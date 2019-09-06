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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3908390939103911>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:31

  mephala написав:я читаю ці слова так - те що він знайшов переконало його що вони євреї. але якщо номінанти самі відхрещуються - то він наполягати не буде. він що - зобов’язаний журналістам персональну інформацію номінантів розголошувати? таке як етика вам не відомо?

Это не этика, а элементарная халтура при подготовке материала журналистом
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:33

  shapo написав:
  mephala написав:я читаю ці слова так - те що він знайшов переконало його що вони євреї. але якщо номінанти самі відхрещуються - то він наполягати не буде. він що - зобов’язаний журналістам персональну інформацію номінантів розголошувати? таке як етика вам не відомо?

Это не этика, а элементарная халтура при подготовке материала журналистом

Це ваше суб’єктивне сприйняття інформації.
Але це не означає що воно вірне.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:35

  lapay написав:
  shapo написав:Если у вас есть другие примеры когда Украина просила кого-либо выдать за совершенные преступления и Израиль отказал предъявите или перестаньте врать.

https://focus.ua/politics/355656

И что доказывает эта болтовня бывшего прокурора кроме того что Израиль не отказывается выдавать Ставицкого Украине?
А почему до сих пор не выдал если все требования оформлены Юрик не сказал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:35

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:.. наших - звільнили!!!
- то Зе далі "щось не так" робить? :)

Він все робить "так", так як хоче Путін. Захотів поміняти моряків, яких і так би звільнив на НР чи Різдво - будь ласка, захотів Цемаха - будь ласка.
Зрештою, що відбувся обмін - це добре, але не завдяки Зеленському, а завдяки Путіну, який не хотів робити цей обмін при Порошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:37

  mephala написав:Це ваше суб’єктивне сприйняття інформації.
Але це не означає що воно вірне.

Какое ещё субъективное восприятие если о Ахметове и его семье известно все?
Разве что расскажите что его в роддоме подменили или он вне брачный сын Звягильского
Востаннє редагувалось shapo в Суб 07 вер, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:37

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И что доказывает эта болтовня бывшего прокурора кроме того что Израиль не отказывается выдавать Ставицкого Украине?
А почему до сих пор не выдал если все требования оформлены Юрик не сказал

Є справа, є запит - де Розенберг? Не видали, бо Розенберг-Ставицький, а не Порошенко-Вальцман. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:41

  lapay написав:
  shapo написав:И что доказывает эта болтовня бывшего прокурора кроме того что Израиль не отказывается выдавать Ставицкого Украине?
А почему до сих пор не выдал если все требования оформлены Юрик не сказал

Є справа, є запит - де Розенберг? Не видали, бо Розенберг-Ставицький, а не Порошенко-Вальцман. :)

И зачем этот бред постить?
От того, что Ставицкий сменил в Израиле фамилию его нельзя найти и никто в Израиле не знает где он?
В статье написано что все все знают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:47

  shapo написав:1)Вы мне уже надоели своими рассказами о возможных вариантах моей жизни, тем более что я никогда вас об этом не просил. Расскажите об этом лучше своей сестре и её детям в Польше, может, оценят

То есть, сестра budivelnik'а уехала, то она бросила Украину в трудное время. А ваш сын уехал в Израиль, то ему Украина ничего не смогла предложить. По моему, это называется хуцпа :)

  shapo написав:2) На государственном уровне в отличие от СССР антисемитизма в Украине нет, на бытовом никуда не делся, ваша братия на этом форуме яркий пример.

Нет никакого антисемитизма на бытовом уровне в Украине. Не врите.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:01

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:От того, что Ставицкий сменил в Израиле фамилию его нельзя найти и никто в Израиле не знает где он?
В статье написано что все все знают

Всі знають, а знайти не можуть. :)
Не хоче Ізраїль видавати Розенберга, як і не хотів видвавти вбивцю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:02

  pesikot написав:
  shapo написав:1)Вы мне уже надоели своими рассказами о возможных вариантах моей жизни, тем более что я никогда вас об этом не просил. Расскажите об этом лучше своей сестре и её детям в Польше, может, оценят

То есть, сестра budivelnik'а уехала, то она бросила Украину в трудное время. А ваш сын уехал в Израиль, то ему Украина ничего не смогла предложить. По моему, это называется хуцпа :)


Нет никакого антисемитизма на бытовом уровне в Украине. Не врите.

1) Не козыряйте терминами из иврита которого не знаете
2)Я не осуждаю сестру будильника и десятки тысяч других уехавших из Украины в поисках лучшей доли,а он, изображая здесь патриота, все время приплетает моего сына хотя в отличие от него я ни о каком патриотизме тут никогда не заикался.
Так это называется искать соринку в чужом глазу когда в собственном бревно
3)Последние 3 дня здесь как раз такие как вы доказывают, что бытовой антисемитизм в Украине цветёт и пахнет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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