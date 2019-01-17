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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 391239133914391539163917>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:55

  lapay написав:Не Зеленського заслуга у визволенні моряків, а поблажлива кістка Путіна новій владі. Не захотів би він - і Зеленський мовчки б проковтнув, як проковтнув загибель чотирьох морпіхів.


Шо ты мелешь? Путин из 20 лет при власти уже лет 12 как именно тот путин, которого мы знаем. А вот у нас президент сменился 100 дней назад. Поэтому именно разница действий и риторики Порошенко и Зеленского определяет неуспех первого и успех второго в вопросе освобождения наших пленных.

Мы за моряков "расплатились" сепаратистами. Где тут зрада?
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:01

Re: Політичні дискусії

Недавно приходив в гості родич жінки з книжечкою. Там був список євреїв української вержівки. Так там Ахметов виявився не тільки євреєм, але й позашлюбним сином Кучми, само-собою, теж євреєм. :)
"Почекайте, так Кучма ж сільській парубок, а там євреї приктично не жили, вони по містечкам, а землю пахало ну дуже мала кількість." "Ні, єврей і все." "Ну, кажу, так любого в євреї можна записати, особливо якщо поритися до сьомого коліна."

Тому, якщо людина сама каже, що єврей, як, наприклад, Зеленський, Коломойський чи мій улюбленець Портников - значить єврей. Якщо не каже - то все це вигадки. Так і ніяк інакше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:04

Говорилось что Зелёный ляжет под Россию и будет лизать ж*** путину так и получилось. Все по плану кремля.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:05

  budivelnik написав:Гугль дає переклад-наглість(сміливість)
Якщо вірно наглість- то слово використане правильно


Нет, неправильно

  budivelnik написав: Будівельник постійно виступає за шлях до Євросоюзу
2 Сестра будівельника на відміну від тутешніх сепаратистів не піднімала польський прапор у Львові, а зробила в приватному варіанті те защо виступає Будівельник-тобто сама переїхала туди куди б хотіла щоб потрапила вся Україна


Забавно.
Оказывается, когда с 90-х галичане ,в основном нелегально, рванули мыть морщинистые итальянские дупы и работать на чешских и польских стройках это было стремление Украины в европу, а не простое выживание путем заробитчанства.
А если человек поехал в Канаду, США, Австралию, или,не дай бог в Израиль не поднимая у себя в городе флага этих стран, то он стремится в европу или уже нет?


  budivelnik написав:3 Хвастатись тим що не є партіотом держави в якій живе-може тільки перекоти поле.
Якщо не подобається Держава,тим більше що це не національна батьківщина-то що заважає проявити свій партіотизм і перебратись в казахстан-москву-ізраіль - і вже там ставати патріотом тої Держави яка дала тобі прихисток


Приют дают беженцам, а я им никогда не был.
"Патриотизм - последнее прибежище негодяя", что ты со своими коллегами по патриотизму здесь регулярно подтверждаешь.
И что такое "национальная родина"?
Любой поляк тебе расскажет , что ты живешь на их земле которую тебе подарил Сталин.
А я живу на земле предков своей матери и у какого-то галичанина спрашивать не собираюсь где мне жить


  budivelnik написав:Я можу пояснити чому наш казахо-єврей будучи незадоволений проявами побутового антисемізму все одно залишається в Україні...
сПРАВА В ТОМУ ЩО У ВСІХ ІНШИХ ТОЧКАХ КУДИ ВІН МОЖЕ ПЕРЕБРАТИСЬ АНТИСЕМІЗМ НЕ ПОБУТОВИЙ...
в РОСІЇ - БИЙ ЖИДІВ-СПАСАЙ рОСІЮ
в кАЗАХСТАНІ-ВІН НЕ ПОТРАПЛЯЄ НІ ДО ПІВДЕННОГО НІ ДО ПІВНІЧНОГО ПРАВЛЯЧОГО КЛАНУ, А ТОМУ ІЗГОЙ(ГОЙ)
в іЗРАЇЛІ-ВІН ДРУГОСОРТНИЙ ЄВРЕЙ З ПОНАЇХАВШИХ....


Убогий галицкий селюк,ну зачем ты опять рассуждаешь на темы в которых ты ни бельмеса не смыслишь, нарыл их в гугле у таких же олухов и выдаешь за истину?
В России бытовой антисемитизм, естественно, есть, но до украинского раньше ему было ой как далеко по одной простой причине - из-за черты оседлости там жили в основном богатые,образованные евреи которых не побьешь и тем более не убьешь.
Сейчас ситуация примерно та же что и в Украине, тем более у Путина в подельниках много евреев друзей детства.
В Казахстане нет никакого северного или южного клана - тебя, неуча,в очередной раз обманули или сам перепутал с Йеменом или на худой конец Киргизией.
В Казахстане 3 джуза - старший, средний и младший и расположены они треугольными секторами от юго-востока на северо-запад.
В Казахстане про предков моего отца у которых останавливался в Кар-Каралинске Абай книжки пишут и отец с старшим братом похоронены на кладбище Кенсай-1 там же где и Кунаев ( аналог киевского Байкового).
Чтобы рассуждать о второсортности в Израиле нужно там поработать, причем не на нелегальных работах как многие твои земляки сейчас это делают, а там и в том качестве как мой сын и моя невестка.
Тогда, может, наконец перестанешь свою чушь нести (хотя и маловероятно)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:07

  zРадио написав:
  lapay написав:Не Зеленського заслуга у визволенні моряків, а поблажлива кістка Путіна новій владі. Не захотів би він - і Зеленський мовчки б проковтнув, як проковтнув загибель чотирьох морпіхів.


Шо ты мелешь? Путин из 20 лет при власти уже лет 12 как именно тот путин, которого мы знаем. А вот у нас президент сменился 100 дней назад. Поэтому именно разница действий и риторики Порошенко и Зеленского определяет неуспех первого и успех второго в вопросе освобождения наших пленных.

Мы за моряков "расплатились" сепаратистами. Где тут зрада?

Різниця в призвіщі Президента.
Путин второй срок Порошенко не переживет
17 января 2019, 10:56
86.3т

Ходят слухи — Путин второй срок Порошенко не переживет. Слухи ходят уже несколько месяцев, вполне навязчиво в высших эшелонах политиков целого ряда стран. Особых подробностей этой теории нет, но есть несколько важных маркеров.
https://www.obozrevatel.com/politics/pu ... zhivet.htm

А новому можна зробити певні поступки, бо він переміг старого.
Те, що кільце навколо Путіна почало розтискатись, багато в чому і завдяки діям і бездіяльності Зеленського. І ще щось треба розжувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:14

  lapay написав:А новому можна зробити певні поступки, бо він переміг старого.
Те, що кільце навколо Путіна почало розтискатись, багато в чому і завдяки діям і бездіяльності Зеленського. І ще щось треба розжувати?


Не нужно здесь разжевывать месседжи порохоботских методичек.

Давление на РФ уменьшается по 2-м причинам:
1) несмотря на 5 лет санкционного давления на РФ, путин успешно противостоит расширению НАТО;
2) и украинские власти 5 лет санкционного давления на РФ вместо проведения реформ тупо воровали, что не мотивирует Запад бороться за Украину..
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 07 вер, 2019 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:16

Ха-ха.

Пленных моряков наградили и повысили в звании

Сообщается, что награды и воинские звания освобожденным морякам вручил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко в аэропорту Борисполь.


Во-первых, за что награда? За то что сдались без единого выстрела?
Хороший пример будущим воинам.

Во-вторых, а не рано ли так сразу? Неужели, не понимают что у фсбэшников была куча времени "поработать" с морячками.
Помнится была уже одна освобожденная "героиня" - потом правда пришлось прямо из депутатов в тюрьму сажать.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:17

Мнение из интернетов:

"Вот Зеленский лох неопытный,обменял всех пленных в начале своего срока.
Был бы опытный,как старые волки, устроил бы обмен под выборы..."
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:17

  Libo написав:Даже птичка воробей,
По повадкам как еврей.
Евреи, евреи, кругом одни евреи.


Найди что-нибудь посвежее, т.к. Костя Беляев, певший эти написанные самими евреями куплеты , давно умер.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:19

  Вкладчик1234 написав:Мнение из интернетов:

"Вот Зеленский лох неопытный,обменял всех пленных в начале своего срока.
Был бы опытный,как старые волки, устроил бы обмен под выборы..."

Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкции
А так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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