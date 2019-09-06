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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3909391039113912>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:03

  lapay написав:
  shapo написав:От того, что Ставицкий сменил в Израиле фамилию его нельзя найти и никто в Израиле не знает где он?
В статье написано что все все знают

Всі знають, а знайти не можуть. :)
Не хоче Ізраїль видавати Розенберга, як і не хотів видвавти вбивцю.

Где об этом написано в статье?
Или сам додумал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:06

  lapay написав:
  Долярчик написав:.. наших - звільнили!!!
- то Зе далі "щось не так" робить? :)

Він все робить "так", так як хоче Путін. Захотів поміняти моряків, яких і так би звільнив на НР чи Різдво - будь ласка, захотів Цемаха - будь ласка.
Зрештою, що відбувся обмін - це добре, але не завдяки Зеленському, а завдяки Путіну, який не хотів робити цей обмін при Порошенко.


Поздравляю всех с возвращением наших пленников, несмотря на визги порохоботов, усилиями шефа которых значительная часть сегодняшних освобожденных и попала в плен
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:06

  lapay написав:
  shapo написав:И что доказывает эта болтовня бывшего прокурора кроме того что Израиль не отказывается выдавать Ставицкого Украине?
А почему до сих пор не выдал если все требования оформлены Юрик не сказал

Є справа, є запит - де Розенберг? Не видали, бо Розенберг-Ставицький, а не Порошенко-Вальцман. :)

Юра Иващенко
3 мая 2017 г.

У ГПУ чёрный день. Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого. Сегодня получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола что жалоба Эдуарда Ставицкого полночью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим. Комиссия приняла во внимание наши аргументы.
Господа прокуроры, продолжайте ваши публичные бравурные речи о вине тех или иных лиц. Они нам очень помогают!!!!!

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 8062683895
Там и сканы от Интерпола.


  mephala написав:
  yanyura написав:

Вы сами хоть читаете, что постите?
автор рейтинга, израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить в каком именно исследовании указано, что Ринат Ахметов и Петр Порошенко являются евреями.

я читаю ці слова так - те що він знайшов переконало його що вони євреї. але якщо номінанти самі відхрещуються - то він наполягати не буде. він що - зобов’язаний журналістам персональну інформацію номінантів розголошувати? таке як етика вам не відомо?

Об этике.
Израильскому Forbes придется вычеркнуть Ахметова и Порошенко из списка богатейших евреев
18 апреля, 2013
В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.

Как сообщили ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец.

Пресс-службы также попросили израильское издание в дальнейшем при подготовке материалов пользоваться исключительно проверенной информацией, оставили свои координаты, отметив, что готовы делиться любыми необходимым сведениями.
...

https://zn.ua/UKRAINE/izrailskomu-forbe ... 1032_.html

Реакция мгновенная.
Ваша ссылка
Израильский Forbes включил Ахметова в список самых богатых евреев мира (ОБНОВЛЕНО)
18 апреля, 2013, 14:25

Ответка
Израильскому Forbes придется вычеркнуть Ахметова и Порошенко из списка богатейших евреев
18 апреля, 2013, 21:00
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:13

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Поздравляю всех с возвращением наших пленников, несмотря на визги порохоботов, усилиями шефа которых значительная часть сегодняшних освобожденных и попала в плен

Та вони самі себе арештували, як і самі в себе стріляють на Донбасі. На що ще молитись ватанам, як не на це?
Що там далі, по путінському плану - зміни до Конституції про особливий статус?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:15

yanyura
Дякую за посилання.
От так і поховають зелені мрії про "весна прийде - саджати будемо". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:59

  lapay написав:
  zРадио написав:Поздравляю всех с возвращением наших пленников, несмотря на визги порохоботов, усилиями шефа которых значительная часть сегодняшних освобожденных и попала в плен

Та вони самі себе арештували, як і самі в себе стріляють на Донбасі. На що ще молитись ватанам, як не на це?
Що там далі, по путінському плану - зміни до Конституції про особливий статус?


Моряки сами себя арестовали?? Не изображай шланга - ты прекрасно понял, что я сказал.

Да, и двойные стандарты с порохотами всегда по жизни. Пока президентом был Порошенко, во всем, что касалось российской агрессии, был виноват только путен. А теперь, когда президент - Зеленский, вдруг, виноват уже не путен, а он сам. Ну-ну...
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:05

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Моряки сами себя арестовали?? Не изображай шланга - ты прекрасно понял, что я сказал.

Да, и двойные стандарты с порохотами всегда по жизни. Пока президентом был Порошенко, во всем, что касалось российской агрессии, был виноват только путен. А теперь, когда президент - Зеленский, вдруг, виноват уже не путен, а он сам. Ну-ну...

Де я писав, що Зеленський винен, що моряків арештували? Це ти сам кинув ватну вонючку, що це Порошенко їх підставив.
Не Зеленського заслуга у визволенні моряків, а поблажлива кістка Путіна новій владі. Не захотів би він - і Зеленський мовчки б проковтнув, як проковтнув загибель чотирьох морпіхів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:26

  lapay написав:yanyura
Дякую за посилання.
От так і поховають зелені мрії про "весна прийде - саджати будемо". :)

Будь ласка! Вот только мне непонятно, какое отношение обещания Зеленского весны 2019 имеют отношение к событиям весны 2017 :?:
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:32

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:1)Вы мне уже надоели своими рассказами о возможных вариантах моей жизни, тем более что я никогда вас об этом не просил. Расскажите об этом лучше своей сестре и её детям в Польше, может, оценят
То есть, сестра budivelnik'а уехала, то она бросила Украину в трудное время. А ваш сын уехал в Израиль, то ему Украина ничего не смогла предложить. По моему, это называется хуцпа :)
Нет никакого антисемитизма на бытовом уровне в Украине. Не врите.
1) Не козыряйте терминами из иврита которого не знаете
Гугль дає переклад-наглість(сміливість)
Якщо вірно наглість- то слово використане правильно
  shapo написав:2)Я не осуждаю сестру будильника и десятки тысяч других уехавших из Украины в поисках лучшей доли,а он, изображая здесь патриота, все время приплетает моего сына хотя в отличие от него я ни о каком патриотизме тут никогда не заикался.
1 Будівельник постійно виступає за шлях до Євросоюзу
2 Сестра будівельника на відміну від тутешніх сепаратистів не піднімала польський прапор у Львові, а зробила в приватному варіанті те защо виступає Будівельник-тобто сама переїхала туди куди б хотіла щоб потрапила вся Україна
3 Хвастатись тим що не є партіотом держави в якій живе-може тільки перекоти поле.
Якщо не подобається Держава,тим більше що це не національна батьківщина-то що заважає проявити свій партіотизм і перебратись в казахстан-москву-ізраіль - і вже там ставати патріотом тої Держави яка дала тобі прихисток
  shapo написав:Так это называется искать соринку в чужом глазу когда в собственном бревно
3)Последние 3 дня здесь как раз такие как вы доказывают, что бытовой антисемитизм в Украине цветёт и пахнет
Я можу пояснити чому наш казахо-єврей будучи незадоволений проявами побутового антисемізму все одно залишається в Україні...
сПРАВА В ТОМУ ЩО У ВСІХ ІНШИХ ТОЧКАХ КУДИ ВІН МОЖЕ ПЕРЕБРАТИСЬ АНТИСЕМІЗМ НЕ ПОБУТОВИЙ...
в РОСІЇ - БИЙ ЖИДІВ-СПАСАЙ рОСІЮ
в кАЗАХСТАНІ-ВІН НЕ ПОТРАПЛЯЄ НІ ДО ПІВДЕННОГО НІ ДО ПІВНІЧНОГО ПРАВЛЯЧОГО КЛАНУ, А ТОМУ ІЗГОЙ(ГОЙ)
в іЗРАЇЛІ-ВІН ДРУГОСОРТНИЙ ЄВРЕЙ З ПОНАЇХАВШИХ....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:39

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Вот только мне непонятно, какое отношение обещания Зеленского весны 2019 имеют отношение к событиям весны 2017 :?:

Та пряме. Завжди можна звернути на політичні переслідування, як це роблять бувші регіонали.
Що там із справою Гладковських? А вони навіть на політику поки що не звертають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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