млн. грн за 5 років - щоб ми так заробляли на збиткових підприємствах ...

тупа стаття.

щоб щось стверджувати потрібно мати повну інфу на 2014 рік. причому не тільки майно а взагалі все. тупа стаття.щоб щось стверджувати потрібно мати повну інфу на 2014 рік. причому не тільки майно а взагалі все. mephala Повідомлень: 5383 З нами з: 07.04.14 Подякував: 74 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 03:39 Libo написав: shapo написав: [Этот лжец и провокатор вчера наговорил намного больше обвиняя евреев во всех смертных грехах, в т. ч. в организации собственного Холокоста.

[Этот лжец и провокатор вчера наговорил намного больше обвиняя евреев во всех смертных грехах, в т. ч. в организации собственного Холокоста.



А ты с этим разве не согласен?

Холокост организовал и санкционировал еврей-полукровка фюрер Адольф Шикльгрубер. Сами своих. Весь мир знает, а вы стыдливо делаете вид, что первый раз слышите. И в камеры еврейские капо-помощники евреев запихивали, и газовые вентили они откручивали, и трупы в печах сжигали ... Ты читал что-нибудь на эту тему? Я могу порекомендовать тебе интересную литературу. А ты с этим разве не согласен?Холокост организовал и санкционировал еврей-полукровка фюрер Адольф Шикльгрубер. Сами своих. Весь мир знает, а вы стыдливо делаете вид, что первый раз слышите. И в камеры еврейские капо-помощники евреев запихивали, и газовые вентили они откручивали, и трупы в печах сжигали ... Ты читал что-нибудь на эту тему? Я могу порекомендовать тебе интересную литературу.

А еще евреи сами издали в Германии расовые законы, сами загоняли себя в гетто и сами везли себя в концлагеря, которые сами и построили и охраняли и т. д.

Я знаю точно что если звезды зажигаются то это кому-то нужно, но не могу понять кому нужно держать на этом форуме такую мразь как ты А еще евреи сами издали в Германии расовые законы, сами загоняли себя в гетто и сами везли себя в концлагеря, которые сами и построили и охраняли и т. д.Я знаю точно что если звезды зажигаются то это кому-то нужно, но не могу понять кому нужно держать на этом форуме такую мразь как ты Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1844 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 09:15 shapo написав: ЛАД написав:

Вывод не логичный.

Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость.

Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что и государства разные. Хотя можно защищать страну , будучи недовольным государством . Вывод не логичный.Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менееЕсть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что иразные. Хотя можно защищать, будучи недовольным



Пример с Францией периода 2-й мировой неудачный.

Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.

А о участии французов в боевых действиях против немцев точно сказал Кейтель при подписании акта о капитуляции Германии "Как, и они нас победили?" Пример с Францией периода 2-й мировой неудачный.Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.А о участии французов в боевых действиях против немцев точно сказал Кейтель при подписании акта о капитуляции Германии "Как, и они нас победили?"

О существенном участии эмигрантов, евреев и беглецов из концлагерей знаю, о доле этнических французов в Сопротивлении ничего не встречал. Хотя в любом случае этнические французы в Сопротивлении были.

Если не подходит Франция, то можно вспомнить англичан - уничтожение им тоже явно не угрожало. О существенном участии эмигрантов, евреев и беглецов из концлагерей знаю, о доле этнических французов в Сопротивлении ничего не встречал. Хотя в любом случае этнические французы в Сопротивлении были.Если не подходит Франция, то можно вспомнить англичан - уничтожение им тоже явно не угрожало. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13972 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4249 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 09:21 ЛАД написав: Если не подходит Франция, то можно вспомнить англичан - уничтожение им тоже явно не угрожало. Если не подходит Франция, то можно вспомнить англичан - уничтожение им тоже явно не угрожало.

Англичане начиная с Черчилля совсем другое дело, они с немцами год сражались в одиночку. Англичане начиная с Черчилля совсем другое дело, они с немцами год сражались в одиночку. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1844 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3902390339043905> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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