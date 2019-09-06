26.02.2016

То він Порошенко чи Вальцман?

...

Але, хоч я й багато розслідую зловживання Президента і його команди, все-таки про цю історія з прізвищем маю сказати, що вона сумнівна.



-- Які у вас аргументи на користь цього?



-- Батько його був засуджений у середині 80-х. До тюрми потрапив під нинішнім своїм прізвищем. Причому на момент арешту він працював не в Бендерах, як пишуть в інтернеті, а в Тирасполі, і не директором заводу, а начальником СПМК-7 (тобто будівельно-монтажної колони) тресту "Молдсільгоспмонтаж".



-- Але ж можна припустити, що прізвище він міг змінити до судимості?



-- Звісно, хтось може сказати, що прізвище він міг поміняти й раніше. І справді - міг. Але ось національність, як на мене, - ні.



Національність громадян СРСР визначалась на момент одержання ними паспорта: на вибір самого громадянина йому давалась національність або батька, або матері - на все життя. Наступна зміна допускалась лише в порядку виправлення помилок у документах.



Так ось, у паспорті батька в 5-й графі значилось - українець.

У матеріалах кримінальної справи батька Порошенка зазначається, що він - українець.

...