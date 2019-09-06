ви свічки тримали при всіх його родичах?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:40
ви свічки тримали при всіх його родичах?
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:41
С сегодняшнего дня Зеленый предатель государства и народа и является для нас не меньшим врагом, чем Путин.
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:44
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:48
yanyura
Моя матушка знала батю Порошенко, еще в советское время, работала под его руководством некоторое время, судьба занесла ее в Бендеры на несколько лет как специалиста-инженера, так она говорила, что еще тогда в конце 70-х все шушукались на заводе, что он еврей.
С другой стороны и все еврейские блогеры, которых я смотрел Дубинский, Белковский без сомнений говорят о еврействе Порошенко, видео где раввин Киева поздравляет еврея Порошенко с каким-то еврейским праздником тоже широко известно. Возможно тут надо вспомнить пословицу - рыбак рыбака видит издалека.
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:54
yanyura
ви взагалі вмієте читати та осмислювати те що вам пишуть?
чи головне щось наляпати не дивлячись на слова що були вам написані?
повторюю ще раз та спеціально для тих хто не вміє читати виділю написане мною раніше. може таки вдасться вам прочитати та зрозуміти:
я читаю ці слова так - те що він знайшов переконало його що вони євреї. але якщо номінанти самі відхрещуються - то він наполягати не буде. він що - зобов’язаний журналістам персональну інформацію номінантів розголошувати? таке як етика вам не відомо?
|