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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3910391139123913>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:40

  shapo написав:
  mephala написав:Це ваше суб’єктивне сприйняття інформації.
Але це не означає що воно вірне.

Какое ещё субъективное восприятие если о Ахметове и его семье известно все?
Разве что расскажите что его в роддоме подменили или он вне брачный сын Звягильского

ви свічки тримали при всіх його родичах? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:41

  zРадио написав: Пока президентом был Порошенко, во всем, что касалось российской агрессии, был виноват только путен. А теперь, когда президент - Зеленский, вдруг, виноват уже не путен, а он сам. Ну-ну...


С сегодняшнего дня Зеленый предатель государства и народа и является для нас не меньшим врагом, чем Путин. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:44

  shapo написав:3)Последние 3 дня здесь как раз такие как вы доказывают, что бытовой антисемитизм в Украине цветёт и пахнет

я щось пропустив що зрадіо став таким як песікіт?
адже це саме зрадіо доводить про антисемітизм в Україні. Та й ще ярлики навішує що саме антисеміти голосували за пороха.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:48

yanyura

Моя матушка знала батю Порошенко, еще в советское время, работала под его руководством некоторое время, судьба занесла ее в Бендеры на несколько лет как специалиста-инженера, так она говорила, что еще тогда в конце 70-х все шушукались на заводе, что он еврей.

С другой стороны и все еврейские блогеры, которых я смотрел Дубинский, Белковский без сомнений говорят о еврействе Порошенко, видео где раввин Киева поздравляет еврея Порошенко с каким-то еврейским праздником тоже широко известно. Возможно тут надо вспомнить пословицу - рыбак рыбака видит издалека.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:54

yanyura
ви взагалі вмієте читати та осмислювати те що вам пишуть?
чи головне щось наляпати не дивлячись на слова що були вам написані?

повторюю ще раз та спеціально виділю написане мною раніше. може таки вдасться вам прочитати та зрозуміти:

я читаю ці слова так - те що він знайшов переконало його що вони євреї. але якщо номінанти самі відхрещуються - то він наполягати не буде. він що - зобов’язаний журналістам персональну інформацію номінантів розголошувати? таке як етика вам не відомо?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:03

  Libo написав:
  zРадио написав: Пока президентом был Порошенко, во всем, что касалось российской агрессии, был виноват только путен. А теперь, когда президент - Зеленский, вдруг, виноват уже не путен, а он сам. Ну-ну...


С сегодняшнего дня Зеленый предатель государства и народа и является для нас не меньшим врагом, чем Путин. 8)


И что будете делать?
Или так - поговорить в интернетах, и всё?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:08

  Shram написав:И что будете делать?
Или так - поговорить в интернетах, и всё?


Как всегда. Сейчас идет кропотливая подготовительная работа. Выкинем нах эту предательскую тварь. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:21

  mephala написав:
  shapo написав:3)Последние 3 дня здесь как раз такие как вы доказывают, что бытовой антисемитизм в Украине цветёт и пахнет

я щось пропустив що зрадіо став таким як песікіт?
адже це саме зрадіо доводить про антисемітизм в Україні. Та й ще ярлики навішує що саме антисеміти голосували за пороха.


зРадіо ким був, тим и залишився. І, дійсно, він припускає, що переважна більшість антисемітів голосувала за Порошенко. Не стільки тому, що Зеленський - єврей, а через те, що вони одночасно є радикалами та ксенофобами, на яких й була спрямована пропаганда армовіру.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:26

  Libo написав:
  Shram написав:И что будете делать?
Или так - поговорить в интернетах, и всё?


Как всегда. Сейчас идет кропотливая подготовительная работа. Выкинем нах эту предательскую тварь. :?


Ты только что сознался в подготовке преступления, предполагающего лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:28

freeze
Видел и я подобное, да и на фото, где он в Иерусалиме в ермолке (хотя бы и здесь - http://news24ua.com/poroshenko-v-izrail ... ekrasilsya) весьма похож (как и его старший сын), но до тех пор, пока официально не будет подтверждена его национальность "еврей", я не считаю себя вправе толковать его национальность иначе, чем он сам, т.е. - "украинец". О фейке "Вальцман" уже писал, повторяться не буду.

Это ответ и для mephala.
yanyura
 
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