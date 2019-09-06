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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 вер, 2019 18:30
lapay написав:
Ти вже перейшов із зрадофільских на чисто ватні методички?
1)Чорногорія приєдналась до НАТО в 2017. Україна там і близько не була в черзі до 2019.
2) Про зроблені реформи в України і заслугу Порошенко на Заході казали і кажуть набагато більше, ніш наші рехворматори і зеленофіли. Зеленський ще жодної реформи не зробив, а Коломойський вже отримав від держави 10+ млрд гривень у вигляді дотацій і виграних судів.
Якщо зробить ринок землі, то це буде перше його реальне досягнення.
Ты меньше обвиняй других и больше своей соображалкой думай
1) что путину с того, что Черногория стала членом НАТО, если Румыния и Польша уже давно в НАТО? Ему важно не-расширение на восток
2) о т.н. реформах Порошенко на Западе говорят лишь те политики, которые привели майданных лидеров к власти. Ведь это их персональная ответственность - критика в адрес Порошенко била бы по ним самим
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:30
shapo написав:
Вы читать умеете?
Я ведь написал "сказали на ZIKе"
А вы не верите Зеленскому ? самому честному ПреЗЕденту
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:31
shapo написав:
Т.е. когда будивельник вспоминает мою национальность и предлагает уехать в Израиль это он хочет уязвить мое самолюбие?
А шо - єврея не можна назвати євреєм?
Не треба тут розповідати казочки про богообраних і про селюків, а то прилетить у відповідь, як ракета з Палестини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:32
pesikot написав:
А вы не верите Зеленскому ? самому честному ПреЗЕденту
Я вам открою страшную тайну - я политикам вообще не верю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:34
shapo написав:
Спросите на каком уровне они знают иврит. Если живут в Украине, то уверен,что не выше алеф.
А на каком уровне знают иврит в самом Израиле ? Вот оттуда
PS. про ZiK и Зеленского. Хуцпа в чистом виде, прямо таки классическая
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:35
lapay написав: shapo написав:
Т.е. когда будивельник вспоминает мою национальность и предлагает уехать в Израиль это он хочет уязвить мое самолюбие?
А шо - єврея не можна назвати євреєм?
Не треба тут розповідати казочки про богообраних і про селюків, а то прилетить у відповідь, як ракета з Палестини.
Очередной "грозный" боец.
Не смешите мои тапки, диванные вояки.
Про богоизбранных никогда не писал,не врите.
А селюка употребляю в качестве адекватного ответа неадеквату распоясовшемуся при полном попустительстве модераторов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:37
shapo написав: pesikot написав:
А вы не верите Зеленскому ? самому честному ПреЗЕденту
Я вам открою страшную тайну - я политикам вообще не верю
Но находитесь на ветке политических дискуссий
Что вы здесь делаете тогда ?
Соберите помидоры возле хатынкы, яблоки-груши передавите на сок, больше будет пользы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:38
shapo написав:
Спросите на каком уровне они знают иврит. Если живут в Украине, то уверен,что не выше алеф.
pesikot написав:
А на каком уровне знают иврит в самом Израиле ? Вот оттуда
По-разному.
Если ваши знакомые такие же как у будивельника 2-го сорта, то не выше алеф.
pesikot написав:
PS. про ZiK и Зеленского. Хуцпа в чистом виде, прямо таки классическая
А это о чем?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:40
pesikot написав: shapo написав:
Я вам открою страшную тайну - я политикам вообще не верю
Но находитесь на ветке политических дискуссий
Что вы здесь делаете тогда ?
Соберите помидоры возле хатынкы, яблоки-груши передавите на сок, больше будет пользы
Ну что здесь за советчики-патриоты собрались.
Один рассказывает куда мне ехать, другой что мне делать.
Разве я когда-нибудь просил у вас советов или рассказывал что вам делать и куда ехать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:52
shapo написав:
Про богоизбранных никогда не писал,не врите.
Да это, если разобраться, вообще не евреи писали. Точнее, более 2 тыс лет назад написали то иудеи, но поставили во главу угла римляне, признав "сыном божим" раввина.
Поэтому, lapay
, претензии предьявляй правильному адресату - римскому Папе
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