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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 39073908390939103911>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:02

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. :lol:
ото антисемітизм в країні

Вас что, забанил Гугл?
Виталий Бронштейн
Зачем из Порошенок делать Вальцманов
31 марта 2015
...
Приведу начальную информацию по дискредитации проявившего президентские амбиции Порошенко, запущенную в Сеть неким Александром Адамчуком из Минска 29 марта 2014:

"Настоящая фамилия Петра Порошенко - Вальцман. Порошенко - фамилия матери олигарха, также еврейки. Порошенко - кум Ющенко. Ющенко стал крестным отцом двух дочерей Порошенко.

В 2009 году Порошенко купил у Ющенко звание Героя Украины для своего отца, одного из первых в СССР цеховиков-спекулянтов.
...

https://www.obozrevatel.com/blogs/83106 ... smanov.htm
Чисто еврейская фамилия "Порошенко" :mrgreen:

26.02.2016
То він Порошенко чи Вальцман?
...
Але, хоч я й багато розслідую зловживання Президента і його команди, все-таки про цю історія з прізвищем маю сказати, що вона сумнівна.

-- Які у вас аргументи на користь цього?

-- Батько його був засуджений у середині 80-х. До тюрми потрапив під нинішнім своїм прізвищем. Причому на момент арешту він працював не в Бендерах, як пишуть в інтернеті, а в Тирасполі, і не директором заводу, а начальником СПМК-7 (тобто будівельно-монтажної колони) тресту "Молдсільгоспмонтаж".

-- Але ж можна припустити, що прізвище він міг змінити до судимості?

-- Звісно, хтось може сказати, що прізвище він міг поміняти й раніше. І справді - міг. Але ось національність, як на мене, - ні.

Національність громадян СРСР визначалась на момент одержання ними паспорта: на вибір самого громадянина йому давалась національність або батька, або матері - на все життя. Наступна зміна допускалась лише в порядку виправлення помилок у документах.

Так ось, у паспорті батька в 5-й графі значилось - українець.
У матеріалах кримінальної справи батька Порошенка зазначається, що він - українець.
...

Напомнило:
- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.


https://expres.online/archive/main/2016 ... ko-valcman
2014-09-10
Легенда о Вальцмане или проверка на интеллект.
...
Тупая лажа содержится в ИМЕНИ и ОТЧЕСТВЕ "Алексея Ивановича Вальцмана". Ни один ватник не задумался, с чего это у РУМЫНСКОГО еврея вдруг русские/украинские ИМЯ и ОТЧЕСТВО. Вообще-то у евреев, как это ни странно, еврейские имена и отчества. У румынского еврея может в крайнем случае быть румынское имя. Но это очень редко, если еврей ассимилировался.
Вот если бы у него было имя Натан Львович или там Абрам Соломонович Вальцман - я бы, возможно, поверил. Но тупая вата принципиально не может сделать грамотный фейк. Тупые-с!
Ватник встречал евреев с русскими именами и для него это привычно. Но русские имена у евреев были только в СССР и только потому, что в России еврею было трудно пробиться и они часто брали русские псевдонимы и давали детям русские имена.

Вот поэтому ватник просто не может понять, что еврей в Румынии с русским/украинским именем-отчеством - это нонсенс.

https://ru-polit.livejournal.com/2842687.html
Востаннє редагувалось yanyura в Суб 07 вер, 2019 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:09

  budivelnik написав:Тобто ви підтверджуєте своїм перебуванням в Києві (хоча могли залишитись і в Казахстані або поїхати з сином в Ізраїль) і результатами голосування за Президента - що в Україні антисемітизм відсутній.
Чи все таки вважаєте що антисеміти плакали але голосували за Зеленського і ридали -але терпіли вашу присутність в Україні?

1)Вы мне уже надоели своими рассказами о возможных вариантах моей жизни, тем более что я никогда вас об этом не просил. Расскажите об этом лучше своей сестре и её детям в Польше, может, оценят
2) На государственном уровне в отличие от СССР антисемитизма в Украине нет, на бытовом никуда не делся, ваша братия на этом форуме яркий пример. Почему проголосовали за Зеленского временно забыв, что он еврей, я описал выше. Если ситуация будет ухудшаться вспомнят и ему, и всем евреям Украины
3)Кто меня или кого там терпел не понял, формулируйте яснее
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:16

yanyura
ну якщо вже пішла війна посилань то ось вам
Израильский ивритоязычный сайт Forbes опубликовал список 165 самых богатых евреев мира. В рейтинге оказались и украинские бизнесмены. Так, Ринат Ахметов с 15,4 млрд долл. занял 11-е место, Виктор Пинчук с 3,8 млрд долл. – 56-е, а Петр Порошенко с 1,6 млрд долл. – 130-е
звісно потім декотрі злякалися та почали вимагати щоб не ламали їх легенди але диму без вогню не буває :lol:
Востаннє редагувалось mephala в Суб 07 вер, 2019 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:17

Re: Політичні дискусії

... наших - звільнили!!!
- то Зе далі "щось не так" робить? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:18

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  mephala написав:і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. :lol:
ото антисемітизм в країні :lol:
73% избрали не еврея, а новое лицо т. к. старые, в вышиванках и без, опротивели.
Был бы на месте Зеленского не еврей, а бурят, избрали бы бурята
Тобто ви підтверджуєте своїм перебуванням в Києві (хоча могли залишитись і в Казахстані або поїхати з сином в Ізраїль) і результатами голосування за Президента - що в Україні антисемітизм відсутній.
Чи все таки вважаєте що антисеміти плакали але голосували за Зеленського і ридали -але терпіли вашу присутність в Україні?


Для антисемитизма в общества не нужно, чтобы большинство было антисемитами. Достаточно 8% от 8%, к которым относишься ты
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:19


После татарина Ахметова, который, оказывается, тоже еврей, остальному точно нужно верить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:19


Вы сами хоть читаете, что постите?
автор рейтинга, израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить в каком именно исследовании указано, что Ринат Ахметов и Петр Порошенко являются евреями.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:23

  yanyura написав:

Вы сами хоть читаете, что постите?
автор рейтинга, израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить в каком именно исследовании указано, что Ринат Ахметов и Петр Порошенко являются евреями.

я читаю ці слова так - те що він знайшов переконало його що вони євреї. але якщо номінанти самі відхрещуються - то він наполягати не буде. він що - зобов’язаний журналістам персональну інформацію номінантів розголошувати? таке як етика вам не відомо?
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  Долярчик написав:Ethereum
.... ну от, так сказати "по гарячих слідах" - як прокоментуєте допис форумчанки stm? ;)


Яких слідах. Головне щоб не було узурпації влади,а так мені все одно. Я не був поклонником ні попередників ні зелених. І не прихильник Евросоюзу.
Але все нагадує картинку,яку роблять ЗМІ.
А вони зроблять любу картинку.
Тому треба думати щоб не було Януковичів в майбутньому.
Політика брехня і час все покаже)) там і буде 9% як і в попередника...
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:30

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Если у вас есть другие примеры когда Украина просила кого-либо выдать за совершенные преступления и Израиль отказал предъявите или перестаньте врать.

https://focus.ua/politics/355656
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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