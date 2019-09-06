Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:[Этот лжец и провокатор вчера наговорил намного больше обвиняя евреев во всех смертных грехах, в т. ч. в организации собственного Холокоста.
А ты с этим разве не согласен? Холокост организовал и санкционировал еврей-полукровка фюрер Адольф Шикльгрубер. Сами своих. Весь мир знает, а вы стыдливо делаете вид, что первый раз слышите. И в камеры еврейские капо-помощники евреев запихивали, и газовые вентили они откручивали, и трупы в печах сжигали ... Ты читал что-нибудь на эту тему? Я могу порекомендовать тебе интересную литературу.
19yuriy91 написав:а как ваш пост о том, что вы, типа, работали на зел.команду? шутка была такая?
Не шутка, но после президентских мне быстро стало очевидно, что все идет не так, и слова очень сильно расходятся с делом. А когда начали набирать кандидатов в список и по мажоритарке, то я понял, что это трэш. Когда в огромном Приморском районе с большим количеством ВУЗов, большим количеством реально успешных менеджеров реально успешных фирм, которые незапятнаны, реально хотят помочь, хорошо образованы, много знают, выбирают в качестве кандидата совладельца небольшого кафе-гриль, по моему еще и без высшего образования, это за гранью моего понимания.
Тлумачення із "Словника української мови"* НАЇВНИЙ, Простодушно-довірливий, який не має життєвого досвіду; безпосередній, недосвідчений. Та не переживайте Ви так. Ви не один такий наївний в цій прекрасній країні...
"Россия в 1918 году юридически и де-факто признала Украину независимым государством, подписав ряд международных договоров с УНР и другими странами Европы, но, даже выдав несколько внутренних нормативно-правовых актов - через короткое время ОТКАЗАЛАСЬ от своих обещаний и пошла войной на Украину, уничтожив УНР, оккупировав и аннексировав украинскую территорию более чем на 70 лет.
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...Ответ германского правительства на ноту советского правительства от 19 февраля содержал более тяжелые условия мира, чем те, которые ранее были отвергнуты Троцким. По новым условиям Россия теряла всю территорию Польши, Литвы и Прибалтики, часть Белоруссии; должна была отдать Турции Батум, Карс и Ардаган с их округами; произвести полную демобилизацию армии; вывести войска из Финляндии и Украины и заключить мир с Украинской Народной Республикой. Условия эти должны были быть приняты в трехдневный срок и мирный договор ратифицирован в течение двух недель.
В ночь на 24 февраля было созвано пленарное собрание ВЦИК, на котором Ленин заявил, что "иного выхода, как подписать эти условия, у нас нет". Утешал предсказанием, что к нам на помощь придет "наш союзник, международный пролетариат" (т. 22, с. 283). — При голосовании за принятие немецких условий голосовало 116, против 84, воздержалось 26.
В конце февраля новая советская делегация (возглавляемая Сокольниковым) отправилась в Брест и 3 марта подписала немецкие условия Мира. http://goo.gl/rvCDW6
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Российская сторона согласилась подписать Договор о мире с Украинской Народной Республикой, вывести свои войска с украинской территории, а также прекратить любую агитацию и пропаганду против правительства или государственных учреждений УНР: http://goo.gl/SXJr2c
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Поскольку потеря Украины Россией не афишировалась в прессе, (DVP, 1, с. 281) публикует ноту Чичерина, советского наркома иностранных дел, от 4 мая 1918 года в адрес немецкого министра иностранных дел с копией представителям РСФСР, в которой выражается готовность РСФСР заключить Мирный договор с Украинской Центральной Радой.
04 мая 1918 года В. А. Антонов-Овсеенко, командующий советскими войсками в Украине, послал радиограмму из Кремля советскому правительству Украины и Донецкой рабочей республики, в которой он заявил, что "наша мирная делегация поставила ребром вопрос о прекращении военных действий войсками советской Украины", и подал прошение об отставке (текст Антонова-Овсеенко В.А. в "Записки о гражданской войне", Москва, 1928, Vol. 2, стр. 294-95). До этого Ленин и Троцкий направили директиву местным советским военачальникам, приказав им не вмешиваться и помочь немедленно заключить перемирие с немецкими и украинскими силами (там же). http://goo.gl/bBSMFP
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Перемирие [между Украиной и Россией], подписано в Киеве 12 июня 1918 г (Информация от "Государственного департамента еженедельных отчетов, Россия") : http://goo.gl/1leP5C
1. Военные действия по всему фронту должны быть остановлены в период мирных переговоров.
2. Гражданам договаривающихся сторон разрешено вернуться в свои государства вместе с их собственностью, за исключением товаров, ценных бумаг и денежных средств. Денежные средства, которые могут быть перевезены, ограничены до десяти тысяч рублей на каждого дополнительного члена и до максимум двадцати тысяч рублей на семью. Восемьдесят тысяч рублей дополнительно может быть перевезено в результате продажи имущества. Обе Договаривающиеся Стороны имеют право ограничить и прекратить ввоз и вывоз иностранной валюты. Комиссия из представителей обоих государств может быть сформирована для постепенной передачи из России в Украину железнодорожного подвижного состава, взятого [угнанного] из Украины. Почтовая и телеграфная связи будут восстановлены одновременно с выполнением положений настоящей статьи.
3. Оба государства на взаимной основе установят их представителей, уполномоченных и консулов.
4. Общества Красного Креста России и Украины оказывают помощь в репатриации военнопленных, которые являются гражданами одного из государств.
5. Комиссия будет сформирована в течение одной недели для урегулирования вопросов о помощи и об обмене товарами.
6. Оба государства должны немедленно рассмотреть условия мира.
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Исходя из взятых на себя Россией обязательств в указанных международных соглашениях, украинское государство мирно развивалось и 2 июля 1918 года был принят Закон о гражданстве Украинской Державы: http://goo.gl/IbHINS
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В связи с этим в России было принято постановление от 10 сентября 1918 г "О порядке выхода из российского гражданства лиц, проживавших на территории РСФСР и желавших вступить в украинское подданство, и о регистрации российских граждан, проживавших на Украине. (Временные Правила)", за подписью председателя НКВД Уншлихта (казнен в 1938 г). http://goo.gl/sFikvp
И, как свидетельствуют британские архивы, хотя этот указ был временным - несколько тысяч лиц пожелали сделать выбор в пользу украинского гражданства и вышли из гражданства РСФСР. http://goo.gl/8fYPVl
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23 августа 1918 в Украине принимается Закон «Об утверждении Устава Государственного Земельного банка», а 29 августа издается Приказ министра внутренних дел Украинской Державы о запрете пророссийской агитации: http://goo.gl/iR2zKV
"В Министерство Внутренних дел поступают донесения, что в ресторанах устраиваются систематические демонстрации, имеющих направлением против государственного строя Украины... Участников подобных демонстраций задерживать и отправлять (!) в Россию, чтобы они там с честью могли на деле, а не в ресторанных гульбищах проявить свою преданность дорогим для них политическим идеям..."
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05 сентября "человеколюбивый" СНК большевиков, не желая более мириться с таким "унижением" и проводя в жизнь идеи коммунизма, принимает решение залить Россию кровью и забрызгать её мозгами населения, для чего издает ДЕКРЕТ О КРАСНОМ ТЕРРОРЕ:
Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии и внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры...
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И, наконец, 24 декабря 1918 г лживые маски сброшены - в России возникает всем известное Постановление Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР об отмене постановлений, касающихся Украинской Державы:
"...Ввиду того, что ЗА АННУЛИРОВАНИЕМ Брестского мирного договора Украина НЕ ПРИЗНАЕТСЯ БОЛЕЕ Советским правительством Российской Республики самостоятельным государством, Народный Комиссариат по Иностранным Делам предлагает всем учреждениям РСФСР срочно отменить все постановления, касающиеся БЫВШИХ УКРАИНСКИХ граждан, и считать все документы, выданные УКРАИНСКИМИ властями, недействительными. Со дня опубликования сего постановления всем лицам и учреждениям, представляющим интересы БЫВШЕЙ УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ в пределах РСФСР, предлагается немедленно прекратить свою деятельность и снять с помещений, занимаемых ими, вывески и объявления, удостоверявшие их деятельность, как учреждений и должностных лиц БЫВШЕЙ УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ""
shapo написав:[Этот лжец и провокатор вчера наговорил намного больше обвиняя евреев во всех смертных грехах, в т. ч. в организации собственного Холокоста.
А ты с этим разве не согласен? Холокост организовал и санкционировал еврей-полукровка фюрер Адольф Шикльгрубер. Сами своих. Весь мир знает, а вы стыдливо делаете вид, что первый раз слышите. И в камеры еврейские капо-помощники евреев запихивали, и газовые вентили они откручивали, и трупы в печах сжигали ... Ты читал что-нибудь на эту тему? Я могу порекомендовать тебе интересную литературу.
А еще евреи сами издали в Германии расовые законы, сами загоняли себя в гетто и сами везли себя в концлагеря, которые сами и построили и охраняли и т. д. Я знаю точно что если звезды зажигаются то это кому-то нужно, но не могу понять кому нужно держать на этом форуме такую мразь как ты
ЛАД написав: Вывод не логичный. Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость. Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что и государства разные. Хотя можно защищать страну, будучи недовольным государством.
Пример с Францией периода 2-й мировой неудачный. Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей. А о участии французов в боевых действиях против немцев точно сказал Кейтель при подписании акта о капитуляции Германии "Как, и они нас победили?"
О существенном участии эмигрантов, евреев и беглецов из концлагерей знаю, о доле этнических французов в Сопротивлении ничего не встречал. Хотя в любом случае этнические французы в Сопротивлении были. Если не подходит Франция, то можно вспомнить англичан - уничтожение им тоже явно не угрожало.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.