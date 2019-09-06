Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Нет, вы, раз так настойчиво причисляете Ахметова к евреям
це ж треба так вміти перебрехати все. я привів посилання де стверджувалося про це а він вже мені ці слова приписав. ноу комент.
Вы приплели давно опровергнутый список Форбс который составил неизвестный израильский журналист причисливший Ахметова и Порошенко к евреям, а я, оказывается, все тут прибрехал
звісно перебрехали. бо приписали твердження що ахметов єврей мені. а стосовно відомий чи не відомий - коли список складали там просто так людей не могли включити до переліку. просто пішли на зустріч тим хто сам відмовився від єврейських корнів. як то кажуть насильно любий не будеш. але як від предків не відмовляйся все одно вони були.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 07 вер, 2019 19:59, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:звісно перебрехали. бо приписали твердження що ахметов єврей мені. а стосовно відомий чи не відомий - коли список складали там просто так людей не могли включити до переліку. просто пішли на зустріч тим хто сам відмовився від єврейських корнів. як то кажуть насильно любий не будеш. але як від предків не відмовляйся все одно вони були.
Вы рассказываете так будто сидели рядом с журналистом когда он составлял этот список. Говорите про какое-то моё вранье и тут же про каких-то предков от которых не откажешься. Так какие еврейские предки у татарского паренька из бедной донецкой слободки? Я в виде шутки подарил вам 2 невероятные версии еврейства Ахметов и, оказывается, это и есть доказательства
zРадио написав:Что-то ты догоняешь медленно - lapay предъяву кидает shapo, а я предлагаю отправлять ее по адресу, к Папе Римскому. Естественно, к живому, а не его древнему папереднику
Это у нас такой владелец крупного бизнеса, топ-менеджер. Который балакает, как вася на троещинском рынке С уровнем знаний того же васи
Я никогда не писал, что являюсь владельцем какого-либо бизнеса. Я наемный ТОП. Не сочиняй! Что касается сленга - мы не на светском рауте и не на деловых переговорах. Да и твой клерковский, раз на то пошло, редко бывает литературным Так что не бросайся камнями, живя в стеклянном доме (с)
zРадио написав:Что-то ты догоняешь медленно - lapay предъяву кидает shapo, а я предлагаю отправлять ее по адресу, к Папе Римскому. Естественно, к живому, а не его древнему папереднику
Это у нас такой владелец крупного бизнеса, топ-менеджер. Который балакает, как вася на троещинском рынке С уровнем знаний того же васи
Я никогда не писал, что являюсь владельцем какого-либо бизнеса. Я наемный ТОП. Не сочиняй! Что касается сленга - мы не на светском рауте и не на деловых переговорах. Да и твой клерковский, раз на то пошло, редко бывает литературным
Підтверджую. Правда Зрадіо не топ, а максимум топчик з ольгіно.