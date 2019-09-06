mephala написав:
вальцман таке молдавське прізвище що аж капець
так що бреши тільки не забріхуйся
Антисемитизм и состоит (среди прочего) в поиске еврейских корней в каждом влиятельном человеке. Ты только подтверждаешь свой статус юдо- и ксенофоба
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:23
Антисемитизм и состоит (среди прочего) в поиске еврейских корней в каждом влиятельном человеке. Ты только подтверждаешь свой статус юдо- и ксенофоба
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:30
злив зараховано
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:32
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:36
Re: Політичні дискусії
хорошо что я за него не голосовал
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:39
злив був у тебе бо замість аргументованого заперечення відбувся зразу перевід теми в інший бік
а якщо ти вимагаєш пруфи від інших то тоді і на всі свої дописи їх викладай.
інакше твої твердження про антисемітизм в Україні одне балабольство та маніпуляторство з брехнею.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 07 вер, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:40
Какое отношение имеет некто Вальцман к предкам Порошенко ни один из них не скажет. Это, по-моему, Россия выкинула, а местные пидриоты подхватили, т. к. разница между ними только в форме, а содержание с бывшей метрополией то же самое
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:43
73% избрали не еврея, а новое лицо т. к. старые, в вышиванках и без, опротивели.
Был бы на месте Зеленского не еврей, а бурят, избрали бы бурята
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:46
Re: Політичні дискусії
"— Исаак, ты знаешь, кто по национальности Мао Цзе-дун?— Да, нуу. Не может быть!!!"
Ну, не Мао Порошенко, не вдалось його приписати до богообраних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:50
Тобто ви підтверджуєте своїм перебуванням в Києві (хоча могли залишитись і в Казахстані або поїхати з сином в Ізраїль) і результатами голосування за Президента - що в Україні антисемітизм відсутній.
Чи все таки вважаєте що антисеміти плакали але голосували за Зеленського і ридали -але терпіли вашу присутність в Україні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:51
В Иране совсем другая история, тем более случившаяся 40 лет назад. И ведёт себя эти 40 лет Иран совсем не как божья коровка, а спонсор международного террора и распространитель шиитского направления ислама на Ближнем Востоке, что, в общем-то одно и то же.
От того, что какой-то артист стал президентом в Латинской Америке это уже мировая тенденция?
С Порошенко была бы медленная деградация закончившаяся крахом Украины, при Зеленском процесс или ускорится, или вырулит на более счастливую дорожку, это сейчас не знает никто как и тогда когда его выбирали
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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