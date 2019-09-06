Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Долярчик написав:.. наших - звільнили!!! - то Зе далі "щось не так" робить?
Він все робить "так", так як хоче Путін. Захотів поміняти моряків, яких і так би звільнив на НР чи Різдво - будь ласка, захотів Цемаха - будь ласка. Зрештою, що відбувся обмін - це добре, але не завдяки Зеленському, а завдяки Путіну, який не хотів робити цей обмін при Порошенко.
Поздравляю всех с возвращением наших пленников, несмотря на визги порохоботов, усилиями шефа которых значительная часть сегодняшних освобожденных и попала в плен
shapo написав:И что доказывает эта болтовня бывшего прокурора кроме того что Израиль не отказывается выдавать Ставицкого Украине? А почему до сих пор не выдал если все требования оформлены Юрик не сказал
Є справа, є запит - де Розенберг? Не видали, бо Розенберг-Ставицький, а не Порошенко-Вальцман.
Юра Иващенко 3 мая 2017 г.
У ГПУ чёрный день. Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого. Сегодня получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола что жалоба Эдуарда Ставицкого полночью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим. Комиссия приняла во внимание наши аргументы. Господа прокуроры, продолжайте ваши публичные бравурные речи о вине тех или иных лиц. Они нам очень помогают!!!!!
автор рейтинга, израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить в каком именно исследовании указано, что Ринат Ахметов и Петр Порошенко являются евреями.
я читаю ці слова так - те що він знайшов переконало його що вони євреї. але якщо номінанти самі відхрещуються - то він наполягати не буде. він що - зобов’язаний журналістам персональну інформацію номінантів розголошувати? таке як етика вам не відомо?
Об этике.
Израильскому Forbes придется вычеркнуть Ахметова и Порошенко из списка богатейших евреев 18 апреля, 2013 В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.
Как сообщили ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец.
Пресс-службы также попросили израильское издание в дальнейшем при подготовке материалов пользоваться исключительно проверенной информацией, оставили свои координаты, отметив, что готовы делиться любыми необходимым сведениями. ...
zРадио написав:Поздравляю всех с возвращением наших пленников, несмотря на визги порохоботов, усилиями шефа которых значительная часть сегодняшних освобожденных и попала в плен
Та вони самі себе арештували, як і самі в себе стріляють на Донбасі. На що ще молитись ватанам, як не на це? Що там далі, по путінському плану - зміни до Конституції про особливий статус?
Моряки сами себя арестовали?? Не изображай шланга - ты прекрасно понял, что я сказал.
Да, и двойные стандарты с порохотами всегда по жизни. Пока президентом был Порошенко, во всем, что касалось российской агрессии, был виноват только путен. А теперь, когда президент - Зеленский, вдруг, виноват уже не путен, а он сам. Ну-ну...
zРадио написав:Моряки сами себя арестовали?? Не изображай шланга - ты прекрасно понял, что я сказал.
Да, и двойные стандарты с порохотами всегда по жизни. Пока президентом был Порошенко, во всем, что касалось российской агрессии, был виноват только путен. А теперь, когда президент - Зеленский, вдруг, виноват уже не путен, а он сам. Ну-ну...
Де я писав, що Зеленський винен, що моряків арештували? Це ти сам кинув ватну вонючку, що це Порошенко їх підставив. Не Зеленського заслуга у визволенні моряків, а поблажлива кістка Путіна новій владі. Не захотів би він - і Зеленський мовчки б проковтнув, як проковтнув загибель чотирьох морпіхів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:1)Вы мне уже надоели своими рассказами о возможных вариантах моей жизни, тем более что я никогда вас об этом не просил. Расскажите об этом лучше своей сестре и её детям в Польше, может, оценят
То есть, сестра budivelnik'а уехала, то она бросила Украину в трудное время. А ваш сын уехал в Израиль, то ему Украина ничего не смогла предложить. По моему, это называется хуцпа Нет никакого антисемитизма на бытовом уровне в Украине. Не врите.
1) Не козыряйте терминами из иврита которого не знаете
Гугль дає переклад-наглість(сміливість) Якщо вірно наглість- то слово використане правильно
shapo написав:2)Я не осуждаю сестру будильника и десятки тысяч других уехавших из Украины в поисках лучшей доли,а он, изображая здесь патриота, все время приплетает моего сына хотя в отличие от него я ни о каком патриотизме тут никогда не заикался.
1 Будівельник постійно виступає за шлях до Євросоюзу 2 Сестра будівельника на відміну від тутешніх сепаратистів не піднімала польський прапор у Львові, а зробила в приватному варіанті те защо виступає Будівельник-тобто сама переїхала туди куди б хотіла щоб потрапила вся Україна 3 Хвастатись тим що не є партіотом держави в якій живе-може тільки перекоти поле. Якщо не подобається Держава,тим більше що це не національна батьківщина-то що заважає проявити свій партіотизм і перебратись в казахстан-москву-ізраіль - і вже там ставати патріотом тої Держави яка дала тобі прихисток
shapo написав:Так это называется искать соринку в чужом глазу когда в собственном бревно 3)Последние 3 дня здесь как раз такие как вы доказывают, что бытовой антисемитизм в Украине цветёт и пахнет
Я можу пояснити чому наш казахо-єврей будучи незадоволений проявами побутового антисемізму все одно залишається в Україні... сПРАВА В ТОМУ ЩО У ВСІХ ІНШИХ ТОЧКАХ КУДИ ВІН МОЖЕ ПЕРЕБРАТИСЬ АНТИСЕМІЗМ НЕ ПОБУТОВИЙ... в РОСІЇ - БИЙ ЖИДІВ-СПАСАЙ рОСІЮ в кАЗАХСТАНІ-ВІН НЕ ПОТРАПЛЯЄ НІ ДО ПІВДЕННОГО НІ ДО ПІВНІЧНОГО ПРАВЛЯЧОГО КЛАНУ, А ТОМУ ІЗГОЙ(ГОЙ) в іЗРАЇЛІ-ВІН ДРУГОСОРТНИЙ ЄВРЕЙ З ПОНАЇХАВШИХ....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69