Так мне знакомые евреи этот термин и разъяснили. Вы под него точно подпадаете
Это не бытовой антисемитизм, а ваше уязвленное самолюбие. Не стоит себя так высоко нести
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:20
Так мне знакомые евреи этот термин и разъяснили. Вы под него точно подпадаете
Это не бытовой антисемитизм, а ваше уязвленное самолюбие. Не стоит себя так высоко нести
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:23
Этих "свидетелей" ,как сказали вчера на ZIKе, Нидерланды за 2 месяца не удосужились не только не затребовать для передачи, но даже не приехали допросить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:23
Вот фантазер. РФ уже много лет не выполняет ни решений ЕСПЧ, ни решений других международных судов и трибуналов. Кто вам в голову вставил бредок, что с нашими моряками было бы наоборот?
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:24
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:24
Порошенко работал на усиление санкционного давления на Россию а Зеленский на ослабление и отмену
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:25
Или вы, или ПреЗЕдент врёте выбирайте сами себе по вкусу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:26
Спросите на каком уровне они знают иврит. Если живут в Украине, то уверен,что не выше алеф.
Т.е. когда будивельник вспоминает мою национальность и предлагает уехать в Израиль это он хочет уязвить мое самолюбие?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:26
Не являясь евреем, даже мне противно читать "жидки" и "тупики пейсатые". Что это, если не бытовой антисемитизм?
PS: на государственном уровне антисемитизм, действительно, отсутствует с тех пор, как Свобода не представлена в ВР и КМ
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:26
Re: Політичні дискусії
Ти вже перейшов із зрадофільских на чисто ватні методички?
1)Чорногорія приєдналась до НАТО в 2017. Україна там і близько не була в черзі до 2019.
2) Про зроблені реформи в України і заслугу Порошенко на Заході казали і кажуть набагато більше, ніш наші рехворматори і зеленофіли. Зеленський ще жодної реформи не зробив, а Коломойський вже отримав від держави 10+ млрд гривень у вигляді дотацій і виграних судів.
Якщо зробить ринок землі, то це буде перше його реальне досягнення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:27
Вы читать умеете?
Я ведь написал "сказали на ZIKе"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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