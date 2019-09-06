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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 390639073908390939103911>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:23

  mephala написав:
  zРадио написав:Вот же дешевый манипулятор. Это кто "другий єврей"? Порошенко - молдаванин, если че. Он и не является, и не воспринимается евреем. А вот то, что за Зеленского не голосовали 25%, среди которых много антисемитов, вот это достаточно показательно

вальцман таке молдавське прізвище що аж капець :lol:
так що бреши тільки не забріхуйся :lol:


Антисемитизм и состоит (среди прочего) в поиске еврейских корней в каждом влиятельном человеке. Ты только подтверждаешь свой статус юдо- и ксенофоба
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:30

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:Вот же дешевый манипулятор. Это кто "другий єврей"? Порошенко - молдаванин, если че. Он и не является, и не воспринимается евреем. А вот то, что за Зеленского не голосовали 25%, среди которых много антисемитов, вот это достаточно показательно

вальцман таке молдавське прізвище що аж капець :lol:
так що бреши тільки не забріхуйся :lol:


Антисемитизм и состоит (среди прочего) в поиске еврейских корней в каждом влиятельном человеке. Ты только подтверждаешь свой статус юдо- и ксенофоба

злив зараховано :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:32

  mephala написав:злив зараховано :lol:


Твой слив! Упомянул фамилию Вальцман, но ни одного пруфа не дал (потому что его не существует :mrgreen: )
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:36

Re: Політичні дискусії

"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - ответил ЗЕ.
:( :( :(
хорошо что я за него не голосовал
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:39

  zРадио написав:
  mephala написав:злив зараховано :lol:


Твой слив! Упомянул фамилию Вальцман, но ни одного пруфа не дал (потому что его не существует :mrgreen: )

злив був у тебе бо замість аргументованого заперечення відбувся зразу перевід теми в інший бік :lol:
а якщо ти вимагаєш пруфи від інших то тоді і на всі свої дописи їх викладай.
інакше твої твердження про антисемітизм в Україні одне балабольство та маніпуляторство з брехнею.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 07 вер, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:40

  zРадио написав:
  mephala написав:злив зараховано :lol:


Твой слив! Упомянул фамилию Вальцман, но ни одного пруфа не дал (потому что его не существует :mrgreen: )

Какое отношение имеет некто Вальцман к предкам Порошенко ни один из них не скажет. Это, по-моему, Россия выкинула, а местные пидриоты подхватили, т. к. разница между ними только в форме, а содержание с бывшей метрополией то же самое
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:43

  mephala написав:і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. :lol:
ото антисемітизм в країні :lol:

73% избрали не еврея, а новое лицо т. к. старые, в вышиванках и без, опротивели.
Был бы на месте Зеленского не еврей, а бурят, избрали бы бурята
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:46

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Какое отношение имеет некто Вальцман к предкам Порошенко ни один из них не скажет.

"— Исаак, ты знаешь, кто по национальности Мао Цзе-дун?— Да, нуу. Не может быть!!!"
Ну, не Мао Порошенко, не вдалось його приписати до богообраних. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:50

  shapo написав:
  mephala написав:і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. :lol:
ото антисемітизм в країні :lol:
73% избрали не еврея, а новое лицо т. к. старые, в вышиванках и без, опротивели.
Был бы на месте Зеленского не еврей, а бурят, избрали бы бурята
Тобто ви підтверджуєте своїм перебуванням в Києві (хоча могли залишитись і в Казахстані або поїхати з сином в Ізраїль) і результатами голосування за Президента - що в Україні антисемітизм відсутній.
Чи все таки вважаєте що антисеміти плакали але голосували за Зеленського і ридали -але терпіли вашу присутність в Україні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:51

  Starikan написав:Порошенко не был единственной альтернативой.
Но зубожили повелись на оголтелый популизм на велосипедике, перешедший все границы (куда там Юле и Ляшку).
Мировой тренд, однако. Начался в Латинской Америке, продолжился в Иране (аятоллы, которых поддержал "базар" - местные Долярчики) и покатилось...

Кстати, если у вас будет хист та натхнення, попробуйте сами описать будущее с Порошенко. Просто интересно, какие ужасы нас ожидали.

В Иране совсем другая история, тем более случившаяся 40 лет назад. И ведёт себя эти 40 лет Иран совсем не как божья коровка, а спонсор международного террора и распространитель шиитского направления ислама на Ближнем Востоке, что, в общем-то одно и то же.
От того, что какой-то артист стал президентом в Латинской Америке это уже мировая тенденция?
С Порошенко была бы медленная деградация закончившаяся крахом Украины, при Зеленском процесс или ускорится, или вырулит на более счастливую дорожку, это сейчас не знает никто как и тогда когда его выбирали
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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