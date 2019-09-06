Додано: Суб 07 вер, 2019 15:48

yanyura



Моя матушка знала батю Порошенко, еще в советское время, работала под его руководством некоторое время, судьба занесла ее в Бендеры на несколько лет как специалиста-инженера, так она говорила, что еще тогда в конце 70-х все шушукались на заводе, что он еврей.



С другой стороны и все еврейские блогеры, которых я смотрел Дубинский, Белковский без сомнений говорят о еврействе Порошенко, видео где раввин Киева поздравляет еврея Порошенко с каким-то еврейским праздником тоже широко известно. Возможно тут надо вспомнить пословицу - рыбак рыбака видит издалека.