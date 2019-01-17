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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 391239133914391539163917> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 07 вер, 2019 17:55 lapay написав: Не Зеленського заслуга у визволенні моряків, а поблажлива кістка Путіна новій владі. Не захотів би він - і Зеленський мовчки б проковтнув, як проковтнув загибель чотирьох морпіхів. Не Зеленського заслуга у визволенні моряків, а поблажлива кістка Путіна новій владі. Не захотів би він - і Зеленський мовчки б проковтнув, як проковтнув загибель чотирьох морпіхів.



Шо ты мелешь? Путин из 20 лет при власти уже лет 12 как именно тот путин, которого мы знаем. А вот у нас президент сменился 100 дней назад. Поэтому именно разница действий и риторики Порошенко и Зеленского определяет неуспех первого и успех второго в вопросе освобождения наших пленных.



Мы за моряков "расплатились" сепаратистами. Где тут зрада? Шо ты мелешь? Путин из 20 лет при власти уже лет 12 как именно тот путин, которого мы знаем. А вот у нас президент сменился 100 дней назад. Поэтому именно разница действий и риторики Порошенко и Зеленского определяет неуспех первого и успех второго в вопросе освобождения наших пленных.Мы за моряков "расплатились" сепаратистами. Где тут зрада? zРадио

Повідомлень: 3386 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 18:01 Re: Політичні дискусії

"Почекайте, так Кучма ж сільській парубок, а там євреї приктично не жили, вони по містечкам, а землю пахало ну дуже мала кількість." "Ні, єврей і все." "Ну, кажу, так любого в євреї можна записати, особливо якщо поритися до сьомого коліна."



Тому, якщо людина сама каже, що єврей, як, наприклад, Зеленський, Коломойський чи мій улюбленець Портников - значить єврей. Якщо не каже - то все це вигадки. Так і ніяк інакше. Недавно приходив в гості родич жінки з книжечкою. Там був список євреїв української вержівки. Так там Ахметов виявився не тільки євреєм, але й позашлюбним сином Кучми, само-собою, теж євреєм."Почекайте, так Кучма ж сільській парубок, а там євреї приктично не жили, вони по містечкам, а землю пахало ну дуже мала кількість." "Ні, єврей і все." "Ну, кажу, так любого в євреї можна записати, особливо якщо поритися до сьомого коліна."Тому, якщо людина сама каже, що єврей, як, наприклад, Зеленський, Коломойський чи мій улюбленець Портников - значить єврей. Якщо не каже - то все це вигадки. Так і ніяк інакше. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8271 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 18:04 Говорилось что Зелёный ляжет под Россию и будет лизать ж*** путину так и получилось. Все по плану кремля. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8271 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 596 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 18:05 budivelnik написав: Гугль дає переклад-наглість(сміливість)

Якщо вірно наглість- то слово використане правильно Гугль дає переклад-наглість(сміливість)Якщо вірно- то слово використане правильно



Нет, неправильно



budivelnik написав: Будівельник постійно виступає за шлях до Євросоюзу

2 Сестра будівельника на відміну від тутешніх сепаратистів не піднімала польський прапор у Львові, а зробила в приватному варіанті те защо виступає Будівельник-тобто сама переїхала туди куди б хотіла щоб потрапила вся Україна Будівельник постійно виступає за шлях до Євросоюзу2 Сестра будівельника на відміну від тутешніх сепаратистів не піднімала польський прапор у Львові, а зробила в приватному варіанті те защо виступає Будівельник-тобто сама переїхала туди куди б хотіла щоб потрапила вся Україна



Забавно.

Оказывается, когда с 90-х галичане ,в основном нелегально, рванули мыть морщинистые итальянские дупы и работать на чешских и польских стройках это было стремление Украины в европу, а не простое выживание путем заробитчанства.

А если человек поехал в Канаду, США, Австралию, или,не дай бог в Израиль не поднимая у себя в городе флага этих стран, то он стремится в европу или уже нет?





budivelnik написав: 3 Хвастатись тим що не є партіотом держави в якій живе-може тільки перекоти поле.

Якщо не подобається Держава,тим більше що це не національна батьківщина-то що заважає проявити свій партіотизм і перебратись в казахстан-москву-ізраіль - і вже там ставати патріотом тої Держави яка дала тобі прихисток 3 Хвастатись тим що не є партіотом держави в якій живе-може тільки перекоти поле.Якщо не подобається Держава,тим більше що це не національна батьківщина-то що заважає проявити свій партіотизм і перебратись в казахстан-москву-ізраіль - і вже там ставати патріотом тої Держави яка дала тобі прихисток



Приют дают беженцам, а я им никогда не был.

"Патриотизм - последнее прибежище негодяя", что ты со своими коллегами по патриотизму здесь регулярно подтверждаешь.

И что такое "национальная родина"?

Любой поляк тебе расскажет , что ты живешь на их земле которую тебе подарил Сталин.

А я живу на земле предков своей матери и у какого-то галичанина спрашивать не собираюсь где мне жить





budivelnik написав: Я можу пояснити чому наш казахо-єврей будучи незадоволений проявами побутового антисемізму все одно залишається в Україні...

сПРАВА В ТОМУ ЩО У ВСІХ ІНШИХ ТОЧКАХ КУДИ ВІН МОЖЕ ПЕРЕБРАТИСЬ АНТИСЕМІЗМ НЕ ПОБУТОВИЙ...

в РОСІЇ - БИЙ ЖИДІВ-СПАСАЙ рОСІЮ

в кАЗАХСТАНІ-ВІН НЕ ПОТРАПЛЯЄ НІ ДО ПІВДЕННОГО НІ ДО ПІВНІЧНОГО ПРАВЛЯЧОГО КЛАНУ, А ТОМУ ІЗГОЙ(ГОЙ)

в іЗРАЇЛІ-ВІН ДРУГОСОРТНИЙ ЄВРЕЙ З ПОНАЇХАВШИХ.... Я можу пояснити чому наш казахо-єврей будучи незадоволений проявами побутового антисемізму все одно залишається в Україні...сПРАВА В ТОМУ ЩО У ВСІХ ІНШИХ ТОЧКАХ КУДИ ВІН МОЖЕ ПЕРЕБРАТИСЬ АНТИСЕМІЗМ НЕ ПОБУТОВИЙ...в РОСІЇ - БИЙ ЖИДІВ-СПАСАЙ рОСІЮв кАЗАХСТАНІ-ВІН НЕ ПОТРАПЛЯЄ НІ ДО ПІВДЕННОГО НІ ДО ПІВНІЧНОГО ПРАВЛЯЧОГО КЛАНУ, А ТОМУ ІЗГОЙ(ГОЙ)в іЗРАЇЛІ-ВІН ДРУГОСОРТНИЙ ЄВРЕЙ З ПОНАЇХАВШИХ....



Убогий галицкий селюк,ну зачем ты опять рассуждаешь на темы в которых ты ни бельмеса не смыслишь, нарыл их в гугле у таких же олухов и выдаешь за истину?

В России бытовой антисемитизм, естественно, есть, но до украинского раньше ему было ой как далеко по одной простой причине - из-за черты оседлости там жили в основном богатые,образованные евреи которых не побьешь и тем более не убьешь.

Сейчас ситуация примерно та же что и в Украине, тем более у Путина в подельниках много евреев друзей детства.

В Казахстане нет никакого северного или южного клана - тебя, неуча,в очередной раз обманули или сам перепутал с Йеменом или на худой конец Киргизией.

В Казахстане 3 джуза - старший, средний и младший и расположены они треугольными секторами от юго-востока на северо-запад.

В Казахстане про предков моего отца у которых останавливался в Кар-Каралинске Абай книжки пишут и отец с старшим братом похоронены на кладбище Кенсай-1 там же где и Кунаев ( аналог киевского Байкового).

Чтобы рассуждать о второсортности в Израиле нужно там поработать, причем не на нелегальных работах как многие твои земляки сейчас это делают, а там и в том качестве как мой сын и моя невестка.

Тогда, может, наконец перестанешь свою чушь нести (хотя и маловероятно) Нет, неправильноЗабавно.Оказывается, когда с 90-х галичане ,в основном нелегально, рванули мыть морщинистые итальянские дупы и работать на чешских и польских стройках это было стремление Украины в европу, а не простое выживание путем заробитчанства.А если человек поехал в Канаду, США, Австралию, или,не дай бог в Израиль не поднимая у себя в городе флага этих стран, то он стремится в европу или уже нет?Приют дают беженцам, а я им никогда не был."Патриотизм - последнее прибежище негодяя", что ты со своими коллегами по патриотизму здесь регулярно подтверждаешь.И что такое "национальная родина"?Любой поляк тебе расскажет , что ты живешь на их земле которую тебе подарил Сталин.А я живу на земле предков своей матери и у какого-то галичанина спрашивать не собираюсь где мне житьУбогий галицкий селюк,ну зачем ты опять рассуждаешь на темы в которых ты ни бельмеса не смыслишь, нарыл их в гугле у таких же олухов и выдаешь за истину?В России бытовой антисемитизм, естественно, есть, но до украинского раньше ему было ой как далеко по одной простой причине - из-за черты оседлости там жили в основном богатые,образованные евреи которых не побьешь и тем более не убьешь.Сейчас ситуация примерно та же что и в Украине, тем более у Путина в подельниках много евреев друзей детства.В Казахстане нет никакого северного или южного клана - тебя, неуча,в очередной раз обманули или сам перепутал с Йеменом или на худой конец Киргизией.В Казахстане 3 джуза - старший, средний и младший и расположены они треугольными секторами от юго-востока на северо-запад.В Казахстане про предков моего отца у которых останавливался в Кар-Каралинске Абай книжки пишут и отец с старшим братом похоронены на кладбище Кенсай-1 там же где и Кунаев ( аналог киевского Байкового).Чтобы рассуждать о второсортности в Израиле нужно там поработать, причем не на нелегальных работах как многие твои земляки сейчас это делают, а там и в том качестве как мой сын и моя невестка.Тогда, может, наконец перестанешь свою чушь нести (хотя и маловероятно) Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1867 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 18:07 zРадио написав: lapay написав: Не Зеленського заслуга у визволенні моряків, а поблажлива кістка Путіна новій владі. Не захотів би він - і Зеленський мовчки б проковтнув, як проковтнув загибель чотирьох морпіхів. Не Зеленського заслуга у визволенні моряків, а поблажлива кістка Путіна новій владі. Не захотів би він - і Зеленський мовчки б проковтнув, як проковтнув загибель чотирьох морпіхів.



Шо ты мелешь? Путин из 20 лет при власти уже лет 12 как именно тот путин, которого мы знаем. А вот у нас президент сменился 100 дней назад. Поэтому именно разница действий и риторики Порошенко и Зеленского определяет неуспех первого и успех второго в вопросе освобождения наших пленных.



Мы за моряков "расплатились" сепаратистами. Где тут зрада? Шо ты мелешь? Путин из 20 лет при власти уже лет 12 как именно тот путин, которого мы знаем. А вот у нас президент сменился 100 дней назад. Поэтому именно разница действий и риторики Порошенко и Зеленского определяет неуспех первого и успех второго в вопросе освобождения наших пленных.Мы за моряков "расплатились" сепаратистами. Где тут зрада?

Різниця в призвіщі Президента.



17 января 2019, 10:56

86.3т



Ходят слухи — Путин второй срок Порошенко не переживет. Слухи ходят уже несколько месяцев, вполне навязчиво в высших эшелонах политиков целого ряда стран. Особых подробностей этой теории нет, но есть несколько важных маркеров.

https://www.obozrevatel.com/politics/pu ... zhivet.htm

Путин второй срок Порошенко не переживет17 января 2019, 10:5686.3тХодят слухи — Путин второй срок Порошенко не переживет. Слухи ходят уже несколько месяцев, вполне навязчиво в высших эшелонах политиков целого ряда стран. Особых подробностей этой теории нет, но есть несколько важных маркеров.

А новому можна зробити певні поступки, бо він переміг старого.

Те, що кільце навколо Путіна почало розтискатись, багато в чому і завдяки діям і бездіяльності Зеленського. І ще щось треба розжувати? Різниця в призвіщі Президента.А новому можна зробити певні поступки, бо він переміг старого.Те, що кільце навколо Путіна почало розтискатись, багато в чому і завдяки діям і бездіяльності Зеленського. І ще щось треба розжувати? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8271 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1066 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 18:14 lapay написав: А новому можна зробити певні поступки, бо він переміг старого.

Те, що кільце навколо Путіна почало розтискатись, багато в чому і завдяки діям і бездіяльності Зеленського. І ще щось треба розжувати? А новому можна зробити певні поступки, бо він переміг старого.Те, що кільце навколо Путіна почало розтискатись, багато в чому і завдяки діям і бездіяльності Зеленського. І ще щось треба розжувати?



Не нужно здесь разжевывать месседжи порохоботских методичек.



Давление на РФ уменьшается по 2-м причинам:

1) несмотря на 5 лет санкционного давления на РФ, путин успешно противостоит расширению НАТО;

2) и украинские власти 5 лет санкционного давления на РФ вместо проведения реформ тупо воровали, что не мотивирует Запад бороться за Украину.. Не нужно здесь разжевывать месседжи порохоботских методичек.Давление на РФ уменьшается по 2-м причинам:1) несмотря на 5 лет санкционного давления на РФ, путин успешно противостоит расширению НАТО;2) и украинские власти 5 лет санкционного давления на РФ вместо проведения реформ тупо воровали, что не мотивирует Запад бороться за Украину.. Востаннє редагувалось zРадио в Суб 07 вер, 2019 18:16, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 3386 З нами з: 02.05.18 Подякував: 782 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 18:16



Пленных моряков наградили и повысили в звании



Сообщается, что награды и воинские звания освобожденным морякам вручил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко в аэропорту Борисполь.



Во-первых, за что награда? За то что сдались без единого выстрела?

Хороший пример будущим воинам.



Во-вторых, а не рано ли так сразу? Неужели, не понимают что у фсбэшников была куча времени "поработать" с морячками.

Помнится была уже одна освобожденная "героиня" - потом правда пришлось прямо из депутатов в тюрьму сажать. Ха-ха.Во-первых, за что награда? За то что сдались без единого выстрела?Хороший пример будущим воинам.Во-вторых, а не рано ли так сразу? Неужели, не понимают что у фсбэшников была куча времени "поработать" с морячками.Помнится была уже одна освобожденная "героиня" - потом правда пришлось прямо из депутатов в тюрьму сажать. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2749 З нами з: 26.03.16 Подякував: 135 раз. Подякували: 853 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 18:17 Мнение из интернетов:



"Вот Зеленский лох неопытный,обменял всех пленных в начале своего срока.

Был бы опытный,как старые волки, устроил бы обмен под выборы..." Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9281 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6238 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 18:17 Libo написав: Даже птичка воробей,

По повадкам как еврей.

Евреи, евреи, кругом одни евреи.

Даже птичка воробей,По повадкам как еврей.Евреи, евреи, кругом одни евреи.



Найди что-нибудь посвежее, т.к. Костя Беляев, певший эти написанные самими евреями куплеты , давно умер. Найди что-нибудь посвежее, т.к. Костя Беляев, певший эти написанные самими евреями куплеты , давно умер. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1867 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 18:19 Вкладчик1234 написав: Мнение из интернетов:



"Вот Зеленский лох неопытный,обменял всех пленных в начале своего срока.

Был бы опытный,как старые волки, устроил бы обмен под выборы..." Мнение из интернетов:"Вот Зеленский лох неопытный,обменял всех пленных в начале своего срока.Был бы опытный,как старые волки, устроил бы обмен под выборы..."

Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкции

А так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкцииА так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8271 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 596 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 391239133914391539163917> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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