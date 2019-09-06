Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3904390539063907> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 07 вер, 2019 10:36 shapo написав: но не могу понять кому нужно держать на этом форуме такую мразь как ты но не могу понять кому нужно держать на этом форуме такую мразь как ты



По моим наблюдениям, антисемитизм - это практически неотъемлемая черта антисоветизма, идущая с ним в комплекте в 9 из 10 случаев. Взять даже наш форум: Libo, budivelnik, lapay, Frant, Ethereum - открытые юдофобы и при этом главные ненавистники СССР. Поэтому в информационной политике 5-и последних лет это (были) очень полезные люди. Как дальше будет, понаблюдаем... По моим наблюдениям, антисемитизм - это практически неотъемлемая черта антисоветизма, идущая с ним в комплекте в 9 из 10 случаев. Взять даже наш форум: Libo, budivelnik, lapay, Frant, Ethereum - открытые юдофобы и при этом главные ненавистники СССР. Поэтому в информационной политике 5-и последних лет это (были) очень полезные люди. Как дальше будет, понаблюдаем... zРадио

Повідомлень: 3373 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 10:42 Ethereum написав: Долярчик написав: ... ну що, я тут - продовжимо дискусію, диванні тиоретики?

- то основне питання?

- чому тут повчаєте, що треба ще 100500 років воювати, а самі з пляжу Туреччини пишете, а не з окопів???! ... ну що, я тут - продовжимо дискусію, диванні тиоретики?- то основне питання?- чому тут повчаєте, що треба ще 100500 років воювати, а самі з пляжу Туреччини пишете, а не з окопів???!



А ти за мир з Рашою? І за обмін цього стрілка ,якого витягнули ціною жертв і ціною ноги бійця.

Їдь і купляй в Туркестані. І не голосуй . Стидно за галичанина. Дурнів нам не треба. А ти за мир з Рашою? І за обмін цього стрілка ,якого витягнули ціною жертв і ціною ноги бійця.Їдь і купляй в Туркестані. І не голосуй . Стидно за галичанина. Дурнів нам не треба.

... а ти за проливання крові ще 100500 років?

- той стрілок для заходу цінний - от нехай би нам за нього захід і запропонував би реальну підтримку, а не боягузство/стурбованість! ... а ти за проливання крові ще 100500 років?- той стрілок для заходу цінний - от нехай би нам за нього захід і запропонував би реальну підтримку, а не боягузство/стурбованість! ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.! Долярчик

Повідомлень: 6895 З нами з: 19.10.15 Подякував: 461 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 10:53 zРадио написав: shapo написав: но не могу понять кому нужно держать на этом форуме такую мразь как ты но не могу понять кому нужно держать на этом форуме такую мразь как ты



По моим наблюдениям, антисемитизм - это практически неотъемлемая черта антисоветизма, идущая с ним в комплекте в 9 из 10 случаев. Взять даже наш форум: Libo, budivelnik, lapay, Frant, Ethereum - открытые юдофобы и при этом главные ненавистники СССР. Поэтому в информационной политике 5-и последних лет это (были) очень полезные люди. Как дальше будет, понаблюдаем... По моим наблюдениям, антисемитизм - это практически неотъемлемая черта антисоветизма, идущая с ним в комплекте в 9 из 10 случаев. Взять даже наш форум: Libo, budivelnik, lapay, Frant, Ethereum - открытые юдофобы и при этом главные ненавистники СССР. Поэтому в информационной политике 5-и последних лет это (были) очень полезные люди. Как дальше будет, понаблюдаем...



Ну, СССР как раз с 1939 по 1987г практиковал негласный государственный антисемитизм, иногда усиливающийся как в борьбе с безродными космополитами и сионистами, иногда ослабевающий во время хрушевской оттепели, но суть его от этого не менялась

Не знаю как остальные, а псевдо-строитель явно в обиде на режим которому служил верой и правдой, Либо это просто провокатор. Остальные прибегают к этому аргумент когда не находят что сказать по теме Ну, СССР как раз с 1939 по 1987г практиковал негласный государственный антисемитизм, иногда усиливающийся как в борьбе с безродными космополитами и сионистами, иногда ослабевающий во время хрушевской оттепели, но суть его от этого не меняласьНе знаю как остальные, а псевдо-строитель явно в обиде на режим которому служил верой и правдой, Либо это просто провокатор. Остальные прибегают к этому аргумент когда не находят что сказать по теме Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1845 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 10:59 Долярчик написав: Ethereum написав: Долярчик написав: ... ну що, я тут - продовжимо дискусію, диванні тиоретики?

- то основне питання?

- чому тут повчаєте, що треба ще 100500 років воювати, а самі з пляжу Туреччини пишете, а не з окопів???! ... ну що, я тут - продовжимо дискусію, диванні тиоретики?- то основне питання?- чому тут повчаєте, що треба ще 100500 років воювати, а самі з пляжу Туреччини пишете, а не з окопів???!



А ти за мир з Рашою? І за обмін цього стрілка ,якого витягнули ціною жертв і ціною ноги бійця.

Їдь і купляй в Туркестані. І не голосуй . Стидно за галичанина. Дурнів нам не треба. А ти за мир з Рашою? І за обмін цього стрілка ,якого витягнули ціною жертв і ціною ноги бійця.Їдь і купляй в Туркестані. І не голосуй . Стидно за галичанина. Дурнів нам не треба.

... а ти за проливання крові ще 100500 років?

- той стрілок для заходу цінний - от нехай би нам за нього захід і запропонував би реальну підтримку, а не боягузство/стурбованість! ... а ти за проливання крові ще 100500 років?- той стрілок для заходу цінний - от нехай би нам за нього захід і запропонував би реальну підтримку, а не боягузство/стурбованість!



Ти думаєш чим? Мы за мир трактор в поле дыр дыр дыр...

Один загинув витягуючи Цемеха,другий без ноги. Як дитині жити? Значить просто ні за що віддали життя? Так само інші? І тепер просто свідка віддати? Та цей Сенцов якби таке знав,не пішов би на обмін.

Давай всіх зробимо. З регіоналами і порохобатами.

Історії України не знаєш взагалі... Ти думаєш чим? Мы за мир трактор в поле дыр дыр дыр...Один загинув витягуючи Цемеха,другий без ноги. Як дитині жити? Значить просто ні за що віддали життя? Так само інші? І тепер просто свідка віддати? Та цей Сенцов якби таке знав,не пішов би на обмін.Давай всіх зробимо. З регіоналами і порохобатами.Історії України не знаєш взагалі... Востаннє редагувалось Ethereum в Суб 07 вер, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз. Ethereum Повідомлень: 726 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 11:02 ЛАД написав: shapo написав: ЛАД написав:

Вывод не логичный.

Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менее они боролись за независимость.

Есть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что и государства разные. Хотя можно защищать страну , будучи недовольным государством . Вывод не логичный.Из того, что украинцы в случае поражения не будут уничтожены, не следует, что надо сдаться. Французам после поражения от нацистов тоже не угрожало уничтожение и геноцид, тем не менееЕсть ещё и аргумент Баблонавта насчёт того, что иразные. Хотя можно защищать, будучи недовольным



Пример с Францией периода 2-й мировой неудачный.

Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.

А о участии французов в боевых действиях против немцев точно сказал Кейтель при подписании акта о капитуляции Германии "Как, и они нас победили?" Пример с Францией периода 2-й мировой неудачный.Помимо многочисленных коллаборантов и правительства Виши никаких этнических французов на другой стороне в Сопротивлении практически не было - были недавние эмигранты ,например. из России сбежавшие от большевиков, евреи и беглецы из концлагерей.А о участии французов в боевых действиях против немцев точно сказал Кейтель при подписании акта о капитуляции Германии "Как, и они нас победили?"

О существенном участии эмигрантов, евреев и беглецов из концлагерей знаю, о доле этнических французов в Сопротивлении ничего не встречал. Хотя в любом случае этнические французы в Сопротивлении были. О существенном участии эмигрантов, евреев и беглецов из концлагерей знаю, о доле этнических французов в Сопротивлении ничего не встречал. Хотя в любом случае этнические французы в Сопротивлении были.

Были.

Но если взять не Сопротивление, а французскую армию, хоть начала, хоть конца войны - большУю часть, особенно в пехоте, составляли чернокожие жители французских колоний.

Сами лягушатники тогда были в основном виноделами и сыроделами, им было всё равно, кто там в Париже сидит.

Ну и пресловутая "усталость от войны" (1МВ). Были.Но если взять не Сопротивление, а французскую армию, хоть начала, хоть конца войны - большУю часть, особенно в пехоте, составляли чернокожие жители французских колоний.Сами лягушатники тогда были в основном виноделами и сыроделами, им было всё равно, кто там в Париже сидит.Ну и пресловутая "усталость от войны" (1МВ). Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16154 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 11:07 shapo написав: Ну, СССР как раз с 1939 по 1987г практиковал негласный государственный антисемитизм, иногда усиливающийся как в борьбе с безродными космополитами и сионистами, иногда ослабевающий во время хрушевской оттепели, но суть его от этого не менялась.

Ну, СССР как раз с 1939 по 1987г практиковал негласный государственный антисемитизм, иногда усиливающийся как в борьбе с безродными космополитами и сионистами, иногда ослабевающий во время хрушевской оттепели, но суть его от этого не менялась.



Справедливо. Но это для нас с вами, знающих историю. Для перечисленных же персонажей антисемитизм - всего лишь один штамп из длинного набора, формирующего их мировоззрение. И поверьте, этот диссонанс там далеко не иденственный... Справедливо. Но это для нас с вами, знающих историю. Для перечисленных же персонажей антисемитизм - всего лишь один штамп из длинного набора, формирующего их мировоззрение. И поверьте, этот диссонанс там далеко не иденственный... zРадио

Повідомлень: 3373 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 11:09 shapo написав: ЛАД написав: Возможно, Вы с freeze"ом правы.

Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.

А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").

Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.

Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны. Возможно, Вы с"ом правы.Но о популизме и узурпации власти, говорить, по-моему, пока оснований нет.А о непрофессионализме и коррупции говорить рановато, хотя признаки непрофессионализма есть (впрочем, в том, что они будут, практически не сомневался - это почти неизбежно для "новых лиц").Посмотрим, во что это выльется, но пока, по-моему, выводы делать рано.Ну и, естественно, не следует ожидать создания совсем уж новой страны.

Тем кто начал посыпать голову пеплом причитая как могли выбрать такого рекомендую описать будущее страны с Порошенко на втором сроке Тем кто начал посыпать голову пеплом причитая как могли выбрать такого рекомендую описать будущее страны с Порошенко на втором сроке

Порошенко не был единственной альтернативой.

Но зубожили повелись на оголтелый популизм на велосипедике, перешедший все границы (куда там Юле и Ляшку).

Мировой тренд, однако. Начался в Латинской Америке, продолжился в Иране (аятоллы, которых поддержал "базар" - местные Долярчики) и покатилось...



Кстати, если у вас будет хист та натхнення, попробуйте сами описать будущее с Порошенко. Просто интересно, какие ужасы нас ожидали. Порошенко не был единственной альтернативой.Но зубожили повелись на оголтелый популизм на велосипедике, перешедший все границы (куда там Юле и Ляшку).Мировой тренд, однако. Начался в Латинской Америке, продолжился в Иране (аятоллы, которых поддержал "базар" - местные Долярчики) и покатилось...Кстати, если у вас будет хист та натхнення, попробуйте сами описать будущее с Порошенко. Просто интересно, какие ужасы нас ожидали. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16154 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 11:10 Для Долярчика: процитую що тобі відписали .





Та ні синку, це твій дебілізм. Ти пропонуєшь не зупинити війну, ти пропонуєшь капітулювати. Таким чином ти пропонуєшь зберегти життя українців. Але вийде все навпаки – на окупованих землях Криму та Донбасу знищується все украінське, а українських патріотів вбивають та кидають за грати. Ти це нам пропонуєшь? Це така твоя любов до України та українського народу?

Я тебе розумію, ти сидиш там у себе у Львові та й міркуєшь, що Польщя поруч, як що, то встигнешь втекти Ethereum Повідомлень: 726 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 11:16 Ethereum написав: Трохи історії для зерадио и иже с ними.

Трохи історії для зерадио и иже с ними.



А зачем ты это пишешь мне? Я, так же, как и ты, призываю сторониться РФ. Ты лучше напиши друзьям по разуму, как своих международных обязательств НЕ придерживаются США. Последний пример - односторонний выход из ядерной сделки по Ирану.



Это тебе нужно, вырвавшись из одной (российской) ловушки, сразу же угодить в другить (американскую). Я же выступаю за нейтралитет и суверенную политику! А зачем ты это пишешь мне? Я, так же, как и ты, призываю сторониться РФ. Ты лучше напиши друзьям по разуму, как своих международных обязательств НЕ придерживаются США. Последний пример - односторонний выход из ядерной сделки по Ирану.Это тебе нужно, вырвавшись из одной (российской) ловушки, сразу же угодить в другить (американскую). Я же выступаю за нейтралитет и суверенную политику! Востаннє редагувалось zРадио в Суб 07 вер, 2019 11:18, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 3373 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 11:16 ЛАД написав: Модераторы!

Вы с завидным упорством удаляете мои обращения к Вам. Модераторы!Вы с завидным упорством удаляете мои обращения к Вам.

ЛАД, просьба, не засоряйте форум своими жалобами и поучениями. Есть кнопка "Жалоба".

Или, как вы любите отвечать оппонентам, жалуйтесь в Лигу сексуальных реформ.

Хватит нам Долярчика, заср..шего валютную ветку своими призывами к капитуляции. ЛАД, просьба, не засоряйте форум своими жалобами и поучениями. Есть кнопка "Жалоба".Или, как вы любите отвечать оппонентам, жалуйтесь в Лигу сексуальных реформ.Хватит нам Долярчика, заср..шего валютную ветку своими призывами к капитуляции. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16154 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3904390539063907> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм