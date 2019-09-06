Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Порошенку не хватило считанных месяцев, чтобы вернуть украинских заложников назад. А Зеля пришёл, и присвоил плоды чужого труда
Шучу конечно
Пока вы шутите, он себя уже успел похвалить:
Петро Порошенко 4 ч. ·
Звільнення українців – бранців Кремля – це велика і радісна подія не лише для них самих та їхніх родин, а для кожного українця в усьому світі. Вітаю наших з поверненням додому! Цьому щиро радіє вся Україна!
Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває. Пишаюся тим, що виборене нами ще весною рішення Міжнародного морського трибуналу приперло Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити наших героїв.
Сьогоднішній піднесений настрій не повинен нас розслабляти. У нас попереду виснажлива боротьба із запеклим ворогом України, сильним і підступним. Це спільна справа влади і опозиції.
Хотелось бы узнать детали обвинённый преступников которых Зе вернул России? ## Украинских моряков России рано или поздно вернуть пришлось бы вернуть по решению международного трибунала иначе новые санкции ### Россия медленно но уверенно с помощью новой укр власти движется к снятию санкций
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Libo написав:Ребята, докладываю про трагизм ситуации, который вы в силу своей неосведомленности не осознаете ... Всё плохо. Очень плохо. Зеленый клоун вас сильно подставил. Так сильно, что аукнется вашим детям и внукам. Итак, по порядку. Я уже писал, что за год до выборов у Трампа ситуация аховая. У него остается только один шанс - встряхнуть мир и переформатировать его так, чтоб у всех отвисла челюсть. Для этого, как говорил Ульянов, надо найти слабое звено и вытянуть за него всю цепочку. Слабое звено сейчас для него во всем миропорядке это Путин, который ради своего сохранения готов пойти на все. И вот Трамп пытается пригласить его к диалогу на G7. Европа его бурно поддерживает в силу своих собственных шкурных интересов. Но! Вышла неувязочка в силу собственной красной линии - наши моряки. Тут же госдеп начинает неимоверное давление на Зеленого договориться и лечь под Путина. Макрон встречается с Путиным и обещает ему простить всё, но только после освобождения наших моряков. Типа, отдаем тебе Зеленого, выкручивай его и делай с ним, что хочешь, но отпусти моряков. И в течение нескольких дней случилось невероятное - удалось положить под Путина Зеленого и изнасиловать всю Украину! Всё. Теперь вашу судьбу и судьбу ваших детей будут решать Трамп, Путин, Меркель и Макрон. Почитайте новости, сегодня, услышав об обмене, фрау от радости обосцала кипятком все кусты в резиденции канцлера. Мир рукоплещет предательству собственной страны и народа вашим президентом Зеленским. Потрясающе. Невообразимо. Такого давно уже не было. Смею предположить, что сегодня в Кремле сильно бухают шампанское. Очень просто и легко вошли между булок вашему зеленому шибздику. А вместе с ним и всем вам.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Вкладчик1234 написав:Без Порошенка не было бы обмена.
Если бы он не отправил моряков, то некого было бы менять
И не было бы повода ещё туже затянуть удавку на тоненькой шейке пуйла
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД