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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3914391539163917>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:30

  lapay написав:Ти вже перейшов із зрадофільских на чисто ватні методички?
1)Чорногорія приєдналась до НАТО в 2017. Україна там і близько не була в черзі до 2019.
2) Про зроблені реформи в України і заслугу Порошенко на Заході казали і кажуть набагато більше, ніш наші рехворматори і зеленофіли. Зеленський ще жодної реформи не зробив, а Коломойський вже отримав від держави 10+ млрд гривень у вигляді дотацій і виграних судів.
Якщо зробить ринок землі, то це буде перше його реальне досягнення.


Ты меньше обвиняй других и больше своей соображалкой думай :mrgreen:

1) что путину с того, что Черногория стала членом НАТО, если Румыния и Польша уже давно в НАТО? Ему важно не-расширение на восток

2) о т.н. реформах Порошенко на Западе говорят лишь те политики, которые привели майданных лидеров к власти. Ведь это их персональная ответственность - критика в адрес Порошенко била бы по ним самим
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:30

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Этих "свидетелей" ,как сказали вчера на ZIKе, Нидерланды за 2 месяца не удосужились не только не затребовать для передачи, но даже не приехали допросить


Зеленский: следователи Нидерландов допросили фигуранта дела МН17 Цемаха перед обменом
Или вы, или ПреЗЕдент врёте :) выбирайте сами себе по вкусу :)


Вы читать умеете?
Я ведь написал "сказали на ZIKе"

А вы не верите Зеленскому ? самому честному ПреЗЕденту :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:31

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Т.е. когда будивельник вспоминает мою национальность и предлагает уехать в Израиль это он хочет уязвить мое самолюбие?

А шо - єврея не можна назвати євреєм?
Не треба тут розповідати казочки про богообраних і про селюків, а то прилетить у відповідь, як ракета з Палестини. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:32

  pesikot написав:А вы не верите Зеленскому ? самому честному ПреЗЕденту :)


Я вам открою страшную тайну - я политикам вообще не верю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:34

  shapo написав:Спросите на каком уровне они знают иврит. Если живут в Украине, то уверен,что не выше алеф.

А на каком уровне знают иврит в самом Израиле ? Вот оттуда :)

PS. про ZiK и Зеленского. Хуцпа в чистом виде, прямо таки классическая :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:35

  lapay написав:
  shapo написав:Т.е. когда будивельник вспоминает мою национальность и предлагает уехать в Израиль это он хочет уязвить мое самолюбие?

А шо - єврея не можна назвати євреєм?
Не треба тут розповідати казочки про богообраних і про селюків, а то прилетить у відповідь, як ракета з Палестини. :)


Очередной "грозный" боец.
Не смешите мои тапки, диванные вояки.
Про богоизбранных никогда не писал,не врите.
А селюка употребляю в качестве адекватного ответа неадеквату распоясовшемуся при полном попустительстве модераторов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:37

  shapo написав:
  pesikot написав:А вы не верите Зеленскому ? самому честному ПреЗЕденту :)


Я вам открою страшную тайну - я политикам вообще не верю

Но находитесь на ветке политических дискуссий :)
Что вы здесь делаете тогда ? :)
Соберите помидоры возле хатынкы, яблоки-груши передавите на сок, больше будет пользы :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:38

  shapo написав:Спросите на каком уровне они знают иврит. Если живут в Украине, то уверен,что не выше алеф.


  pesikot написав:А на каком уровне знают иврит в самом Израиле ? Вот оттуда :)


По-разному.
Если ваши знакомые такие же как у будивельника 2-го сорта, то не выше алеф.

  pesikot написав:PS. про ZiK и Зеленского. Хуцпа в чистом виде, прямо таки классическая :)


А это о чем?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:40

  pesikot написав:
  shapo написав:Я вам открою страшную тайну - я политикам вообще не верю

Но находитесь на ветке политических дискуссий :)
Что вы здесь делаете тогда ? :)
Соберите помидоры возле хатынкы, яблоки-груши передавите на сок, больше будет пользы :)


Ну что здесь за советчики-патриоты собрались.
Один рассказывает куда мне ехать, другой что мне делать.
Разве я когда-нибудь просил у вас советов или рассказывал что вам делать и куда ехать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:52

  shapo написав:Про богоизбранных никогда не писал,не врите.


Да это, если разобраться, вообще не евреи писали. Точнее, более 2 тыс лет назад написали то иудеи, но поставили во главу угла римляне, признав "сыном божим" раввина.

Поэтому, lapay, претензии предьявляй правильному адресату - римскому Папе :mrgreen:
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