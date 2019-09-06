RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3910391139123913

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:42

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ты только что сознался в подготовке преступления, предполагающего лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией

Та это ж не он сам, это масоны :) а кто ж их посадит, они ж как памятник :)
fokus
 
Повідомлень: 393
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:55

Порошенку не хватило считанных месяцев, чтобы вернуть украинских заложников назад.
А Зеля пришёл, и присвоил плоды чужого труда

Шучу конечно :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9280
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6238 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:08

  Вкладчик1234 написав:Порошенку не хватило считанных месяцев, чтобы вернуть украинских заложников назад.
А Зеля пришёл, и присвоил плоды чужого труда

Шучу конечно :)

Пока вы шутите, он себя уже успел похвалить:
Петро Порошенко
4 ч. ·

Звільнення українців – бранців Кремля – це велика і радісна подія не лише для них самих та їхніх родин, а для кожного українця в усьому світі. Вітаю наших з поверненням додому! Цьому щиро радіє вся Україна!

Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває. Пишаюся тим, що виборене нами ще весною рішення Міжнародного морського трибуналу приперло Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити наших героїв.

Сьогоднішній піднесений настрій не повинен нас розслабляти. У нас попереду виснажлива боротьба із запеклим ворогом України, сильним і підступним. Це спільна справа влади і опозиції.

https://www.facebook.com/petroporoshenk ... =3&theater
yanyura
 
Повідомлень: 4934
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:15

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Пока вы шутите, он себя уже успел похвалить:

Прочел – прям Порошенко перед глазами встал :mrgreen:
fokus
 
Повідомлень: 393
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:24

Хотелось бы узнать детали обвинённый преступников которых Зе вернул России?
##
Украинских моряков России рано или поздно вернуть пришлось бы вернуть по решению международного трибунала иначе новые санкции
###
Россия медленно но уверенно с помощью новой укр власти движется к снятию санкций
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8261
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:29

Без Порошенка не было бы обмена.

Если бы он не отправил моряков, то некого было бы менять
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9280
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6238 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:30

  Libo написав:Ребята, докладываю про трагизм ситуации, который вы в силу своей неосведомленности не осознаете ...
Всё плохо. Очень плохо. Зеленый клоун вас сильно подставил. Так сильно, что аукнется вашим детям и внукам.
Итак, по порядку.
Я уже писал, что за год до выборов у Трампа ситуация аховая. У него остается только один шанс - встряхнуть мир и переформатировать его так, чтоб у всех отвисла челюсть. Для этого, как говорил Ульянов, надо найти слабое звено и вытянуть за него всю цепочку.
Слабое звено сейчас для него во всем миропорядке это Путин, который ради своего сохранения готов пойти на все. И вот Трамп пытается пригласить его к диалогу на G7. Европа его бурно поддерживает в силу своих собственных шкурных интересов.
Но!
Вышла неувязочка в силу собственной красной линии - наши моряки.
Тут же госдеп начинает неимоверное давление на Зеленого договориться и лечь под Путина. Макрон встречается с Путиным и обещает ему простить всё, но только после освобождения наших моряков. Типа, отдаем тебе Зеленого, выкручивай его и делай с ним, что хочешь, но отпусти моряков.
И в течение нескольких дней случилось невероятное - удалось положить под Путина Зеленого и изнасиловать всю Украину!
Всё. Теперь вашу судьбу и судьбу ваших детей будут решать Трамп, Путин, Меркель и Макрон.
Почитайте новости, сегодня, услышав об обмене, фрау от радости обосцала кипятком все кусты в резиденции канцлера.
Мир рукоплещет предательству собственной страны и народа вашим президентом Зеленским.
Потрясающе. Невообразимо. Такого давно уже не было.
Смею предположить, что сегодня в Кремле сильно бухают шампанское.
Очень просто и легко вошли между булок вашему зеленому шибздику. А вместе с ним и всем вам.

8) 8) 8)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8261
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:32

  Вкладчик1234 написав:Без Порошенка не было бы обмена.

Если бы он не отправил моряков, то некого было бы менять

И не было бы повода ещё туже затянуть удавку на тоненькой шейке пуйла
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8261
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:34

  shapo написав:Какое ещё субъективное восприятие если о Ахметове и его семье известно все?
Разве что расскажите что его в роддоме подменили или он вне брачный сын Звягильского



  mephala написав:ви свічки тримали при всіх його родичах?


Нет, вы, раз так настойчиво причисляете Ахметова к евреям
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1857
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3910391139123913
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75777)
07.09.2019 18:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.