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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3902390339043905

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:25

  zРадио написав:
  ЛАД написав:freeze
Не знаю, за кого Вы были на выборах (против По выступали очень активно), но сейчас слишком торопитесь с выводами.
Законопроекты не листал, спорить с Вами не буду, но замечу, что штрафы, возможно, поднимать надо, чтобы добиться выполнения законов. Главный вопрос - за что штрафы и справедливость их назначения.
Атаки на каналы ТВ были и при По, тут ничего нового. Шариковщину, согласен, пора прекращать, но это за один день, видимо, сделать сложно. Прижать к ногтю радикалов - тут же начнутся крики о диктатуре (Вы уже об этом пишете). Посмотрим на поведение Нацкомиссии и президента - будут ли кого-то запрещать или зажимать. И, если будут, как и за что.


А я скорее соглашусь с freeze - по назначениям и бездействию уже если не все, то почти все понятно. Популизм, непрофессионализм, узурпация власти. Чего пока нет, так это коррупции, но тут скорее еще не вечер, чем идейное "нет"

Возможно, Вы с freeze"ом правы.
Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.
А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").
Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.
Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:58

  ЛАД написав:

Возможно, Вы с freeze"ом правы.
Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.
А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").
Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.
Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны. :)

Тем кто начал посыпать голову пеплом причитая как могли выбрать такого рекомендую описать будущее страны с Порошенко на втором сроке
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:00

Re: Політичні дискусії

... ну що, я тут - продовжимо дискусію, диванні тиоретики? :lol:
- то основне питання?
- чому тут повчаєте, що треба ще 100500 років воювати, а самі з пляжу Туреччини пишете, а не з окопів???! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:02

Re: Політичні дискусії

... запрошую до дискусіх всіх диванних пістунів: переса/васю-сторожа/будівельника і інших "інкогніто"! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:12

Модераторы!
Вы с завидным упорством удаляете мои обращения к Вам.
В то же время Libo успешно с подачи budivelnik"а продолжает проповедовать антисемитизм и это не вызывает с вашей стороны никаких действий.
В лучшем случае, удаляются его посты и ... всё.
Ещё раз вопрос - вы поддерживаете пропаганду антисемитизма и национализма?
Вы поддерживаете тупые и примитивные оскорбления в адрес президента, избранного демократическим путём голосами 73% проголосовавших избирателей?
Вы поддерживаете призывы к его свержению силовым путём через 2 месяца после инаугурации, когда он ещё практически ничего не успел сделать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:13

  shapo написав:
  ЛАД написав:

Возможно, Вы с freeze"ом правы.
Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.
А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").
Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.
Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны. :)

Тем кто начал посыпать голову пеплом причитая как могли выбрать такого рекомендую описать будущее страны с Порошенко на втором сроке


Я начал посыпать голову пеплом еще до 1-го тура президентских, отмечая, что все кандидаты находятся в диапазоне от очень плохих до просто плохих.

Победил просто плохой кандидат, и сейчас происходит примерно то, что я и ожидал. А с назначением Гончарука погас и тот мааааленький лучик надежды, который теплился глубоко в мозгу и давал надежду, что я хоть на этот раз ошибусь в своих ожиданиях. Но увы...

PS: при этом я, конечно же, понимаю, логику формирования Кабмина - из людей еще слабее Зеленского умом, на фоне которых он будет выглядеть вполне себе профпригодным...
zРадио
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