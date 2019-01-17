Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Не Зеленського заслуга у визволенні моряків, а поблажлива кістка Путіна новій владі. Не захотів би він - і Зеленський мовчки б проковтнув, як проковтнув загибель чотирьох морпіхів.
Шо ты мелешь? Путин из 20 лет при власти уже лет 12 как именно тот путин, которого мы знаем. А вот у нас президент сменился 100 дней назад. Поэтому именно разница действий и риторики Порошенко и Зеленского определяет неуспех первого и успех второго в вопросе освобождения наших пленных.
Мы за моряков "расплатились" сепаратистами. Где тут зрада?
Недавно приходив в гості родич жінки з книжечкою. Там був список євреїв української вержівки. Так там Ахметов виявився не тільки євреєм, але й позашлюбним сином Кучми, само-собою, теж євреєм. "Почекайте, так Кучма ж сільській парубок, а там євреї приктично не жили, вони по містечкам, а землю пахало ну дуже мала кількість." "Ні, єврей і все." "Ну, кажу, так любого в євреї можна записати, особливо якщо поритися до сьомого коліна."
Тому, якщо людина сама каже, що єврей, як, наприклад, Зеленський, Коломойський чи мій улюбленець Портников - значить єврей. Якщо не каже - то все це вигадки. Так і ніяк інакше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Говорилось что Зелёный ляжет под Россию и будет лизать ж*** путину так и получилось. Все по плану кремля.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
budivelnik написав:Гугль дає переклад-наглість(сміливість) Якщо вірно наглість- то слово використане правильно
Нет, неправильно
budivelnik написав: Будівельник постійно виступає за шлях до Євросоюзу 2 Сестра будівельника на відміну від тутешніх сепаратистів не піднімала польський прапор у Львові, а зробила в приватному варіанті те защо виступає Будівельник-тобто сама переїхала туди куди б хотіла щоб потрапила вся Україна
Забавно. Оказывается, когда с 90-х галичане ,в основном нелегально, рванули мыть морщинистые итальянские дупы и работать на чешских и польских стройках это было стремление Украины в европу, а не простое выживание путем заробитчанства. А если человек поехал в Канаду, США, Австралию, или,не дай бог в Израиль не поднимая у себя в городе флага этих стран, то он стремится в европу или уже нет?
budivelnik написав:3 Хвастатись тим що не є партіотом держави в якій живе-може тільки перекоти поле. Якщо не подобається Держава,тим більше що це не національна батьківщина-то що заважає проявити свій партіотизм і перебратись в казахстан-москву-ізраіль - і вже там ставати патріотом тої Держави яка дала тобі прихисток
Приют дают беженцам, а я им никогда не был. "Патриотизм - последнее прибежище негодяя", что ты со своими коллегами по патриотизму здесь регулярно подтверждаешь. И что такое "национальная родина"? Любой поляк тебе расскажет , что ты живешь на их земле которую тебе подарил Сталин. А я живу на земле предков своей матери и у какого-то галичанина спрашивать не собираюсь где мне жить
budivelnik написав:Я можу пояснити чому наш казахо-єврей будучи незадоволений проявами побутового антисемізму все одно залишається в Україні... сПРАВА В ТОМУ ЩО У ВСІХ ІНШИХ ТОЧКАХ КУДИ ВІН МОЖЕ ПЕРЕБРАТИСЬ АНТИСЕМІЗМ НЕ ПОБУТОВИЙ... в РОСІЇ - БИЙ ЖИДІВ-СПАСАЙ рОСІЮ в кАЗАХСТАНІ-ВІН НЕ ПОТРАПЛЯЄ НІ ДО ПІВДЕННОГО НІ ДО ПІВНІЧНОГО ПРАВЛЯЧОГО КЛАНУ, А ТОМУ ІЗГОЙ(ГОЙ) в іЗРАЇЛІ-ВІН ДРУГОСОРТНИЙ ЄВРЕЙ З ПОНАЇХАВШИХ....
Убогий галицкий селюк,ну зачем ты опять рассуждаешь на темы в которых ты ни бельмеса не смыслишь, нарыл их в гугле у таких же олухов и выдаешь за истину? В России бытовой антисемитизм, естественно, есть, но до украинского раньше ему было ой как далеко по одной простой причине - из-за черты оседлости там жили в основном богатые,образованные евреи которых не побьешь и тем более не убьешь. Сейчас ситуация примерно та же что и в Украине, тем более у Путина в подельниках много евреев друзей детства. В Казахстане нет никакого северного или южного клана - тебя, неуча,в очередной раз обманули или сам перепутал с Йеменом или на худой конец Киргизией. В Казахстане 3 джуза - старший, средний и младший и расположены они треугольными секторами от юго-востока на северо-запад. В Казахстане про предков моего отца у которых останавливался в Кар-Каралинске Абай книжки пишут и отец с старшим братом похоронены на кладбище Кенсай-1 там же где и Кунаев ( аналог киевского Байкового). Чтобы рассуждать о второсортности в Израиле нужно там поработать, причем не на нелегальных работах как многие твои земляки сейчас это делают, а там и в том качестве как мой сын и моя невестка. Тогда, может, наконец перестанешь свою чушь нести (хотя и маловероятно)
lapay написав:Не Зеленського заслуга у визволенні моряків, а поблажлива кістка Путіна новій владі. Не захотів би він - і Зеленський мовчки б проковтнув, як проковтнув загибель чотирьох морпіхів.
Шо ты мелешь? Путин из 20 лет при власти уже лет 12 как именно тот путин, которого мы знаем. А вот у нас президент сменился 100 дней назад. Поэтому именно разница действий и риторики Порошенко и Зеленского определяет неуспех первого и успех второго в вопросе освобождения наших пленных.
Мы за моряков "расплатились" сепаратистами. Где тут зрада?
Різниця в призвіщі Президента.
Путин второй срок Порошенко не переживет 17 января 2019, 10:56 86.3т
Ходят слухи — Путин второй срок Порошенко не переживет. Слухи ходят уже несколько месяцев, вполне навязчиво в высших эшелонах политиков целого ряда стран. Особых подробностей этой теории нет, но есть несколько важных маркеров. https://www.obozrevatel.com/politics/pu ... zhivet.htm
А новому можна зробити певні поступки, бо він переміг старого. Те, що кільце навколо Путіна почало розтискатись, багато в чому і завдяки діям і бездіяльності Зеленського. І ще щось треба розжувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:А новому можна зробити певні поступки, бо він переміг старого. Те, що кільце навколо Путіна почало розтискатись, багато в чому і завдяки діям і бездіяльності Зеленського. І ще щось треба розжувати?
Не нужно здесь разжевывать месседжи порохоботских методичек.
Давление на РФ уменьшается по 2-м причинам: 1) несмотря на 5 лет санкционного давления на РФ, путин успешно противостоит расширению НАТО; 2) и украинские власти 5 лет санкционного давления на РФ вместо проведения реформ тупо воровали, что не мотивирует Запад бороться за Украину..
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 07 вер, 2019 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Сообщается, что награды и воинские звания освобожденным морякам вручил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко в аэропорту Борисполь.
Во-первых, за что награда? За то что сдались без единого выстрела? Хороший пример будущим воинам.
Во-вторых, а не рано ли так сразу? Неужели, не понимают что у фсбэшников была куча времени "поработать" с морячками. Помнится была уже одна освобожденная "героиня" - потом правда пришлось прямо из депутатов в тюрьму сажать.
"Вот Зеленский лох неопытный,обменял всех пленных в начале своего срока. Был бы опытный,как старые волки, устроил бы обмен под выборы..."
Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкции А так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД