Это не этика, а элементарная халтура при подготовке материала журналистом
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 вер, 2019 13:31
Это не этика, а элементарная халтура при подготовке материала журналистом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 вер, 2019 13:33
Це ваше суб’єктивне сприйняття інформації.
Але це не означає що воно вірне.
Додано: Суб 07 вер, 2019 13:35
И что доказывает эта болтовня бывшего прокурора кроме того что Израиль не отказывается выдавать Ставицкого Украине?
А почему до сих пор не выдал если все требования оформлены Юрик не сказал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 вер, 2019 13:35
Re: Політичні дискусії
Він все робить "так", так як хоче Путін. Захотів поміняти моряків, яких і так би звільнив на НР чи Різдво - будь ласка, захотів Цемаха - будь ласка.
Зрештою, що відбувся обмін - це добре, але не завдяки Зеленському, а завдяки Путіну, який не хотів робити цей обмін при Порошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 07 вер, 2019 13:37
Какое ещё субъективное восприятие если о Ахметове и его семье известно все?
Разве что расскажите что его в роддоме подменили или он вне брачный сын Звягильского
Востаннє редагувалось shapo в Суб 07 вер, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 вер, 2019 13:37
Re: Політичні дискусії
Є справа, є запит - де Розенберг? Не видали, бо Розенберг-Ставицький, а не Порошенко-Вальцман.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 07 вер, 2019 13:41
И зачем этот бред постить?
От того, что Ставицкий сменил в Израиле фамилию его нельзя найти и никто в Израиле не знает где он?
В статье написано что все все знают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 вер, 2019 13:47
То есть, сестра budivelnik'а уехала, то она бросила Украину в трудное время. А ваш сын уехал в Израиль, то ему Украина ничего не смогла предложить. По моему, это называется хуцпа
Нет никакого антисемитизма на бытовом уровне в Украине. Не врите.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 07 вер, 2019 14:01
Re: Політичні дискусії
Всі знають, а знайти не можуть.
Не хоче Ізраїль видавати Розенберга, як і не хотів видвавти вбивцю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 07 вер, 2019 14:02
1) Не козыряйте терминами из иврита которого не знаете
2)Я не осуждаю сестру будильника и десятки тысяч других уехавших из Украины в поисках лучшей доли,а он, изображая здесь патриота, все время приплетает моего сына хотя в отличие от него я ни о каком патриотизме тут никогда не заикался.
Так это называется искать соринку в чужом глазу когда в собственном бревно
3)Последние 3 дня здесь как раз такие как вы доказывают, что бытовой антисемитизм в Украине цветёт и пахнет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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