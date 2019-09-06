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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 39153916391739183919>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:04

  zРадио написав:
  shapo написав:Про богоизбранных никогда не писал,не врите.


Да это, если разобраться, вообще не евреи писали. Точнее, более 2 тыс лет назад написали то иудеи, но поставили во главу угла римляне, признав "сыном божим" раввина.

Поэтому, lapay, претензии предьявляй правильному адресату - римскому Папе :mrgreen:


https://eleven.co.il/judaism/general-information/11724/
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:16

"Хуже всех себя чувствует Порошенко". Реакция соцсетей на Большой обмен с Россией
18:16
...
"Страна" собрала реакцию на обмен пленными.

Скорбь порохоботов
...
"Порошенко так и не понял, почему проиграл"
...

https://strana.ua/news/221053-obmen-ple ... setej.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:21

  shapo написав:Ну что здесь за советчики-патриоты собрались.
Один рассказывает куда мне ехать, другой что мне делать.
Разве я когда-нибудь просил у вас советов или рассказывал что вам делать и куда ехать?

Так вы тут постоянно советуете, что делать нам.
Я тоже решил вам давать советы :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:23

  zРадио написав:
Да это, если разобраться, вообще не евреи писали. Точнее, более 2 тыс лет назад написали то иудеи, но поставили во главу угла римляне, признав "сыном божим" раввина.

Поэтому, lapay, претензии предьявляй правильному адресату - римскому Папе :mrgreen:

А назови хоть одного Папу Римского, который был избран более 2 тыс лет назад ? :)
Что, такого нет ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:24

yanyura
"Гуляли, веселились, посчитали, прослезились"
Поглядим, вот что Украине встанет этот обмен. Всему есть своя цена
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:26

  yama написав:
"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - ответил ЗЕ.
:( :( :(
хорошо что я за него не голосовал

Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:34

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Да это, если разобраться, вообще не евреи писали. Точнее, более 2 тыс лет назад написали то иудеи, но поставили во главу угла римляне, признав "сыном божим" раввина.

Поэтому, lapay, претензии предьявляй правильному адресату - римскому Папе :mrgreen:

А назови хоть одного Папу Римского, который был избран более 2 тыс лет назад ? :)
Что, такого нет ? :)


Что-то ты догоняешь медленно - lapay предъяву кидает shapo, а я предлагаю отправлять ее по адресу, к Папе Римскому. Естественно, к живому, а не его древнему папереднику :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:39

  shapo написав:
  shapo написав:Какое ещё субъективное восприятие если о Ахметове и его семье известно все?
Разве что расскажите что его в роддоме подменили или он вне брачный сын Звягильского



  mephala написав:ви свічки тримали при всіх його родичах?


Нет, вы, раз так настойчиво причисляете Ахметова к евреям

це ж треба так вміти перебрехати все.
я привів посилання де стверджувалося про це а він вже мені ці слова приписав.
ноу комент.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:48

  Ukrainian написав:Порошенко работал на усиление санкционного давления на Россию а Зеленский на ослабление и отмену

Зеленский выполнял запрос, как оказалось, большинства народа: любыми путями прекратить войну и помириться с великой матушкой-Россией.
То, что мы с вами с этим не согласны, значения уже не имеет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:49

  pesikot написав:
  shapo написав:Ну что здесь за советчики-патриоты собрались.
Один рассказывает куда мне ехать, другой что мне делать.
Разве я когда-нибудь просил у вас советов или рассказывал что вам делать и куда ехать?

Так вы тут постоянно советуете, что делать нам.
Я тоже решил вам давать советы :)


Примеры приведите моих советов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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