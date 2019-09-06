Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Ну, СССР как раз с 1939 по 1987г практиковал негласный государственный антисемитизм, иногда усиливающийся как в борьбе с безродными космополитами и сионистами, иногда ослабевающий во время хрушевской оттепели, но суть его от этого не менялась.
Справедливо. Но это для нас с вами, знающих историю. Для перечисленных же персонажей антисемитизм - всего лишь один штамп из длинного набора, формирующего их мировоззрение. И поверьте, этот диссонанс там далеко не иденственный...
і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. ото антисемітизм в країні
Востаннє редагувалось mephala в Суб 07 вер, 2019 11:26, всього редагувалось 2 разів.
Ethereum ... якщо випуск стрілка сприяє швидкому поверненню моряків і обміну всіх на всіх - то що Зе робить не так? - а так і буде скоро, от побачиш!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Ethereum ... якщо випуск стрілка сприяє швидкому поверненню моряків і обміну всіх на всіх - то що Зе робить не так? - а так і буде скоро, от побачиш!
Вже все бачу. Обмін не 1 до 1? Чи ні. Має бути рівноцінний ,а не здача. Яка ціна обміну? Купляти газ? Що ще скривають? Ти забитий пеленою. І як доказати Бук без свідків? Ніяк. Одні олігархи поміняли інших. Всі регіонали на свободі. Про що ти торочиш,капітулянт?
shapo написав: Ну, СССР как раз с 1939 по 1987г практиковал негласный государственный антисемитизм, иногда усиливающийся как в борьбе с безродными космополитами и сионистами, иногда ослабевающий во время хрушевской оттепели, но суть его от этого не менялась.
Справедливо. Но это для нас с вами, знающих историю. Для перечисленных же персонажей антисемитизм - всего лишь один штамп из длинного набора, формирующего их мировоззрение. И поверьте, этот диссонанс там далеко не иденственный...
і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. ото антисемітизм в країні
Вот же дешевый манипулятор. Это кто "другий єврей"? Порошенко - молдаванин, если че. Он и не является, и не воспринимается евреем. А вот то, что за Зеленского не голосовали 25%, среди которых много антисемитов, вот это достаточно показательно
Ethereum написав:Один загинув витягуючи Цемеха,другий без ноги. Як дитині жити? Значить просто ні за що віддали життя? Так само інші? І тепер просто свідка віддати? Та цей Сенцов якби таке знав,не пішов би на обмін.
Какие жертвы, какие ноги? И вы лично спрашивали Сенцова?
Украинские спецслужбы вывезли из Снежного бывшего зенитчика. Рядом был сбит "Боинг" 4 июля 2019 ... Задержанному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - "Создание террористической группы или террористической организации". ... "на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков ("Марьинка") на коляске под видом парализованного отца по подложным документам". ...
Юрий Бутусов 30 августа ... 26 июня Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, в ходе сложнейшей операции провезли через блок-посты и кордоны российских спецслужб ....
Теперь какая-то журналистка написала в фейсбуке о погибшем и раненом бойцах, вы верите, завтра очередная журналистка напишет, что при проведении этой операции были уничтожены украинские 3 БТРа и 2 танка, послезавтра, что при этом были потери украинских 2-х вертолетов и 4-х самолетов, тоже будете верить? Наивненький вы наш. Как, оказывается, легко вами манипулировать.
О его ценности, как важного свидетеля по МН17: - "Миротворец" утверждает, что Цемах "летом-осенью 2014 г., возглавлял подразделение ЗУ-23 в Снежном". Надеюсь, вы знаете, как далеко находится Снежное от поселка Первомайское (откуда, по данным международной совместной следственной группы, была запущена ракета) и чем ЗУ-23 отличается от "БУКа"? - Bellingcat утверждает, что он причастен, на основании запиканного на видео слова из 3-х букв, средняя из которых "у".
"Дело МН17 не пропадет без Цемаха": генерал прокомментировал скандальное освобождение боевика 07 сентября 2019
Освобожденный в Киеве террорист "ДНР" Владимир Цемах вряд ли по-настоящему ценный свидетель в деле о катастрофе "Боинга" рейса МН17, сбитого в 2014 году в Донецкой области.
Такое мнение озвучил бывший руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, комментируя скандальное освобождение Цемаха из-под стражи прямо в зале Апелляционного суда Киева, передает «Обозреватель».
Вовк напомнил, что Владимир Цемах был арестован Шевченковским судом в конце июня 2019 года по статье 258-3 – участие в террористической организации.
"В постановлении суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей нет ни слова о рейсе MH17", – обратил он внимание. ...
Ethereum .... ну от, так сказати "по гарячих слідах" - як прокоментуєте допис форумчанки stm?
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 07 вер, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Глава государства, за которого проголосовали 73% избирателей, и которому доверяют 70% граждан. Монобольшинство в Верховной Раде. Верный президенту Кабмин. Высокопарные речи об объединении страны. Такой Украина вступает в новую политическую эпоху. Правда, скептики замечают, что это ситуативное единство иллюзорно. Что "Слуга народа" представляет собой сборную солянку из людей с различными взглядами и вовсе без определенных взглядов. Что граждане, поддержавшие Зеленского и его партию, преисполнены очень разных, порой взаимоисключающих ожиданий. Что, по возможности избегая конкретики, президент Зе выступил в роли книжки-раскраски, которую каждый мысленно разрисовывает по своему вкусу.
Да, это так. Зеленский и компания изначально сделали ставку на максимальную инклюзивность. Но штука в том, что подобными книжками-раскрасками были все значимые вехи украинской истории за последние 28 лет.
Провозглашение независимости в начале девяностых? Общая победа идейных национал-демократов; номенклатуры, желавшей сохранить свое привилегированное положение; и простых обывателей, жаждавших сытой и комфортной жизни. Каждый мысленно раскрашивал контуры новой страны в соответствии со своими ожиданиями.
Два Майдана? Ситуативный союз либералов, националистов и обывательских масс, чье одобрение стало необходимым компонентом победы. Одни отвергали пророссийского Януковича, другие – авторитарного Януковича, третьи – богатого и коррумпированного Януковича, но последующую жизнь каждый представлял по-своему.
Евроинтеграция? Выбор, сделанный на основе разных, порой противоречивших друг другу мотиваций. Ради бегства от Москвы, ради европейского либерализма, ради европейского социализма и госрегулирования, ради высоких зарплат и хороших дорог. Благо многоликая Европа позволяла каждому отождествлять "европейские ценности" со своими собственными ценностями.
Триумфом инклюзивности стало и отражение российской агрессии в 2014-м. Ответ на вопрос "Чей Крым?" объединил очень разных людей с разными взглядами и приоритетами. Каждый защищал свою собственную Украину. Но, как бы ни отличались друг от друга наши личные Украины, победа Кремля гарантированно уничтожала их все. Москва продвигала унифицированный ценностный набор, где к Пушкину прилагался Путин, к русской речи – духовные скрепы, к дедам-фронтовикам – воинственный реваншизм. Любое отступление от этого жесткого канона считалось предательством "русского мира". А инклюзивный "украинский мир" принимал всех, кто отождествлял себя с ним – вне зависимости от происхождения, языка, веры или идеологии. Он был открыт для самых разнообразных ценностей, надежд и представлений о будущем. И это помогло ему выстоять.
Отечественным козырем всегда оставалась именно эта размытость, неопределенность, отсутствие жестких рамок. Способность создать ситуативное большинство, опираясь на очередную книжку-раскраску. Многоголосица, периодически рождавшая резонанс. По своей рецептуре победа Зе не слишком отличается от победы украинской независимости, европейского вектора или двух Майданов. Но миллионы наших граждан, которые в 1991-м, 2004-м и 2014-м считались "мудрым народом" и "зрелым обществом", в 2019-м превратились в презираемых "де*** и малороссов".
Столь резкая смена оценок понятна: впервые в новейшей истории значительная часть патриотической интеллигенции очутилась вне нового инклюзивного проекта. Люди, ощущавшие себя совестью нации, внезапно утратили связь с нацией. Хотя винить в этом стоит прежде всего себя. Проблема не сводится к непопулярному президенту Порошенко, которого, несмотря ни на что, поддерживали патриотичные интеллектуалы. Это лишь внешнее проявление более глубоких процессов. Фактически при Петре Алексеевиче была предпринята попытка перейти к эксклюзивной Украине. Попытка внедрить унифицированный набор ценностей и приоритетов. Сформировать свой собственный канон. Очертить постепенно ужесточавшиеся критерии подлинной украинскости. Сначала выяснилось, что настоящий украинец должен мириться с любыми невзгодами вплоть до победы над Путиным и Кремлем. Это оттолкнуло наиболее приземленную часть обывателей. Позже выяснилось, что на фоне войны настоящий украинец не должен придавать большого значения злоупотреблениям и коррупции в верхах. Это оттолкнуло борцов за справедливость. Затем выяснилось, что настоящему украинцу надлежит одобрять всякое закручивание гаек. Это оттолкнуло либерально мыслящих. Далее выяснилось, что настоящему украинцу следует поддерживать агрессивную гуманитарную политику. Это оттолкнуло тех, кто не хотел жить в моноязычной и монокультурной стране. Под конец выяснилось, что настоящий украинец обязан воспевать автокефальную церковь – и это оттолкнуло тех, кто видел Украину современным светским государством. Эксклюзивная модель шаг за шагом отсеивала бывших симпатиков, недавних союзников, вчерашних попутчиков. Последовательно сужала круг удовлетворенных и воодушевленных. Провоцировала замыкание в себе. В конечном итоге остались 8%, тщетно претендовавшие на звание "25%".
Не нужно иллюзий: внедрение вышеописанного канона не было продиктовано военной необходимостью. Оно лежало в плоскости желаемого, а не вынужденного. Гибридная война с РФ не заставляла отказываться от инклюзивности – но война позволила заинтересованным лицам продвигать свое в ущерб чужому. И результаты подобной политики кардинально разошлись с декларировавшимися целями. Унификация продвигалась во имя сплочения Украины, но породила внутренний раскол и раздор. Унификация продвигалась во имя национального единства, но оторвала предполагаемую элиту от предполагаемой нации. Унификация продвигалась во имя победы, но обернулась унизительным поражением унификаторов. Причем главными потерпевшими оказались интеллигентные конформисты, старавшиеся встроиться в продвигаемый канон. Те, кто пересматривал свои взгляды и жертвовал собственными ценностями ради общего дела, а в итоге обнаружил, что это дело далеко не общее.
Сила шоумена Зеленского и его соратников в том, что они вовремя подхватили бесхозную украинскую инклюзивность. Инклюзивность, отброшенную самоуверенными, но весьма близорукими интеллектуалами. Ту самую инклюзивность, которая родила 1991-й, 2004-й и 2014-й. Ту самую инклюзивность, которая теперь подарила Зе!команде ключ к многомиллионной стране. Человеку трудно принять реалии, расходящиеся с его идейными воззрениями. В 1790-х кому-то было удобно верить, что настоящая Франция собралась в Кобленце. В 1920-х кому-то хотелось верить, что подлинная Россия обосновалась в Бизерте. Сейчас кто-то верит, что истинная Украина сидит в Фейсбуке и дружно поносит президента Зе. Но это неуклюжий самообман, ибо Владимира Александровича привела к власти самая что ни на есть настоящая Украина – многообразная и многоголосая.
Сколько продержится очередной инклюзивный проект, какие плоды он принесет, чьи надежды оправдаются, а чьи нет, – покажет время. Но на что точно не стоит надеяться, так это на то, что разочарование в Зеленском автоматически вынесет наверх его проигравших оппонентов. Людей, сделавших ставку на эксклюзивность и пока не собирающихся извлекать уроки из своего проигрыша. Михаил Дубинянский
Признаю, что я тот самый критикуемый автором "патриотичный интеллигент" Но взглядов своих менять не собираюсь. Эта "многоголосица" порождает слабую хуторянскую полуанархичную охло-олигархократию. Долярчики + коломойские.
zРадио написав:Вот же дешевый манипулятор. Это кто "другий єврей"? Порошенко - молдаванин, если че. Он и не является, и не воспринимается евреем. А вот то, что за Зеленского не голосовали 25%, среди которых много антисемитов, вот это достаточно показательно
вальцман таке молдавське прізвище що аж капець так що бреши тільки не забріхуйся
Starikan написав:Признаю, что я тот самый критикуемый автором "патриотичный интеллигент"
Ну протирать всю жизнь штаны в НИИ – не значит быть интеллигентом (что подтверждает ваша недавняя риторика и терминология на последних страницах). Также, как и призывы воевать до последнего украинца и жертвовать людьми ради призрачной «победы над московией» (учитывая собственный непризывной возраст и безопасное положение сыновей) - не означают быть патриотом. Но процитированный анализ действительно интересен.