Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3917391839193920> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 07 вер, 2019 21:12 Starikan написав: Ukrainian написав: Порошенко работал на усиление санкционного давления на Россию а Зеленский на ослабление и отмену Порошенко работал на усиление санкционного давления на Россию а Зеленский на ослабление и отмену

Зеленский выполнял запрос, как оказалось, большинства народа: любыми путями прекратить войну и помириться с великой матушкой-Россией.

То, что мы с вами с этим не согласны, значения уже не имеет. Зеленский выполнял запрос, как оказалось, большинства народа:прекратить войну и помириться с великой матушкой-Россией.То, что мы с вами с этим не согласны, значения уже не имеет.

Любыми путями )))

Неприкосновенность снял.

Моряков освободил.

Сейчас ещё тарифы понизит ибо упала цена.

Впервые оставил ценное министерство в руках министра-профи не смотря на то, что она на Рошен активно работала...

Вернёт Донбас в обмен явно на язык и потому что минное поле нафиг никому из РФ не нужно, а снятие санкций - пирог хороший.

Прекращение военных действий приведет к росту ВВП ибо надо восстанавливать всё там.

Рост ВВП приведет к росту отдачи денег нерезам за реструктуризацию успешно проведенную в трудные годы.

По-моему большие дяди не против последнего, и только ярые, патриотично настроенные люди-интеллигенты очень переживают за выполнение предвыборных обещаний впервые за всю историю независимости, прям по пунктам и в сжатые сроки И с каждым пунктом убиваются всё больше )))

Вышенаписаное взгляд блондинки, и, честно, смотрю и переживаю с интеллигентами, хотя больше за их самочувствие, так убиваться за страну на форумах каждый день )))))

Кстати не все заключённые и их семьи поддерживали возвращение, признаю, но опять же на выкрики "Ганьба" обтерся, подошёл к борту, поприветствовал всех и ушёл давать интервью на украинском языке подлец такой, такой актёр, ещё и британца корреспондента ряженого явно прихватил что бы поговорить коряво, но по теме заранее заготовленной, на английском...

Кстати, я бы Порошенко всегда держала в Раде и не далеко. Он как раз подходит на роль "некрасивой подруги" очень хорошо оттеняет ))) Любыми путями )))Неприкосновенность снял.Моряков освободил.Сейчас ещё тарифы понизит ибо упала цена.Впервые оставил ценное министерство в руках министра-профи не смотря на то, что она на Рошен активно работала...Вернёт Донбас в обмен явно на язык и потому что минное поле нафиг никому из РФ не нужно, а снятие санкций - пирог хороший.Прекращение военных действий приведет к росту ВВП ибо надо восстанавливать всё там.Рост ВВП приведет к росту отдачи денег нерезам за реструктуризацию успешно проведенную в трудные годы.По-моему большие дяди не против последнего, и только ярые, патриотично настроенные люди-интеллигенты очень переживают за выполнение предвыборных обещаний впервые за всю историю независимости, прям по пунктам и в сжатые срокиИ с каждым пунктом убиваются всё больше )))Вышенаписаное взгляд блондинки, и, честно, смотрю и переживаю с интеллигентами, хотя больше за их самочувствие, так убиваться за страну на форумах каждый день )))))Кстати не все заключённые и их семьи поддерживали возвращение, признаю, но опять же на выкрики "Ганьба" обтерся, подошёл к борту, поприветствовал всех и ушёл давать интервью на украинском языке подлец такой, такой актёр, ещё и британца корреспондента ряженого явно прихватил что бы поговорить коряво, но по теме заранее заготовленной, на английском...Кстати, я бы Порошенко всегда держала в Раде и не далеко. Он как раз подходит на роль "некрасивой подруги" очень хорошо оттеняет ))) stm

Повідомлень: 1932 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 21:38 shapo написав: mephala написав: звісно перебрехали. бо приписали твердження що ахметов єврей мені.

а стосовно відомий чи не відомий - коли список складали там просто так людей не могли включити до переліку.

просто пішли на зустріч тим хто сам відмовився від єврейських корнів. як то кажуть насильно любий не будеш. але як від предків не відмовляйся все одно вони були. звісно перебрехали. бо приписали твердження що ахметов єврей мені.а стосовно відомий чи не відомий - коли список складали там просто так людей не могли включити до переліку.просто пішли на зустріч тим хто сам відмовився від єврейських корнів. як то кажуть насильно любий не будеш. але як від предків не відмовляйся все одно вони були.

Вы рассказываете так будто сидели рядом с журналистом когда он составлял этот список.

Говорите про какое-то моё вранье и тут же про каких-то предков от которых не откажешься.

Так какие еврейские предки у татарского паренька из бедной донецкой слободки?

Я в виде шутки подарил вам 2 невероятные версии еврейства Ахметов и, оказывается, это и есть доказательства Вы рассказываете так будто сидели рядом с журналистом когда он составлял этот список.Говорите про какое-то моё вранье и тут же про каких-то предков от которых не откажешься.Так какие еврейские предки у татарского паренька из бедной донецкой слободки?Я в виде шутки подарил вам 2 невероятные версии еврейства Ахметов и, оказывается, это и есть доказательства

ви тему не міняйте. а то швидко забалакали і перекинули на мене.

ви за себе відповідайте. як інших оббріхуєте безпідставно. ви тему не міняйте. а то швидко забалакали і перекинули на мене.ви за себе відповідайте. як інших оббріхуєте безпідставно. mephala Повідомлень: 5397 З нами з: 07.04.14 Подякував: 74 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 21:51 stm написав: Starikan написав: Ukrainian написав: Порошенко работал на усиление санкционного давления на Россию а Зеленский на ослабление и отмену Порошенко работал на усиление санкционного давления на Россию а Зеленский на ослабление и отмену

Зеленский выполнял запрос, как оказалось, большинства народа: любыми путями прекратить войну и помириться с великой матушкой-Россией.

То, что мы с вами с этим не согласны, значения уже не имеет. Зеленский выполнял запрос, как оказалось, большинства народа:прекратить войну и помириться с великой матушкой-Россией.То, что мы с вами с этим не согласны, значения уже не имеет.

Любыми путями )))

Неприкосновенность снял.

Моряков освободил.

Сейчас ещё тарифы понизит ибо упала цена.

Впервые оставил ценное министерство в руках министра-профи не смотря на то, что она на Рошен активно работала...

Вернёт Донбас в обмен явно на язык и потому что минное поле нафиг никому из РФ не нужно, а снятие санкций - пирог хороший.

Прекращение военных действий приведет к росту ВВП ибо надо восстанавливать всё там.

Рост ВВП приведет к росту отдачи денег нерезам за реструктуризацию успешно проведенную в трудные годы.

По-моему большие дяди не против последнего, и только ярые, патриотично настроенные люди-интеллигенты очень переживают за выполнение предвыборных обещаний впервые за всю историю независимости, прям по пунктам и в сжатые сроки И с каждым пунктом убиваются всё больше )))

Вышенаписаное взгляд блондинки, и, честно, смотрю и переживаю с интеллигентами, хотя больше за их самочувствие, так убиваться за страну на форумах каждый день )))))

Кстати не все заключённые и их семьи поддерживали возвращение, признаю, но опять же на выкрики "Ганьба" обтерся, подошёл к борту, поприветствовал всех и ушёл давать интервью на украинском языке подлец такой, такой актёр, ещё и британца корреспондента ряженого явно прихватил что бы поговорить коряво, но по теме заранее заготовленной, на английском...

Кстати, я бы Порошенко всегда держала в Раде и не далеко. Он как раз подходит на роль "некрасивой подруги" очень хорошо оттеняет ))) Любыми путями )))Неприкосновенность снял.Моряков освободил.Сейчас ещё тарифы понизит ибо упала цена.Впервые оставил ценное министерство в руках министра-профи не смотря на то, что она на Рошен активно работала...Вернёт Донбас в обмен явно на язык и потому что минное поле нафиг никому из РФ не нужно, а снятие санкций - пирог хороший.Прекращение военных действий приведет к росту ВВП ибо надо восстанавливать всё там.Рост ВВП приведет к росту отдачи денег нерезам за реструктуризацию успешно проведенную в трудные годы.По-моему большие дяди не против последнего, и только ярые, патриотично настроенные люди-интеллигенты очень переживают за выполнение предвыборных обещаний впервые за всю историю независимости, прям по пунктам и в сжатые срокиИ с каждым пунктом убиваются всё больше )))Вышенаписаное взгляд блондинки, и, честно, смотрю и переживаю с интеллигентами, хотя больше за их самочувствие, так убиваться за страну на форумах каждый день )))))Кстати не все заключённые и их семьи поддерживали возвращение, признаю, но опять же на выкрики "Ганьба" обтерся, подошёл к борту, поприветствовал всех и ушёл давать интервью на украинском языке подлец такой, такой актёр, ещё и британца корреспондента ряженого явно прихватил что бы поговорить коряво, но по теме заранее заготовленной, на английском...Кстати, я бы Порошенко всегда держала в Раде и не далеко. Он как раз подходит на роль "некрасивой подруги" очень хорошо оттеняет )))

+ 100!

...не даремно я свій підпис сьогодні підправив ще до новини про полонених! + 100!...не даремно я свій підпис сьогодні підправив ще до новини про полонених! ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.! Долярчик

Повідомлень: 6908 З нами з: 19.10.15 Подякував: 462 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 21:54 Re: Політичні дискусії

Епоха Суркіса: на ювілеї у соратника Медведчука відгуляли новий голова СБУ, помічник Зеленського, три президенти, депутати та олігархи

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... -XXGYWuUxU Для наївного ДолярчикаЕпоха Суркіса: на ювілеї у соратника Медведчука відгуляли новий голова СБУ, помічник Зеленського, три президенти, депутати та олігархи Ethereum Повідомлень: 729 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 22:10 Долярчик написав: + 100!

...не даремно я свій підпис сьогодні підправив ще до новини про полонених! + 100!...не даремно я свій підпис сьогодні підправив ще до новини про полонених!

Долярчик, цена - рейтинг Украины будет мусорным и восстановление Донбасса - большие деньги, многие из которых будут иметь нецелевое использование, русский язык - влияние на массы в восточных регионах. В этой войне среди нас нет победивших, есть мелкие победы и игра по-крупному продолжается. Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс...

Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато... Долярчик, цена - рейтинг Украины будет мусорным и восстановление Донбасса - большие деньги, многие из которых будут иметь нецелевое использование, русский язык - влияние на массы в восточных регионах. В этой войне среди нас нет победивших, есть мелкие победы и игра по-крупному продолжается. Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс...Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато... stm

Повідомлень: 1932 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 22:18 Первый написав: zРадио написав: Я никогда не писал, что являюсь владельцем какого-либо бизнеса. Я наемный ТОП. Не сочиняй! Что касается сленга - мы не на светском рауте и не на деловых переговорах. Да и твой клерковский, раз на то пошло, редко бывает литературным Я никогда не писал, что являюсь владельцем какого-либо бизнеса. ЯТОП. Не сочиняй! Что касается сленга - мы не на светском рауте и не на деловых переговорах. Да и твой клерковский, раз на то пошло, редко бывает литературным Підтверджую. Правда Зрадіо не топ, а максимум топчик

Підтверджую. Правда Зрадіо не топ, а максимум топчик



Тебе то, троллю, откуда это знать?



Первый написав: з ольгіно.

з ольгіно.



Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов:

1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым;

2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе;

3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля;

4) РФ деградирует в мракобесную монархию;

5) РФ - страна с отсталой экономикой;

6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.



Но, видишь ли, тролльчик - Украина меня волнует больше, поскольку это моя родина, я здесь живу и уезжать не собираюсь. А список собственных проблем у нас не менее длинный. Поэтому я поднимаю на обсуждение внутренние проблемы, а российские - пусть обсуждает тот, кого она сильно волнует... Тебе то, троллю, откуда это знать?Я подозреваю, что в ольгино не держали бы человека с моим набором взглядов:1) РФ - страна-агрессор, незаконно оккупировавшая Крым;2) РФ - страна-зачинщица конфликта на Донбассе;3) РФ оказывает сепаратистам ОРДЛО всеобъемлющую поддержку - оружие, деньги, профессиональные диверсанты, кадровые военные, коммуникации, торговля;4) РФ деградирует в мракобесную монархию;5) РФ - страна с отсталой экономикой;6) РФ - страна, в которой отсутствуют институты демократии.Но, видишь ли, тролльчик - Украина меня волнует больше, поскольку это моя родина, я здесь живу и уезжать не собираюсь. А список собственных проблем у нас не менее длинный. Поэтому я поднимаю на обсуждение внутренние проблемы, а российские - пусть обсуждает тот, кого она сильно волнует... zРадио

Повідомлень: 3389 З нами з: 02.05.18 Подякував: 783 раз. Подякували: 1867 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 22:19 Ethereum написав: Для наївного Долярчика

Епоха Суркіса: на ювілеї у соратника Медведчука відгуляли новий голова СБУ, помічник Зеленського, три президенти, депутати та олігархи

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... -XXGYWuUxU Для наївного ДолярчикаЕпоха Суркіса: на ювілеї у соратника Медведчука відгуляли новий голова СБУ, помічник Зеленського, три президенти, депутати та олігархи

... та мені пох "хто з ким спить"

- мені РЕЗУЛЬТАТ потрібний!

- а результат - я вже бачу!

(вище stm писала) - я повторю:



- недоторканість - зняли!

- моряків, і не тільки їх - звільнили!

... і взагалі, "нові" стараються - видно неозброєним оком!

... а пєця що? - армовір за 5р. і далі що?.... халва.... халва... халва....



... я вже якось писав, що за 5р. ми можемо РЕАЛЬНО наблизитись до рівня Польщі!

- тож, давай-ТЕ не гарячкувати, а трішечки зачекати..... ... та мені пох "хто з ким спить"- мені РЕЗУЛЬТАТ потрібний!- а результат - я вже бачу!(вище stm писала) - я повторю:- недоторканість - зняли!- моряків, і не тільки їх - звільнили!... і взагалі, "нові" стараються - видно неозброєним оком!... а пєця що? - армовір за 5р. і далі що?.... халва.... халва... халва....... я вже якось писав, що за 5р. ми можемо РЕАЛЬНО наблизитись до рівня Польщі!- тож, давай-ТЕ не гарячкувати, а трішечки зачекати..... ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.! Долярчик

Повідомлень: 6908 З нами з: 19.10.15 Подякував: 462 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 22:35 mephala написав: shapo написав: Вы рассказываете так будто сидели рядом с журналистом когда он составлял этот список.

Говорите про какое-то моё вранье и тут же про каких-то предков от которых не откажешься.

Так какие еврейские предки у татарского паренька из бедной донецкой слободки?

Я в виде шутки подарил вам 2 невероятные версии еврейства Ахметов и, оказывается, это и есть доказательства Вы рассказываете так будто сидели рядом с журналистом когда он составлял этот список.Говорите про какое-то моё вранье и тут же про каких-то предков от которых не откажешься.Так какие еврейские предки у татарского паренька из бедной донецкой слободки?Я в виде шутки подарил вам 2 невероятные версии еврейства Ахметов и, оказывается, это и есть доказательства

ви тему не міняйте. а то швидко забалакали і перекинули на мене.

ви за себе відповідайте. як інших оббріхуєте безпідставно. ви тему не міняйте. а то швидко забалакали і перекинули на мене.ви за себе відповідайте. як інших оббріхуєте безпідставно.

Тему не менял как и мнение о национальности Ахметова и Порошенко, сразу сказал, что это чушь.

Дал вам в виде шутки фантастическую версию о подмене Ахметова в роддоме в которой вы радостно увидели моё доказательство еврейства Ахметова.

Ну что ж, если она вас радует не буду прерывать эту радость Тему не менял как и мнение о национальности Ахметова и Порошенко, сразу сказал, что это чушь.Дал вам в виде шутки фантастическую версию о подмене Ахметова в роддоме в которой вы радостно увидели моё доказательство еврейства Ахметова.Ну что ж, если она вас радует не буду прерывать эту радость Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1873 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 22:45 stm написав: Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс...

Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато... Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс...Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато...

Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо.

"Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти.

И сейчас в 2020г или снова победит Трамп или его дочь, или США продолжит превращаться в второстепенную страну в какую её превращают последние 20 лет окончательно оторвавшийся от реальности старый политический истеблишмент.

И поэтому Зеленскому нужно ставить только на Трампа Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо."Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти.И сейчас в 2020г или снова победит Трамп или его дочь, или США продолжит превращаться в второстепенную страну в какую её превращают последние 20 лет окончательно оторвавшийся от реальности старый политический истеблишмент.И поэтому Зеленскому нужно ставить только на Трампа Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1873 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2019 23:20

5 сентября 2019 года

Что выдача Цемаха России изменит для суда по MH17 в Нидерландах. Объясняет расследователь Bellingcat

...

По его мнению, Украина и международная следственная группа в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха из-за того, что у официального расследования достаточно доказательств причастности России к крушению "Боинга".



"С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится. Международная следственная группа накопила столько много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит. То, чего все лишаются, – более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. [Сейчас на суде] нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор", – сказал он.

...

https://www.currenttime.tv/a/tsemakh-ji ... 48223.html Пока тут критиковали Зеленского за выдачу Цемаха, всплыло, что он особо и не нужен-то по расследованию МН-17: yanyura Повідомлень: 4936 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3917391839193920> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостейМодератори: ТупУм