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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:25
zРадио написав: ЛАД написав:freeze
Не знаю, за кого Вы были на выборах (против По выступали очень активно), но сейчас слишком торопитесь с выводами.
Законопроекты не листал, спорить с Вами не буду, но замечу, что штрафы, возможно, поднимать надо, чтобы добиться выполнения законов. Главный вопрос - за что штрафы и справедливость их назначения.
Атаки на каналы ТВ были и при По, тут ничего нового. Шариковщину, согласен, пора прекращать, но это за один день, видимо, сделать сложно. Прижать к ногтю радикалов - тут же начнутся крики о диктатуре (Вы уже об этом пишете). Посмотрим на поведение Нацкомиссии и президента - будут ли кого-то запрещать или зажимать. И, если будут, как и за что.
А я скорее соглашусь с freeze
- по назначениям и бездействию уже если не все, то почти все понятно. Популизм, непрофессионализм, узурпация власти. Чего пока нет, так это коррупции, но тут скорее еще не вечер, чем идейное "нет"
Возможно, Вы с freeze
"ом правы.
Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.
А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").
Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.
Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 09:58
ЛАД написав:
Возможно, Вы с freeze
"ом правы.
Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.
А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").
Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.
Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны.
Тем кто начал посыпать голову пеплом причитая как могли выбрать такого рекомендую описать будущее страны с Порошенко на втором сроке
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:00
... ну що, я тут - продовжимо дискусію, диванні тиоретики?
- то основне питання?
- чому тут повчаєте, що треба ще 100500 років воювати, а самі з пляжу Туреччини пишете, а не з окопів???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:02
... запрошую до дискусіх всіх диванних пістунів: переса/васю-сторожа/будівельника і інших "інкогніто"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:12
Модераторы!
Вы с завидным упорством удаляете мои обращения к Вам.
В то же время Libo успешно с подачи budivelnik"а продолжает проповедовать антисемитизм и это не вызывает с вашей стороны никаких действий.
В лучшем случае, удаляются его посты и ... всё.
Ещё раз вопрос - вы поддерживаете пропаганду антисемитизма и национализма?
Вы поддерживаете тупые и примитивные оскорбления в адрес президента, избранного демократическим путём голосами 73% проголосовавших избирателей?
Вы поддерживаете призывы к его свержению силовым путём через 2 месяца после инаугурации, когда он ещё практически ничего не успел сделать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:13
shapo написав: ЛАД написав:
Возможно, Вы с freeze
"ом правы.
Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.
А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").
Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.
Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны.
Тем кто начал посыпать голову пеплом причитая как могли выбрать такого рекомендую описать будущее страны с Порошенко на втором сроке
Я начал посыпать голову пеплом еще до 1-го тура президентских, отмечая, что все кандидаты находятся в диапазоне от очень плохих до просто плохих.
Победил просто плохой кандидат, и сейчас происходит примерно то, что я и ожидал. А с назначением Гончарука погас и тот мааааленький лучик надежды, который теплился глубоко в мозгу и давал надежду, что я хоть на этот раз ошибусь в своих ожиданиях. Но увы...
PS: при этом я, конечно же, понимаю, логику формирования Кабмина - из людей еще слабее Зеленского умом, на фоне которых он будет выглядеть вполне себе профпригодным...
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zРадио
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