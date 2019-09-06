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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3915391639173918

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:51

  mephala написав:
  shapo написав:Нет, вы, раз так настойчиво причисляете Ахметова к евреям
це ж треба так вміти перебрехати все.
я привів посилання де стверджувалося про це а він вже мені ці слова приписав.
ноу комент.


Вы приплели давно опровергнутый список Форбс который составил неизвестный израильский журналист причисливший Ахметова и Порошенко к евреям, а я, оказывается, все тут прибрехал
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:55

  shapo написав:
  mephala написав:
  shapo написав:Нет, вы, раз так настойчиво причисляете Ахметова к евреям
це ж треба так вміти перебрехати все.
я привів посилання де стверджувалося про це а він вже мені ці слова приписав.
ноу комент.


Вы приплели давно опровергнутый список Форбс который составил неизвестный израильский журналист причисливший Ахметова и Порошенко к евреям, а я, оказывается, все тут прибрехал

звісно перебрехали. бо приписали твердження що ахметов єврей мені.
а стосовно відомий чи не відомий - коли список складали там просто так людей не могли включити до переліку.
просто пішли на зустріч тим хто сам відмовився від єврейських корнів. як то кажуть насильно любий не будеш. але як від предків не відмовляйся все одно вони були.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 07 вер, 2019 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 19:59

  Starikan написав:Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ?

так отож, так тыкают, что их 73%.
А теперь никого проголосовавшего не найдешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:02

  zРадио написав:Что-то ты догоняешь медленно - lapay предъяву кидает shapo, а я предлагаю отправлять ее по адресу, к Папе Римскому. Естественно, к живому, а не его древнему папереднику :mrgreen:

Это у нас такой владелец крупного бизнеса, топ-менеджер.
Который балакает, как вася на троещинском рынке :) С уровнем знаний того же васи
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:32

  mephala написав:звісно перебрехали. бо приписали твердження що ахметов єврей мені.
а стосовно відомий чи не відомий - коли список складали там просто так людей не могли включити до переліку.
просто пішли на зустріч тим хто сам відмовився від єврейських корнів. як то кажуть насильно любий не будеш. але як від предків не відмовляйся все одно вони були.

Вы рассказываете так будто сидели рядом с журналистом когда он составлял этот список.
Говорите про какое-то моё вранье и тут же про каких-то предков от которых не откажешься.
Так какие еврейские предки у татарского паренька из бедной донецкой слободки?
Я в виде шутки подарил вам 2 невероятные версии еврейства Ахметов и, оказывается, это и есть доказательства
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:34

  pesikot написав:
  Starikan написав:Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ?

так отож, так тыкают, что их 73%.
А теперь никого проголосовавшего не найдешь

Во 2м туре я голосовал за Зеленського хотя в 1м и на парламентских нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:51

  pesikot написав:
  zРадио написав:Что-то ты догоняешь медленно - lapay предъяву кидает shapo, а я предлагаю отправлять ее по адресу, к Папе Римскому. Естественно, к живому, а не его древнему папереднику :mrgreen:

Это у нас такой владелец крупного бизнеса, топ-менеджер.
Который балакает, как вася на троещинском рынке :) С уровнем знаний того же васи


Я никогда не писал, что являюсь владельцем какого-либо бизнеса. Я наемный ТОП. Не сочиняй! Что касается сленга - мы не на светском рауте и не на деловых переговорах. Да и твой клерковский, раз на то пошло, редко бывает литературным :mrgreen: Так что не бросайся камнями, живя в стеклянном доме (с)
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:52

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:Что-то ты догоняешь медленно - lapay предъяву кидает shapo, а я предлагаю отправлять ее по адресу, к Папе Римскому. Естественно, к живому, а не его древнему папереднику :mrgreen:

Это у нас такой владелец крупного бизнеса, топ-менеджер.
Который балакает, как вася на троещинском рынке :) С уровнем знаний того же васи


Я никогда не писал, что являюсь владельцем какого-либо бизнеса. Я наемный ТОП. Не сочиняй! Что касается сленга - мы не на светском рауте и не на деловых переговорах. Да и твой клерковский, раз на то пошло, редко бывает литературным :mrgreen:
Підтверджую. Правда Зрадіо не топ, а максимум топчик з ольгіно.


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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 20:55

Re: Політичні дискусії

доречі тут на форумі багато срача про ринок землі.
ось маєток 150м2 в 180км от Києва з єврорементом та 8!!! ВІСІМ ГЕКТАР ЗЕМЛІ
всього за 20000 зелені
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... DD1Mm.html
земля і нах нікому не треба...
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 21:01

  pesikot написав:
  Starikan написав:Черт побери, так кто же за него голосовал (кроме известного де..ила с тысячью постов за сегодняшний день) ?

так отож, так тыкают, что их 73%.
А теперь никого проголосовавшего не найдешь



Зато кричать : Це перемога! Зробимо всіх разом! Кожен президент!
Дятли ,а не президенти... :D
Генеральний прокурор Нідерландів просить Росію передати підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха
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