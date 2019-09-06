Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Пока президентом был Порошенко, во всем, что касалось российской агрессии, был виноват только путен. А теперь, когда президент - Зеленский, вдруг, виноват уже не путен, а он сам. Ну-ну...
С сегодняшнего дня Зеленый предатель государства и народа и является для нас не меньшим врагом, чем Путин.
Моя матушка знала батю Порошенко, еще в советское время, работала под его руководством некоторое время, судьба занесла ее в Бендеры на несколько лет как специалиста-инженера, так она говорила, что еще тогда в конце 70-х все шушукались на заводе, что он еврей.
С другой стороны и все еврейские блогеры, которых я смотрел Дубинский, Белковский без сомнений говорят о еврействе Порошенко, видео где раввин Киева поздравляет еврея Порошенко с каким-то еврейским праздником тоже широко известно. Возможно тут надо вспомнить пословицу - рыбак рыбака видит издалека.
yanyura ви взагалі вмієте читати та осмислювати те що вам пишуть? чи головне щось наляпати не дивлячись на слова що були вам написані?
повторюю ще раз та спеціально виділю написане мною раніше. може таки вдасться вам прочитати та зрозуміти:
я читаю ці слова так - те що він знайшов переконало його що вони євреї. але якщо номінанти самі відхрещуються - то він наполягати не буде. він що - зобов’язаний журналістам персональну інформацію номінантів розголошувати? таке як етика вам не відомо?
zРадио написав: Пока президентом был Порошенко, во всем, что касалось российской агрессии, был виноват только путен. А теперь, когда президент - Зеленский, вдруг, виноват уже не путен, а он сам. Ну-ну...
С сегодняшнего дня Зеленый предатель государства и народа и является для нас не меньшим врагом, чем Путин.
И что будете делать? Или так - поговорить в интернетах, и всё?
shapo написав:3)Последние 3 дня здесь как раз такие как вы доказывают, что бытовой антисемитизм в Украине цветёт и пахнет
я щось пропустив що зрадіо став таким як песікіт? адже це саме зрадіо доводить про антисемітизм в Україні. Та й ще ярлики навішує що саме антисеміти голосували за пороха.
зРадіо ким був, тим и залишився. І, дійсно, він припускає, що переважна більшість антисемітів голосувала за Порошенко. Не стільки тому, що Зеленський - єврей, а через те, що вони одночасно є радикалами та ксенофобами, на яких й була спрямована пропаганда армовіру.
freeze Видел и я подобное, да и на фото, где он в Иерусалиме в ермолке (хотя бы и здесь - http://news24ua.com/poroshenko-v-izrail ... ekrasilsya) весьма похож (как и его старший сын), но до тех пор, пока официально не будет подтверждена его национальность "еврей", я не считаю себя вправе толковать его национальность иначе, чем он сам, т.е. - "украинец". О фейке "Вальцман" уже писал, повторяться не буду.