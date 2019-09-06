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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 39133914391539163917>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:20

  shapo написав:1) Не козыряйте терминами из иврита которого не знаете

Так мне знакомые евреи этот термин и разъяснили. Вы под него точно подпадаете

  shapo написав:3)Последние 3 дня здесь как раз такие как вы доказывают, что бытовой антисемитизм в Украине цветёт и пахнет

Это не бытовой антисемитизм, а ваше уязвленное самолюбие. Не стоит себя так высоко нести
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:23

  Ukrainian написав:Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкции
А так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей


Этих "свидетелей" ,как сказали вчера на ZIKе, Нидерланды за 2 месяца не удосужились не только не затребовать для передачи, но даже не приехали допросить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:23

  Ukrainian написав:
  Вкладчик1234 написав:Мнение из интернетов:

"Вот Зеленский лох неопытный,обменял всех пленных в начале своего срока.
Был бы опытный,как старые волки, устроил бы обмен под выборы..."

Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкции
А так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей


Вот фантазер. РФ уже много лет не выполняет ни решений ЕСПЧ, ни решений других международных судов и трибуналов. Кто вам в голову вставил бредок, что с нашими моряками было бы наоборот?
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:24

  shapo написав:Убогий галицкий селюк


Ты, "культурный" и "образованный" еврей, на секундочку осознаешь, что это равносильно обратиться к тебе "поганая жидовская морда" ?
И почему этого распоясавшегося сиониста и украинофоба тут никто не осадит и не жалуется модерам? А? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:24

Порошенко работал на усиление санкционного давления на Россию а Зеленский на ослабление и отмену
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:25

  shapo написав:
  Ukrainian написав:Этих моряков по решению трибунала кремль бы и так вернул рано или поздно иначе санкции
А так Украине пришлось вернуть России преступников и возможно свидетелей по делу сбитого боинга и обстрелах мирных жителей


Этих "свидетелей" ,как сказали вчера на ZIKе, Нидерланды за 2 месяца не удосужились не только не затребовать для передачи, но даже не приехали допросить


Зеленский: следователи Нидерландов допросили фигуранта дела МН17 Цемаха перед обменом
Или вы, или ПреЗЕдент врёте :) выбирайте сами себе по вкусу :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:26

  pesikot написав:Так мне знакомые евреи этот термин и разъяснили. Вы под него точно подпадаете


Спросите на каком уровне они знают иврит. Если живут в Украине, то уверен,что не выше алеф.

  shapo написав:Это не бытовой антисемитизм, а ваше уязвленное самолюбие. Не стоит себя так высоко нести


Т.е. когда будивельник вспоминает мою национальность и предлагает уехать в Израиль это он хочет уязвить мое самолюбие?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:26

  pesikot написав:Это не бытовой антисемитизм, а ваше уязвленное самолюбие. Не стоит себя так высоко нести


Не являясь евреем, даже мне противно читать "жидки" и "тупики пейсатые". Что это, если не бытовой антисемитизм?

PS: на государственном уровне антисемитизм, действительно, отсутствует с тех пор, как Свобода не представлена в ВР и КМ
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:26

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Давление на РФ уменьшается по 2-м причинам:
1) несмотря на 5 лет санкционного давления на РФ, путин успешно противостоит расширению НАТО;
2) и украинские власти 5 лет санкционного давления на РФ вместо проведения реформ тупо воровали, что не мотивирует Запад бороться за Украину..

Ти вже перейшов із зрадофільских на чисто ватні методички?
1)Чорногорія приєдналась до НАТО в 2017. Україна там і близько не була в черзі до 2019.
2) Про зроблені реформи в України і заслугу Порошенко на Заході казали і кажуть набагато більше, ніш наші рехворматори і зеленофіли. Зеленський ще жодної реформи не зробив, а Коломойський вже отримав від держави 10+ млрд гривень у вигляді дотацій і виграних судів.
Якщо зробить ринок землі, то це буде перше його реальне досягнення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:27

  pesikot написав:
  shapo написав:Этих "свидетелей" ,как сказали вчера на ZIKе, Нидерланды за 2 месяца не удосужились не только не затребовать для передачи, но даже не приехали допросить


Зеленский: следователи Нидерландов допросили фигуранта дела МН17 Цемаха перед обменом
Или вы, или ПреЗЕдент врёте :) выбирайте сами себе по вкусу :)


Вы читать умеете?
Я ведь написал "сказали на ZIKе" https://www.youtube.com/watch?v=0hEGdX4V7go
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