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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:36
shapo написав:
но не могу понять кому нужно держать на этом форуме такую мразь как ты
По моим наблюдениям, антисемитизм - это практически неотъемлемая черта антисоветизма, идущая с ним в комплекте в 9 из 10 случаев. Взять даже наш форум: Libo, budivelnik, lapay, Frant, Ethereum - открытые юдофобы и при этом главные ненавистники СССР. Поэтому в информационной политике 5-и последних лет это (были) очень полезные люди. Как дальше будет, понаблюдаем...
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:42
Ethereum написав: Долярчик написав:
... ну що, я тут - продовжимо дискусію, диванні тиоретики?
- то основне питання?
- чому тут повчаєте, що треба ще 100500 років воювати, а самі з пляжу Туреччини пишете, а не з окопів???!
А ти за мир з Рашою? І за обмін цього стрілка ,якого витягнули ціною жертв і ціною ноги бійця.
Їдь і купляй в Туркестані. І не голосуй . Стидно за галичанина. Дурнів нам не треба.
... а ти за проливання крові ще 100500 років?
- той стрілок для заходу цінний - от нехай би нам за нього захід і запропонував би реальну підтримку, а не боягузство/стурбованість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:53
zРадио написав: shapo написав:
но не могу понять кому нужно держать на этом форуме такую мразь как ты
По моим наблюдениям, антисемитизм - это практически неотъемлемая черта антисоветизма, идущая с ним в комплекте в 9 из 10 случаев. Взять даже наш форум: Libo, budivelnik, lapay, Frant, Ethereum - открытые юдофобы и при этом главные ненавистники СССР. Поэтому в информационной политике 5-и последних лет это (были) очень полезные люди. Как дальше будет, понаблюдаем...
Ну, СССР как раз с 1939 по 1987г практиковал негласный государственный антисемитизм, иногда усиливающийся как в борьбе с безродными космополитами и сионистами, иногда ослабевающий во время хрушевской оттепели, но суть его от этого не менялась
Не знаю как остальные, а псевдо-строитель явно в обиде на режим которому служил верой и правдой, Либо это просто провокатор. Остальные прибегают к этому аргумент когда не находят что сказать по теме
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:59
Долярчик написав: Ethereum написав: Долярчик написав:
... ну що, я тут - продовжимо дискусію, диванні тиоретики?
- то основне питання?
- чому тут повчаєте, що треба ще 100500 років воювати, а самі з пляжу Туреччини пишете, а не з окопів???!
А ти за мир з Рашою? І за обмін цього стрілка ,якого витягнули ціною жертв і ціною ноги бійця.
Їдь і купляй в Туркестані. І не голосуй . Стидно за галичанина. Дурнів нам не треба.
... а ти за проливання крові ще 100500 років?
- той стрілок для заходу цінний - от нехай би нам за нього захід і запропонував би реальну підтримку, а не боягузство/стурбованість!
Ти думаєш чим? Мы за мир трактор в поле дыр дыр дыр...
Один загинув витягуючи Цемеха,другий без ноги. Як дитині жити? Значить просто ні за що віддали життя? Так само інші? І тепер просто свідка віддати? Та цей Сенцов якби таке знав,не пішов би на обмін.
Давай всіх зробимо. З регіоналами і порохобатами.
Історії України не знаєш взагалі...
Востаннє редагувалось Ethereum
в Суб 07 вер, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:02
ЛАД написав: shapo написав: ЛАД написав:
Вывод не логичный.
Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость
.
Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что и государства
разные. Хотя можно защищать страну
, будучи недовольным государством
.
Пример с Францией периода 2-й мировой неудачный.
Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.
А о участии французов в боевых действиях против немцев точно сказал Кейтель при подписании акта о капитуляции Германии "Как, и они нас победили?"
О существенном участии эмигрантов, евреев и беглецов из концлагерей знаю, о доле этнических французов в Сопротивлении ничего не встречал. Хотя в любом случае этнические французы в Сопротивлении были.
Были.
Но если взять не Сопротивление, а французскую армию, хоть начала, хоть конца войны - большУю часть, особенно в пехоте, составляли чернокожие жители французских колоний.
Сами лягушатники тогда были в основном виноделами и сыроделами, им было всё равно, кто там в Париже сидит.
Ну и пресловутая "усталость от войны" (1МВ).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:07
shapo написав:
Ну, СССР как раз с 1939 по 1987г практиковал негласный государственный антисемитизм, иногда усиливающийся как в борьбе с безродными космополитами и сионистами, иногда ослабевающий во время хрушевской оттепели, но суть его от этого не менялась.
Справедливо. Но это для нас с вами, знающих историю. Для перечисленных же персонажей антисемитизм - всего лишь один штамп из длинного набора, формирующего их мировоззрение. И поверьте, этот диссонанс там далеко не иденственный...
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:09
shapo написав: ЛАД написав:
Возможно, Вы с freeze
"ом правы.
Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.
А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").
Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.
Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны.
Тем кто начал посыпать голову пеплом причитая как могли выбрать такого рекомендую описать будущее страны с Порошенко на втором сроке
Порошенко не был единственной альтернативой.
Но зубожили повелись на оголтелый популизм на велосипедике, перешедший все границы (куда там Юле и Ляшку).
Мировой тренд, однако. Начался в Латинской Америке, продолжился в Иране (аятоллы, которых поддержал "базар" - местные Долярчики) и покатилось...
Кстати, если у вас будет хист та натхнення, попробуйте сами описать будущее с Порошенко. Просто интересно, какие ужасы нас ожидали.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:10
Для Долярчика: процитую що тобі відписали .
Та ні синку, це твій дебілізм. Ти пропонуєшь не зупинити війну, ти пропонуєшь капітулювати. Таким чином ти пропонуєшь зберегти життя українців. Але вийде все навпаки – на окупованих землях Криму та Донбасу знищується все украінське, а українських патріотів вбивають та кидають за грати. Ти це нам пропонуєшь? Це така твоя любов до України та українського народу?
Я тебе розумію, ти сидиш там у себе у Львові та й міркуєшь, що Польщя поруч, як що, то встигнешь втекти
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:16
Ethereum написав:
Трохи історії для зерадио и иже с ними.
А зачем ты это пишешь мне? Я, так же, как и ты, призываю сторониться РФ. Ты лучше напиши друзьям по разуму, как своих международных обязательств НЕ придерживаются США. Последний пример - односторонний выход из ядерной сделки по Ирану.
Это тебе нужно, вырвавшись из одной (российской) ловушки, сразу же угодить в другить (американскую). Я же выступаю за нейтралитет и суверенную политику!
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 07 вер, 2019 11:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:16
ЛАД написав:
Модераторы!
Вы с завидным упорством удаляете мои обращения к Вам.
ЛАД, просьба, не засоряйте форум своими жалобами и поучениями. Есть кнопка "Жалоба".
Или, как вы любите отвечать оппонентам, жалуйтесь в Лигу сексуальных реформ.
Хватит нам Долярчика, заср..шего валютную ветку своими призывами к капитуляции.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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