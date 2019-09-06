Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Ну что здесь за советчики-патриоты собрались. Один рассказывает куда мне ехать, другой что мне делать. Разве я когда-нибудь просил у вас советов или рассказывал что вам делать и куда ехать?
Так вы тут постоянно советуете, что делать нам. Я тоже решил вам давать советы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - ответил ЗЕ.
хорошо что я за него не голосовал
Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ?
shapo написав:Ну что здесь за советчики-патриоты собрались. Один рассказывает куда мне ехать, другой что мне делать. Разве я когда-нибудь просил у вас советов или рассказывал что вам делать и куда ехать?
Так вы тут постоянно советуете, что делать нам. Я тоже решил вам давать советы