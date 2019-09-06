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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3909391039113912 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 07 вер, 2019 15:40 shapo написав: mephala написав: Це ваше суб’єктивне сприйняття інформації.

Але це не означає що воно вірне. Це ваше суб’єктивне сприйняття інформації.Але це не означає що воно вірне.

Какое ещё субъективное восприятие если о Ахметове и его семье известно все?

Разве что расскажите что его в роддоме подменили или он вне брачный сын Звягильского Какое ещё субъективное восприятие если о Ахметове и его семье известно все?Разве что расскажите что его в роддоме подменили или он вне брачный сын Звягильского

ви свічки тримали при всіх його родичах? ви свічки тримали при всіх його родичах? mephala Повідомлень: 5393 З нами з: 07.04.14 Подякував: 74 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 15:41 zРадио написав: Пока президентом был Порошенко, во всем, что касалось российской агрессии, был виноват только путен. А теперь, когда президент - Зеленский, вдруг, виноват уже не путен, а он сам. Ну-ну... Пока президентом был Порошенко, во всем, что касалось российской агрессии, был виноват только путен. А теперь, когда президент - Зеленский, вдруг, виноват уже не путен, а он сам. Ну-ну...



С сегодняшнего дня Зеленый предатель государства и народа и является для нас не меньшим врагом, чем Путин. С сегодняшнего дня Зеленый предатель государства и народа и является для нас не меньшим врагом, чем Путин. Libo 2

Повідомлень: 7318 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3656 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 15:44 shapo написав: 3)Последние 3 дня здесь как раз такие как вы доказывают, что бытовой антисемитизм в Украине цветёт и пахнет 3)Последние 3 дня здесь как раз такие как вы доказывают, что бытовой антисемитизм в Украине цветёт и пахнет

я щось пропустив що зрадіо став таким як песікіт?

адже це саме зрадіо доводить про антисемітизм в Україні. Та й ще ярлики навішує що саме антисеміти голосували за пороха. я щось пропустив що зрадіо став таким як песікіт?адже це саме зрадіо доводить про антисемітизм в Україні. Та й ще ярлики навішує що саме антисеміти голосували за пороха. mephala Повідомлень: 5393 З нами з: 07.04.14 Подякував: 74 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 15:48 yanyura



Моя матушка знала батю Порошенко, еще в советское время, работала под его руководством некоторое время, судьба занесла ее в Бендеры на несколько лет как специалиста-инженера, так она говорила, что еще тогда в конце 70-х все шушукались на заводе, что он еврей.



С другой стороны и все еврейские блогеры, которых я смотрел Дубинский, Белковский без сомнений говорят о еврействе Порошенко, видео где раввин Киева поздравляет еврея Порошенко с каким-то еврейским праздником тоже широко известно. Возможно тут надо вспомнить пословицу - рыбак рыбака видит издалека. freeze 4 Повідомлень: 12682 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 15:54 yanyura

ви взагалі вмієте читати та осмислювати те що вам пишуть?

чи головне щось наляпати не дивлячись на слова що були вам написані?



повторюю ще раз та спеціально для тих хто не вміє читати виділю написане мною раніше. може таки вдасться вам прочитати та зрозуміти:



я читаю ці слова так - те що він знайшов переконало його що вони євреї. але якщо номінанти самі відхрещуються - то він наполягати не буде . він що - зобов’язаний журналістам персональну інформацію номінантів розголошувати? таке як етика вам не відомо? mephala Повідомлень: 5393 З нами з: 07.04.14 Подякував: 74 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3909391039113912 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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