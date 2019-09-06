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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3902390339043905 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 07 вер, 2019 09:25 zРадио написав: ЛАД написав: freeze

Не знаю, за кого Вы были на выборах (против По выступали очень активно), но сейчас слишком торопитесь с выводами.

Законопроекты не листал, спорить с Вами не буду, но замечу, что штрафы, возможно, поднимать надо, чтобы добиться выполнения законов. Главный вопрос - за что штрафы и справедливость их назначения.

Атаки на каналы ТВ были и при По, тут ничего нового. Шариковщину, согласен, пора прекращать, но это за один день, видимо, сделать сложно. Прижать к ногтю радикалов - тут же начнутся крики о диктатуре (Вы уже об этом пишете). Посмотрим на поведение Нацкомиссии и президента - будут ли кого-то запрещать или зажимать. И, если будут, как и за что. Не знаю, за кого Вы были на выборах (против По выступали очень активно), но сейчас слишком торопитесь с выводами.Законопроекты не листал, спорить с Вами не буду, но замечу, что штрафы, возможно, поднимать надо, чтобы добиться выполнения законов. Главный вопрос - за что штрафы и справедливость их назначения.Атаки на каналы ТВ были и при По, тут ничего нового. Шариковщину, согласен, пора прекращать, но это за один день, видимо, сделать сложно. Прижать к ногтю радикалов - тут же начнутся крики о диктатуре (Вы уже об этом пишете). Посмотрим на поведение Нацкомиссии и президента - будут ли кого-то запрещать или зажимать. И, если будут, как и за что.



А я скорее соглашусь с freeze - по назначениям и бездействию уже если не все, то почти все понятно. Популизм, непрофессионализм, узурпация власти. Чего пока нет, так это коррупции, но тут скорее еще не вечер, чем идейное "нет" А я скорее соглашусь с- по назначениям и бездействию уже если не все, то почти все понятно. Популизм, непрофессионализм, узурпация власти. Чего пока нет, так это коррупции, но тут скорее еще не вечер, чем идейное "нет"

Возможно, Вы с freeze"ом правы.

Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.

А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").

Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.

Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны. Возможно, Вы с"ом правы.Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13972 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4249 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 09:58 ЛАД написав:



Возможно, Вы с freeze"ом правы.

Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.

А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").

Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.

Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны. Возможно, Вы с"ом правы.Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны.

Тем кто начал посыпать голову пеплом причитая как могли выбрать такого рекомендую описать будущее страны с Порошенко на втором сроке Тем кто начал посыпать голову пеплом причитая как могли выбрать такого рекомендую описать будущее страны с Порошенко на втором сроке Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1844 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 10:00 Re: Політичні дискусії

- то основне питання?

- чому тут повчаєте, що треба ще 100500 років воювати, а самі з пляжу Туреччини пишете, а не з окопів???! ... ну що, я тут - продовжимо дискусію, диванні тиоретики?- то основне питання?- чому тут повчаєте, що треба ще 100500 років воювати, а самі з пляжу Туреччини пишете, а не з окопів???! ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.! Долярчик

Повідомлень: 6884 З нами з: 19.10.15 Подякував: 461 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 10:02 Re: Політичні дискусії ... запрошую до дискусіх всіх диванних пістунів: переса/васю-сторожа/будівельника і інших "інкогніто"! ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.! Долярчик

Повідомлень: 6884 З нами з: 19.10.15 Подякував: 461 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 10:12 Модераторы!

Вы с завидным упорством удаляете мои обращения к Вам.

В то же время Libo успешно с подачи budivelnik"а продолжает проповедовать антисемитизм и это не вызывает с вашей стороны никаких действий.

В лучшем случае, удаляются его посты и ... всё.

Ещё раз вопрос - вы поддерживаете пропаганду антисемитизма и национализма?

Вы поддерживаете тупые и примитивные оскорбления в адрес президента, избранного демократическим путём голосами 73% проголосовавших избирателей?

Вы поддерживаете призывы к его свержению силовым путём через 2 месяца после инаугурации, когда он ещё практически ничего не успел сделать? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13972 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4249 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 10:13 shapo написав: ЛАД написав:



Возможно, Вы с freeze"ом правы.

Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.

А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").

Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.

Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны. Возможно, Вы с"ом правы.Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны.

Тем кто начал посыпать голову пеплом причитая как могли выбрать такого рекомендую описать будущее страны с Порошенко на втором сроке Тем кто начал посыпать голову пеплом причитая как могли выбрать такого рекомендую описать будущее страны с Порошенко на втором сроке



Я начал посыпать голову пеплом еще до 1-го тура президентских, отмечая, что все кандидаты находятся в диапазоне от очень плохих до просто плохих.



Победил просто плохой кандидат, и сейчас происходит примерно то, что я и ожидал. А с назначением Гончарука погас и тот мааааленький лучик надежды, который теплился глубоко в мозгу и давал надежду, что я хоть на этот раз ошибусь в своих ожиданиях. Но увы...



PS: при этом я, конечно же, понимаю, логику формирования Кабмина - из людей еще слабее Зеленского умом, на фоне которых он будет выглядеть вполне себе профпригодным... Я начал посыпать голову пеплом еще до 1-го тура президентских, отмечая, что все кандидаты находятся в диапазоне от очень плохих до просто плохих.Победил просто плохой кандидат, и сейчас происходит примерно то, что я и ожидал. А с назначением Гончарука погас и тот мааааленький лучик надежды, который теплился глубоко в мозгу и давал надежду, что я хоть на этот раз ошибусь в своих ожиданиях. Но увы...PS: при этом я, конечно же, понимаю, логику формирования Кабмина - из людей еще слабее Зеленского умом, на фоне которых он будет выглядеть вполне себе профпригодным... zРадио

Повідомлень: 3368 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3902390339043905 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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