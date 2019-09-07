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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3917391839193920

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 23:26

  shapo написав:
  stm написав:Кстати, ни один приверженец Порошенко не понял что проигрыш его был с момента высказывания про Трампа, как не дипломатично вышло у дипломата, упс... ;)
Если Зеленский будет таки евреем и высказывать что и Трамп и Байден одинаково достойны и самые большие защитники всего живого на Земле, может будет шанс... Ветер политики меняется в последнее время как погода, глобальное потепление говорят виновато...

Очередной миф о хитрожопых евреях готовых кланяться налево и направо.
"Великий" дипломат Порошенко не понял, что в США после сдавшего за 8 лет экономические и политические интересы страны Барака Хусейнович Обамы у представителей его партии нет шансов вновь прийти к власти.
И сейчас в 2020г или снова победит Трамп или его дочь, или США продолжит превращаться в второстепенную страну в какую её превращают последние 20 лет окончательно оторвавшийся от реальности старый политический истеблишмент.
И поэтому Зеленскому нужно ставить только на Трампа

Я как раз в хорошем плане. США хотят выходить на рынок ЕС с газом, получается плохо особенно со стороны Германии. Россия сокращает поток газа по укр.границе от которой питаются Словакия, Венгрия. Польша покупает сжиженный газ у США, у нас есть труба которая не заполненна, почему бы не начать мегапроект "Украинский поток 2" ))) тем более уже звучали какие-то голоса... Чисто еврейская схема: лучший Президент Америки не важен, важен контракт и общий интерес )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 23:36

  shapo написав:
  mephala написав:
  shapo написав:Вы рассказываете так будто сидели рядом с журналистом когда он составлял этот список.
Говорите про какое-то моё вранье и тут же про каких-то предков от которых не откажешься.
Так какие еврейские предки у татарского паренька из бедной донецкой слободки?
Я в виде шутки подарил вам 2 невероятные версии еврейства Ахметов и, оказывается, это и есть доказательства

ви тему не міняйте. а то швидко забалакали і перекинули на мене.
ви за себе відповідайте. як інших оббріхуєте безпідставно.

Тему не менял как и мнение о национальности Ахметова и Порошенко, сразу сказал, что это чушь.
Дал вам в виде шутки фантастическую версию о подмене Ахметова в роддоме в которой вы радостно увидели моё доказательство еврейства Ахметова.
Ну что ж, если она вас радует не буду прерывать эту радость

ви приписали мені твердження що ахметов єврей. хоча я просто привів посилання.
і постійно намагаєтеся перевести розмову на будь що або задіти мене персонально аби тільки не визнати безпідставність своєї брехні.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 00:24

  zРадио написав:
  ЛАД написав:Какие действия Зе Вас удручают?
Из уже сделанных?
Кроме назначений. Этот вопрос обсуждать не могу и не буду.


Никакие. Я ведь и подчеркнул в первом комментарии - удручают бездействие и назначения. А это не менее, а порой и более важно, чем проактивные действия

Хорошо, тогда иначе.
Что может/мог сделать президент при жёстком противостоянии ВР (не принималось ни одно его предложение)?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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