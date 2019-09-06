Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. ото антисемітизм в країні
Вас что, забанил Гугл?
Виталий Бронштейн Зачем из Порошенок делать Вальцманов 31 марта 2015 ... Приведу начальную информацию по дискредитации проявившего президентские амбиции Порошенко, запущенную в Сеть неким Александром Адамчуком из Минска 29 марта 2014:
"Настоящая фамилия Петра Порошенко - Вальцман. Порошенко - фамилия матери олигарха, также еврейки. Порошенко - кум Ющенко. Ющенко стал крестным отцом двух дочерей Порошенко.
В 2009 году Порошенко купил у Ющенко звание Героя Украины для своего отца, одного из первых в СССР цеховиков-спекулянтов. ...
26.02.2016 То він Порошенко чи Вальцман? ... Але, хоч я й багато розслідую зловживання Президента і його команди, все-таки про цю історія з прізвищем маю сказати, що вона сумнівна.
-- Які у вас аргументи на користь цього?
-- Батько його був засуджений у середині 80-х. До тюрми потрапив під нинішнім своїм прізвищем. Причому на момент арешту він працював не в Бендерах, як пишуть в інтернеті, а в Тирасполі, і не директором заводу, а начальником СПМК-7 (тобто будівельно-монтажної колони) тресту "Молдсільгоспмонтаж".
-- Але ж можна припустити, що прізвище він міг змінити до судимості?
-- Звісно, хтось може сказати, що прізвище він міг поміняти й раніше. І справді - міг. Але ось національність, як на мене, - ні.
Національність громадян СРСР визначалась на момент одержання ними паспорта: на вибір самого громадянина йому давалась національність або батька, або матері - на все життя. Наступна зміна допускалась лише в порядку виправлення помилок у документах.
Так ось, у паспорті батька в 5-й графі значилось - українець. У матеріалах кримінальної справи батька Порошенка зазначається, що він - українець. ...
Напомнило:
- Хаим, я слышал вы выиграли миллион в лотерею! Это правда? - Не совсем. - Что значит не совсем? - Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл.
2014-09-10 Легенда о Вальцмане или проверка на интеллект. ... Тупая лажа содержится в ИМЕНИ и ОТЧЕСТВЕ "Алексея Ивановича Вальцмана". Ни один ватник не задумался, с чего это у РУМЫНСКОГО еврея вдруг русские/украинские ИМЯ и ОТЧЕСТВО. Вообще-то у евреев, как это ни странно, еврейские имена и отчества. У румынского еврея может в крайнем случае быть румынское имя. Но это очень редко, если еврей ассимилировался. Вот если бы у него было имя Натан Львович или там Абрам Соломонович Вальцман - я бы, возможно, поверил. Но тупая вата принципиально не может сделать грамотный фейк. Тупые-с! Ватник встречал евреев с русскими именами и для него это привычно. Но русские имена у евреев были только в СССР и только потому, что в России еврею было трудно пробиться и они часто брали русские псевдонимы и давали детям русские имена.
Вот поэтому ватник просто не может понять, что еврей в Румынии с русским/украинским именем-отчеством - это нонсенс.
budivelnik написав:Тобто ви підтверджуєте своїм перебуванням в Києві (хоча могли залишитись і в Казахстані або поїхати з сином в Ізраїль) і результатами голосування за Президента - що в Україні антисемітизм відсутній. Чи все таки вважаєте що антисеміти плакали але голосували за Зеленського і ридали -але терпіли вашу присутність в Україні?
1)Вы мне уже надоели своими рассказами о возможных вариантах моей жизни, тем более что я никогда вас об этом не просил. Расскажите об этом лучше своей сестре и её детям в Польше, может, оценят 2) На государственном уровне в отличие от СССР антисемитизма в Украине нет, на бытовом никуда не делся, ваша братия на этом форуме яркий пример. Почему проголосовали за Зеленского временно забыв, что он еврей, я описал выше. Если ситуация будет ухудшаться вспомнят и ему, и всем евреям Украины 3)Кто меня или кого там терпел не понял, формулируйте яснее
... наших - звільнили!!! - то Зе далі "щось не так" робить?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
mephala написав:і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. ото антисемітизм в країні
73% избрали не еврея, а новое лицо т. к. старые, в вышиванках и без, опротивели. Был бы на месте Зеленского не еврей, а бурят, избрали бы бурята
Тобто ви підтверджуєте своїм перебуванням в Києві (хоча могли залишитись і в Казахстані або поїхати з сином в Ізраїль) і результатами голосування за Президента - що в Україні антисемітизм відсутній. Чи все таки вважаєте що антисеміти плакали але голосували за Зеленського і ридали -але терпіли вашу присутність в Україні?
Для антисемитизма в общества не нужно, чтобы большинство было антисемитами. Достаточно 8% от 8%, к которым относишься ты
автор рейтинга, израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить в каком именно исследовании указано, что Ринат Ахметов и Петр Порошенко являются евреями.
я читаю ці слова так - те що він знайшов переконало його що вони євреї. але якщо номінанти самі відхрещуються - то він наполягати не буде. він що - зобов’язаний журналістам персональну інформацію номінантів розголошувати? таке як етика вам не відомо?
Долярчик написав:Ethereum .... ну от, так сказати "по гарячих слідах" - як прокоментуєте допис форумчанки stm?
Яких слідах. Головне щоб не було узурпації влади,а так мені все одно. Я не був поклонником ні попередників ні зелених. І не прихильник Евросоюзу. Але все нагадує картинку,яку роблять ЗМІ. А вони зроблять любу картинку. Тому треба думати щоб не було Януковичів в майбутньому. Політика брехня і час все покаже)) там і буде 9% як і в попередника...